Connect with us

Ruta

Pogacar impone su ley en Castelló. Harold Tejada firma un espectacular Top 5 en La Vuelta

Publicado

Hace 40 mins

el

Tadej Pogacar alcanzó su tercera victoria de etapa en una Vuelta a España que domina con mano de hierro. (Foto UAE © Sprint Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Juan Sebastián Molano, confirmado como nuevo refuerzo del Lotto-Intermarché

Publicado

Hace 3 horas

el

27 agosto, 2026

Por

El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano llega al equipo belga Lotto-Intermarché para las próximas dos temporadas. (Foto © UAE)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta a Colombia Master: ¡Sin novedades! La carrera se realizará la primera semana de septiembre como lo estipulado

Publicado

Hace 5 horas

el

27 agosto, 2026

Por

Podio con los ganadores de la primera etapa de la Vuelta a Colombia Máster 2024. (Foto © Alcaldía Santa Fe de Antioquia)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia de la Vuelta a España

Publicado

Hace 6 horas

el

27 agosto, 2026

Por

Néstor Mora (Q.E.P.D), el colombiano con más participaciones en la Vuelta a España. (Foto © RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 1976-2026 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.