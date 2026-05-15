Presentada la Ruta Harold Tejada, un ‘Viaje Ancestral’ por territorio huilense

En la Casa del Huila, con sede Bogotá, fue presentada oficialmente la segunda edición de la Ruta Harold Tejada, evento ciclístico que tendrá nuevamente como epicentro al municipio de Pitalito, tierra natal del pedalista Harold Tejada, del XDS Astana Team, en un reencuentro con sus raíces que, en esta ocasión, fue denominado “Un Viaje Ancestral”, al incluir en el recorrido lugares mágicos como San Agustín, capital arqueológica de Colombia.

El evento de lanzamiento fue encabezado por Tejada, aprovechando una pausa en su calendario de competencias. Contó también con la presencia del Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba; el alcalde de Pitalito, Yider Luna; el director de Inderhuila, Felipe Victoria, y el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano.

“Estoy feliz de presentar la Ruta Harold Tejada. Vamos a tener invitados especiales como Rigoberto Urán, Santiago Buitrago, Óscar Sevilla y Sergio Luis Henao, además de muchos compañeros más, tanto a nivel nacional como internacional”, adelantó Harold sobre el gran fondo ciclístico que organiza como una experiencia deportiva para recorrer los paisajes del sur del Huila.

Reafirmando su compromiso con sus orígenes, sus tradiciones y su comunidad, el ciclista celebrará el próximo 25 de octubre esta nueva edición junto a su familia y con el apoyo de las autoridades del departamento. Tejada precisó durante su intervención que, después de una primera edición que superó todas las expectativas, este año “queremos superar el número de inscritos” con un “viaje ancestral” diseñado “para mi región”, al proponer tres retos: la Ruta Larga, con 110,45 kilómetros; la Ruta Media, con 92,89 kilómetros, y la Ruta Corta, con 35,54 kilómetros.

Para el gobernador Villalba, la Ruta Harold Tejada es, en primer lugar, “un reconocimiento a una región y a un ídolo, a una persona que es un referente del ciclismo colombiano y que sirve de ejemplo a las nuevas generaciones”. Asimismo, consideró este evento como “una vitrina para la región; es una oportunidad para mostrar las bondades turísticas del departamento. Vamos a estar en el Macizo Colombiano, vamos a estar en la joya de la corona del turismo del Huila: el Parque Arqueológico de San Agustín, Patrimonio de la Humanidad”.

El alcalde Luna, por su parte, señaló que esta experiencia deportiva representa “esperanza y sueños para los niños” y reveló que, después de la primera edición de la Ruta, “tenemos alrededor de 80 niños en las escuelas de formación del municipio, pedaleando hacia nuevos proyectos de vida”.

En cuanto a Harold Tejada, subrayó que “es nuestro orgullo y ojalá pudiéramos colocarle a ese octavo velódromo del país, avalado en Pitalito, su nombre, porque es la esperanza de muchos jóvenes y niños. Pitalito no solo es café, también es cuna de grandes deportistas”.

Durante el lanzamiento, Harold reveló sus principales objetivos de cara a la segunda parte de la temporada. El Dauphiné y el Tour de Francia serán su reintegró a la alta competencia. Luego vendrán la Vuelta a España y el Mundial de Ruta en Quebec, Canadá.

El Tour será el eje competitivo principal. Allí definirá su futuro profesional, al estar en la órbita de equipos como Netcompany INEOS, UAE Team Emirates y EF Education-EasyPost, según confirmó durante el evento.

“Por parte de mi mánager hay diálogos no solo con este equipo (INEOS), sino también con otros. Le estoy dando prioridad al XDS Astana, con el que llevo siete años y donde tengo un lugar privilegiado. Seguramente, durante el Tour o antes, ya habré tomado una decisión”, comentó el pedalista de 29 años, que también recibió por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo, la noticia de que la Vuelta a Colombia empezará en su departamento de origen. Todo un acontecimiento. Será un abrebocas inigualable antes de recibir a la gran afición del país en la segunda edición de la Ruta Harold Tejada.

*Con Información Prensa Ruta Harold Tejada