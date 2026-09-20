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Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México

Publicado

Hace 19 mins

el

El Tour Colombia se disputaría en la última semana de enero del 2027 para marcar la 5a edición de la prueba que inició en 2018 (Foto©Anderson Bonilla/Revista Mundo Ciclístico)
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Tour de Eslovaquia: Lennert Van Eetvelt se corona campeón con Henrique Bravo 2°

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El belga Lennert Van Eetvelt se consagró campeón del Tour de Eslovaquia 2026. (Foto © Lotto-Intermarché)
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El ecuatoriano Richard Carapaz, baja de última hora en el Mundial de Ciclismo de Montreal. (Foto © Luca Bettini/BettiniPhoto)
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Luke Mudgway se consagra campeón del Tour de Huangshan con Alejandro Callejas en el top 20

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Lauri Tamm, Luke Mudgway y Daniel Cavia, en el podio final del Tour de Huangshan 2026. (Foto © Tour of Huangshan)
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