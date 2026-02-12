Connect with us

Ruta

Presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026; la Vuelta Ciclista Andalucía el gran reto

Publicado

Hace 29 mins

el

La nómina del equipo Ciclismo Capital para la temporada 2026. (Foto © Ciclismo Capital)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

“Queríamos estar más adelante en la general”: Diego Pescador, tras ser el mejor joven en el Tour de Omán

Publicado

Hace 2 horas

el

11 febrero, 2026

Por

El quindiano Diego Pescador, el mejor joven en el Tour de Omán 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales

Publicado

Hace 3 horas

el

11 febrero, 2026

Por

Sergio Luis Henao y Jarlinson Pantano,en el podio de Nacional de ruta 2017
El antioqueño Sergio Luis Henao, en el podio como campeón nacional en 2017. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Pedalazos en Colombia y el Mundo

Publicado

Hace 5 horas

el

11 febrero, 2026

Por

La Vuelta al Tolima 2026, la próxima carrera del calendario nacional. (Foto © Liga del Ciclismo del Tolima)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.