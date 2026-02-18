Connect with us

Presentada la escuadra Factory Massi ISB Sport; Mónica Calderón una de sus baluartes

Publicado

Hace 3 horas

el

Nómina del nuevo equipo Factory Massi ISB Sport. (Foto © Factory Massi ISB Sport)
MountainBike

“Esta carrera fue fundamental para encontrar mi ritmo tras el descanso”: Leonardo Páez, luego de su primera competencia del año

Publicado

Hace 8 horas

el

18 febrero, 2026

Por

El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez inició su temporada de gravel con la Santa Vall by The Traka 2026. (Foto © Lee Cougan – Basso Factory Racing)
MountainBike

GW ERCO SPORTFITNESS inició la temporada 2026 de MTB con protagonismo nacional en Quindío

Publicado

Hace 15 horas

el

18 febrero, 2026

Por

El GW ERCO SPORTFITNESS de MTB abrió el 2026 con múltiples podios y reafirmando la solidez de un proyecto que integra desarrollo de talento, alto rendimiento y visión rumbo a Los Angeles 2028.
MountainBike

Iván Felipe López, ganador del cross country olímpico en la primera válida de la Copa Nacional de MTB

Publicado

Hace 1 día

el

17 febrero, 2026

Por

El cundinamarqués Iván Felipe López se destacó en la primera válida de la Copa Nacional de MTB. (Foto © Eje Pedal)
