Primoz Roglic correrá la Vuelta a España, pero sin ambición por el quinto título

Primoz Roglic estará en la salida de La Vuelta a España 2026, aunque su presencia llega marcada por la prudencia. El esloveno del Red Bull-Bora-Hansgrohe, cuatro veces campeón de la ronda ibérica, competirá pese al accidente sufrido a finales de julio durante un entrenamiento, cuando fue atropellado por un carro y vio alterada su preparación para el gran objetivo que había trazado desde el inicio de la temporada.

El incidente obligó a Roglic a modificar su calendario previo, dejándolo sin la Clásica de San Sebastián y sin la Vuelta a Burgos, dos pruebas que estaban pensadas como parte de su puesta a punto antes de la última grande del año. Aunque el golpe no le impidió seguir adelante con el plan de correr La Vuelta, sí condicionó su preparación y lo deja lejos del escenario ideal para buscar su quinta camiseta roja.

Roglic afrontará así la carrera con una mirada más realista que ambiciosa. Su nombre estará inevitablemente ligado al récord, pues ya suma cuatro títulos en La Vuelta, los mismos que el español Roberto Heras, y una quinta corona lo dejaría como el máximo ganador histórico de la prueba. Sin embargo, tras varias semanas sin competir y con una preparación interrumpida, el esloveno no parte con la presión de conquistar ese quinto título, sino con el objetivo de volver a sentirse competitivo.



El esloveno Primoz Roglic estará presenta en la Vuelta a españ 2026. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)

Al frente de la lista de favoritos aparecerá su compatriota Tadej Pogacar, quien llegará como el gran rival a batir en búsqueda de su primer título de la ronda ibérica. Será, además, un reencuentro cargado de historia: la última vez que ambos coincidieron en La Vuelta fue en 2019, cuando Roglic conquistó su primera grande y el ya cinco veces campeón del Tour de Francia, irrumpió definitivamente en el ciclismo mundial con tres victorias de etapa, el tercer lugar en el podio final y la camiseta blanca de mejor joven.

La temporada 2026 de Roglic ha sido discreta para sus estándares. Su único triunfo llegó en el Campeonato Nacional de Eslovenia contrarreloj, y su última aparición competitiva fue a finales de junio, antes del bloque de preparación que terminó afectado por el accidente. A sus 36 años, el jefe de filas del Red Bull-Bora-Hansgrohe sabe que La Vuelta exige mucho más que experiencia.

La edición 2026 de La Vuelta comenzará el 22 de agosto en Mónaco con una contrarreloj individual y finalizará el 13 de septiembre en Granada, después de 21 etapas y 3.275 kilómetros. Para Roglic, será una carrera diferente: no llega como el favorito indiscutible ni con el margen físico de otras temporadas, pero sí con la jerarquía de un corredor que ha hecho de la ronda española el territorio más exitoso de su carrera.