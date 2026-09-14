Noticias
Primicia: Germán Darío Gómez exonerado de su Control Analítico Adverso
El ciclista colombiano Germán Darío Gómez fue exonerado dentro del proceso abierto tras el Resultado Analítico Adverso por boldenona que le fue notificado a comienzos de este año, según pudo conocer en exclusiva Revista Mundo Ciclístico. El santandereano viajará la próxima semana a Europa para reintegrarse a la disciplina del Team Polti Visit Malta, equipo con el que continuará su carrera deportiva tras varios meses de incertidumbre.
El caso de Gómez había sido anunciado el pasado 27 de enero, cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) informó que el corredor colombiano había sido notificado de un Resultado Analítico Adverso por boldenona y uno de sus metabolitos, tras un control realizado fuera de competición el 28 de diciembre de 2025. En ese momento, el ciclista fue suspendido provisionalmente mientras avanzaba el procedimiento correspondiente.
Desde el primer momento, Gómez defendió públicamente su inocencia. En un comunicado difundido entonces, el corredor aseguró: “El ciclismo me ha dado todo, ha sido el pilar y el bastión de mi vida. Por eso nunca he considerado las malas prácticas para obtener ventaja. Nunca ha sido ni será un camino para alcanzar un objetivo”. También sostuvo que iniciaría el proceso para limpiar su nombre y poder continuar con su carrera deportiva.
La resolución favorable le abre ahora la puerta al regreso al pelotón internacional. De acuerdo con la información conocida por Mundo Ciclístico, el colombiano ya tiene previsto desplazarse la próxima semana para ponerse nuevamente bajo las órdenes del Team Polti Visit Malta, escuadra italiana a la que pertenece y con la que venía desarrollando su calendario deportivo antes de la suspensión provisional.
El expediente de Germán Darío Gómez había generado especial atención en el ciclismo colombiano por tratarse de uno de los corredores nacionales con mayor proyección internacional. La notificación inicial no equivalía a una sanción definitiva, sino al inicio de un procedimiento en el que el deportista tenía derecho a ejercer su defensa, como finalmente ocurrió hasta llegar a su exoneración.
Para el corredor santandereano, esta decisión representa un punto de quiebre después de meses complejos en lo personal y deportivo. Su regreso al Team Polti Visit Malta marcará el comienzo de una nueva etapa, con el objetivo de recuperar ritmo competitivo, retomar su lugar en el calendario europeo y dejar atrás un proceso que condicionó buena parte de su temporada.
Con esta primicia, Revista Mundo Ciclístico confirma el desenlace favorable del caso y el próximo regreso de Germán Darío Gómez a la disciplina de su equipo. El colombiano volverá a Europa con la posibilidad de reactivar su carrera y reencontrarse con la competencia, después de haber sostenido desde el inicio su intención de demostrar su inocencia y limpiar su buen nombre.
MountainBike
Iván Felipe López termina 4° en la prueba del cross country olímpico de los Juegos Suramericanos 2026
Se disputó la prueba masculina del cross country olímpico (XCO) en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en la que Iván Felipe López estuvo cerca del podio y al final se tuvo que conformar con el 4° puesto a 2:24, mientras que Jhonatan Botero cerró el top 5 a 2:27.
La prueba de Mountain Bike, que contó con la participación de las mejores ciclomontañistas, se disputó en su totalidad en el Circuito MTB, emplazado en el Autódromo del Club Atlético de Rafaela, que tuvo 3,5 kilómetros de distancia, de acuerdo con lo estipulado por la UCI.
El ganador de la prueba fue el argentino Joel Contreras, que completó las ocho vueltas de la exigente competencia en 1 hora, 24 minutos y 37 segundos, para quedarse con el primer lugar y entregarle la primera presea dorada a Argentina.
Apenas diez segundos después cruzó la meta el brasileño Alex Malacarne, quien se quedó con la medalla de plata. El tercer escalón del podio también fue para Brasil: Ulan Bastos, que finalizó la competencia 1 minuto y 33 segundos después del campeón.
Resultados Cross Country Olímpico (XCO)
Ruta
Vuelta a España: las tres grandes revelaciones que nos dejó la última grande de la temporada 2026
La Vuelta España llegó a su fin tras 21 etapas y con ello, la Revista Mundo Ciclístico continúa analizando todo lo sucedido en la última grande de la temporada 2026. En esta oportunidad les presentamos las tres revelaciones que nos dejó la edición 81 de la ronda ibérica.
El británico Matthew Brennan – 21 años (Team Visma | Lease a Bike)
El esloveno Jakob Omrzel – 20 años (Bahrain – Victorious)
El colombiano Juan Felipe Rodríguez- 22 años (EF Education – EasyPost)
MountainBike
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Gloria Irene Garzón 6° en la prueba del Mountain Bike
Se llevó a cabo la prueba femenina del cross country olímpico (XCO) en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en la que Gloria Irene Garzón terminó en la sexta posición a 4:39 y Ana María Roa en el octavo lugar a 6:28.
La competencia, desarrollada en la Ciudad de Rafaela, contó con la participación de las mejores ciclomontañistas de la región con participación de Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Perú.
La ganadora fue la chilena Catalina Vidaurre, quien se quedó con el primer lugar después de dominar la prueba, de principio a fin, con un tiempo de 1:14:50, en un circuito demasiado rápido, muy plano y donde hizo presencia un fuerte viento.
Chile hizo el 1-2, luego de que Florencia Monsálvez lograra el segundo puesto y la medalla de plata. El podio lo completó la brasilera Karen Fernandes Olimpio.
Resultados Cross Country Olímpico (XCO)