Primicia: Germán Darío Gómez exonerado de su Control Analítico Adverso

El ciclista colombiano Germán Darío Gómez fue exonerado dentro del proceso abierto tras el Resultado Analítico Adverso por boldenona que le fue notificado a comienzos de este año, según pudo conocer en exclusiva Revista Mundo Ciclístico. El santandereano viajará la próxima semana a Europa para reintegrarse a la disciplina del Team Polti Visit Malta, equipo con el que continuará su carrera deportiva tras varios meses de incertidumbre.

El caso de Gómez había sido anunciado el pasado 27 de enero, cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) informó que el corredor colombiano había sido notificado de un Resultado Analítico Adverso por boldenona y uno de sus metabolitos, tras un control realizado fuera de competición el 28 de diciembre de 2025. En ese momento, el ciclista fue suspendido provisionalmente mientras avanzaba el procedimiento correspondiente.

Desde el primer momento, Gómez defendió públicamente su inocencia. En un comunicado difundido entonces, el corredor aseguró: “El ciclismo me ha dado todo, ha sido el pilar y el bastión de mi vida. Por eso nunca he considerado las malas prácticas para obtener ventaja. Nunca ha sido ni será un camino para alcanzar un objetivo”. También sostuvo que iniciaría el proceso para limpiar su nombre y poder continuar con su carrera deportiva.



Germán Gómez se reintegraría en las próximas semana a la disciplina de su equipo para resumir su temporada 2026 en Europa (Foto © Team Polti Visit Malta)

La resolución favorable le abre ahora la puerta al regreso al pelotón internacional. De acuerdo con la información conocida por Mundo Ciclístico, el colombiano ya tiene previsto desplazarse la próxima semana para ponerse nuevamente bajo las órdenes del Team Polti Visit Malta, escuadra italiana a la que pertenece y con la que venía desarrollando su calendario deportivo antes de la suspensión provisional.

El expediente de Germán Darío Gómez había generado especial atención en el ciclismo colombiano por tratarse de uno de los corredores nacionales con mayor proyección internacional. La notificación inicial no equivalía a una sanción definitiva, sino al inicio de un procedimiento en el que el deportista tenía derecho a ejercer su defensa, como finalmente ocurrió hasta llegar a su exoneración.



Gómez es uno de los más destacados prospectos del ciclismo colombiano en Europa (Foto © RMC)

Para el corredor santandereano, esta decisión representa un punto de quiebre después de meses complejos en lo personal y deportivo. Su regreso al Team Polti Visit Malta marcará el comienzo de una nueva etapa, con el objetivo de recuperar ritmo competitivo, retomar su lugar en el calendario europeo y dejar atrás un proceso que condicionó buena parte de su temporada.

Con esta primicia, Revista Mundo Ciclístico confirma el desenlace favorable del caso y el próximo regreso de Germán Darío Gómez a la disciplina de su equipo. El colombiano volverá a Europa con la posibilidad de reactivar su carrera y reencontrarse con la competencia, después de haber sostenido desde el inicio su intención de demostrar su inocencia y limpiar su buen nombre.