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Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México
Desde Montreal, donde se cumple el Campeonato Mundial de Ciclismo, Revista Mundo Ciclístico pudo establecer en diálogo con Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, que el Tour Colombia volverá en 2027. El máximo certamen ciclístico del país se realizará en la última semana de enero del próximo año, en lo que representa el regreso de una carrera que alcanzó gran prestigio internacional y que volverá a poner a Colombia en el mapa del calendario mundial.
“El Tour Colombia 2027 se llevará a cabo en la última semana del mes de enero”, confirmó Galeano en conversación sostenida durante la cita orbital en Canadá. El dirigente señaló además que el regreso de la carrera será posible gracias al concurso de la empresa privada y de entidades gubernamentales, que vienen trabajando para garantizar las condiciones organizativas, deportivas y logísticas del evento.
De acuerdo con lo expresado por el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, la carrera deberá aparecer el próximo martes en el calendario mundial de la UCI, antes del congreso anual del máximo organismo rector del ciclismo. “Estamos trabajando para que el Tour Colombia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde dentro del calendario internacional”, indicó Galeano, destacando la importancia de recuperar una prueba que ya supo reunir en el país a grandes figuras del pelotón mundial y a los principales escarabajos colombianos.
La novedad no llega sola. El regreso del Tour Colombia estará articulado con la Vuelta a México, en una coordinación entre la Federación Colombiana de Ciclismo y la Federación Mexicana de Ciclismo, presidida por Bernardo de la Garza, con quien también tuvimos la oportunidad de dialogar en Montreal. La idea es construir un bloque latinoamericano atractivo para los equipos internacionales al inicio de la temporada.
Según explicó el dirigente mexicano, la Vuelta a México se disputará dos semanas antes del Tour Colombia, con el objetivo de facilitar que los mismos equipos WorldTour puedan tomar parte en las dos competencias. Esta coordinación permitiría optimizar desplazamientos, logística y planificación deportiva, abriendo una nueva posibilidad para que América Latina vuelva a ser protagonista dentro del calendario internacional de ruta.
Con esta noticia, Colombia apunta al relanzamiento de un certamen de bien ganado prestigio, mientras México busca recuperar una carrera con historia y tradición. El regreso del Tour Colombia 2027, unido al impulso de la Vuelta a México, representa una apuesta continental: atraer equipos de primer nivel, proyectar a los talentos latinoamericanos y devolverle fuerza a dos países que han construido una profunda identidad alrededor del ciclismo.
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Tour de Eslovaquia: Lennert Van Eetvelt se corona campeón con Henrique Bravo 2°
El pedalista belga Lennert Van Eetvelt, que defendió con gallardía su liderato, se consagró campeón del Tour de Eslovaquia 2026 tras ganar la última etapa, que tuvo un final montañoso en Kráľova hoľa, con una subida súper exigente de 12,9 kilómetros.
El podio de la carrera eslovaca, que no contó con participación colombiana, lo completaron el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step) y el francés Maxime Decomble (Groupama-FDJ United), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro latinoamericano en competencia, el mexicano José Said Cisneros (Soudal Quick-Step) terminó en el puesto 14° a más de dos minutos del ganador.
Van Eetvelt, que sucedió en el palmarés de la carrera eslovaca al británico Paul Double, campeón el año pasado, se convirtió en el segundo belga en ganar la competencia, tras el título conseguido por su compatriota Yves Lampaert en 2019.
Clasificación General Final
|1
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|21:07:29
|2
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step
|0:19
|3
|Maxime Decomble
|Groupama-FDJ United
|0:29
|4
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:30
|5
|Rainer Kepplinger
|Bahrain Victorious Development Team
|0:49
|6
|Rémi Daumas
|Groupama-FDJ United
|1:12
|7
|Richard Riska
|Hrinkow Advarics
|1:31
|8
|Riccardo Zoidl
|Hrinkow Advarics
|1:43
|9
|Giacomo Rosato
|Bahrain Victorious Development Team
|1:49
|10
|Georg Martinsen
|Team Drali-Repsol
|2:05
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Sin alta médica: una hospitalización frena el sueño mundialista de Richard Carapaz
El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz anunció oficialmente que no participará en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2026, el cual se celebra en Montreal, Canadá. La «Locomotora del Carchi» confirmó su decisión a través de un comunicado, argumentando complicaciones médicas que le impiden competir al máximo nivel.
La baja del campeón olímpico de Tokio 2020 representa un duro golpe para la selección de Ecuador, que pierde a su principal carta para pelear el podio en la categoría élite. El recorrido en territorio canadiense, con exigentes tramos de montaña, se adaptaba idealmente a las condiciones de escalador del corredor del EF Education-EasyPost.
Esta baja trastoca por completo los planes de la delegación ecuatoriana. Carapaz llegaba como la principal carta del vecino país para pelear el podio en la prueba de ruta élite, especialmente tras el gran desgaste de la temporada donde brilló en el Tour de Francia y alcanzó el cuarto lugar en la clasificación general de la reciente Vuelta a España.
El Mundial de Montreal arranca sus competencias de fondo en los próximos días, y Ecuador tendrá que reestructurar su estrategia para afrontar el exigente circuito sin su máximo referente en el pelotón internacional. Aunque la baja de su máxima figura mitiga de forma notable las aspiraciones de disputar las medallas frente a las potencias europeas, queda Jhonatan Narváez, otra de las figuras ecuatorianas en el ciclismo europeo.
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Luke Mudgway se consagra campeón del Tour de Huangshan con Alejandro Callejas en el top 20
Luego de tres días de competencia, el neozelandés Luke Mudgway (Li Ning Star) se consagró campeón en el Tour de Huangshan 2026, tras ganar la última etapa. El corredor oceánico sucedió en el palmarés de la competencia china al español Daniel Cavia, vencedor el año pasado.
Los puestos de honor de la cuarta edición de la novel carrera asiática los completaron el estonio Lauri Tamm (China Anta – Mentech Cycling Team) y el español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos, Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) terminó en el puesto 20°, mientras que Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó en la casilla 30°, ambos a 17 segundos del ganador.
Los otros tres suramericanos en competencia finalizaron así: el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) 27°, el brasilero Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) 28° y el ecuatoriano Jonathan Caidedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 32°.
Clasificación General Final
|1
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|7:38:19
|2
|Lauri Tamm
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:01
|3
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|0:04
|4
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:11
|5
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|0:11
|6
|Dylan Hopkins
|Roojai Insurance Winspace
|0:12
|7
|Gari Ugarte
|Euskaltel-Euskadi
|0:13
|8
|Hodei Muñoz
|Euskaltel-Euskadi
|0:13
|9
|Jeroen Meijers
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:14
|10
|Nicolás Alustiza
|Euskaltel-Euskadi
|0:14
|20
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|0:17
|30
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:17