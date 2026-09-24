¡Por duplicado! Benjamín Noval también se consagra campeón mundial en la ruta; Alejandro Pamplona el mejor colombiano

El joven ciclista español Benjamín Noval se ha consolidado como la máxima referencia del ciclismo juvenil tras firmar una semana perfecta en Canadá. No le bastó con colgarse la medalla de oro en la contrarreloj individual, sino que también repitió la historia en la prueba de ruta, demostrando una superioridad incontestable ante las mejores promesas del planeta.

Noval se exhibió como el más fuerte a lo largo de los 134 kilómetros de un exigente circuito recorrido por las calles de Montreal. Con esta victoria, el pedalista ibérico completó una temporada extraordinaria y sumó su segundo título mundial en apenas siete días, ratificando su estatus de estrella emergente.



Simon Defrance, Benjamín Nobal y Elias Wändel, en el podio de la ruta de los junior. (Foto UCI Cycling © SWpix)

El podio de la cita mundialista reflejó el altísimo nivel de la competencia en territorio canadiense. El francés Simon Defrance se quedó con la medalla de plata al terminar en la segunda posición, mientras que el sueco Elias Wändel se adjudicó el bronce en el tercer lugar; el selecto grupo de los cinco mejores del mundo lo completaron el alemán Owen Kings y el austriaco Michael Hettegger.

Por el lado de la delegación colombiana, la exigencia de la carrera cobró factura en una jornada complicada para los jovenes escarabajos. El pedalista Alejandro Pamplona fue el mejor de los nuestros en la casilla 65°, a más de 9 minutos del campeón, mientras que sus compatriotas Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada no lograron terminar la prueba.

Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Junior Masculina

*Prueba de de Fondo | Montreal – Montreal (134 km)