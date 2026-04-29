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Pogacar impone su ley en Romandía. Sergio Higuita brilla en una dura jornada de montaña

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Hace 58 mins

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Pogacar se alzó con la victoria y el liderato tras un cerrado sprint a cuatro donde doblegó a Lipowitz, Martínez y Nordhagen (Foto©TourdeRomandie)
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Iván Ramiro Sosa mantuvo el liderato en el Tour de Turquía; victoria de Stanislaw Aniolkowski en la cuarta etapa

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Ivan Ramiro Sosa continúa al frente de la calsificación general en el Tour de Turquía 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)
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la nómina del Movistar Team que afrontará a Vuelta a España Femenina 2026. (Foto © Movistar Team)
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