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Podios de Jhonatan Botero y Emanuel Morales en la Copa Aguavista UCI de MTB
Los colombianos Emanuel Morales y Jhonatan Botero firmaron una destacada actuación y subieron al podio en la Copa Aguavista XCO UCI 2026 – Clase 1, disputada en San Juan del Paraná, Paraguay, en una exigente carrera de mountain bike, que además sirvió como prueba para el Panamericano MTB 2026.
El reconocido circuito de Aguavista, de 5,1 kilómetros por vuelta, presentó un trazado técnico con subidas explosivas, descensos rápidos y sectores que exigieron máxima concentración, especialmente tras la lluvia que cayó durante la noche previa, endureciendo aún más las condiciones de carrera.
En la categoría cadete, Miguel Paredes Echeverri se llevó la victoria con un tiempo total de 44:41, seguido por Emanuel Morales (GW Erco Sportfitness), quien ocupó la segunda posición tras completar las tres vueltas con un registro de 45:20, mientras que el tercer lugar fue para el chileno Nicolás Ignacio Gómez con 45:26.
Entre los élite, el brasileño Ulan Bastos Galinski (BH Coloma Team) se impuso con un tiempo de 1:26:24, seguido por Luiz Henrique Cocuzzi (Audax Racing Team) con 1:28:56, mientras que el colombiano Jhonatan Botero completó el podio en la tercera posición con un tiempo total de 1:29:15, tras completar las seis vueltas del circuito.
El director deportivo Héctor Pérez destacó la actuación de sus pupilos durante el fin de semana y la importancia de la competencia como preparación para el Panamericano. “El balance es muy positivo para el equipo durante este fin de semana. Venimos de competir en dos países y estos resultados son importantes porque enfrentamos rivales directos al Panamericano. En la categoría élite”, señaló.
Mientras tanto, Jhonatan Botero destacó la dureza de la competencia y la estrategia que le permitió asegurar el tercer lugar. “La carrera estuvo dura desde el principio. Se seleccionó un grupo pequeño y la lluvia hizo la pista más exigente. Los brasileños atacaron fuerte y opté por mantener el ritmo para asegurar el tercer puesto“, explicó.
Por su parte, Emanuel Morales valoró su actuación y la exigencia del circuito paraguayo. “Fue una pista muy rápida y técnica, con buenos rivales. Logramos el objetivo que era subir al podio en la segunda posición. La lluvia hizo la pista más exigente, pero me sentí muy bien y espero lograr un buen resultado en el Panamericano”, concluyó.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Daniela Gaviria sumó otra presea dorada en la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB en Brasil
La ciclomontañista colombiana Daniela Gaviria firmó una destacada actuación en la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB, al subir al podio en las dos competencias disputadas del fin de semana. La corredora del GW Erco Sprotfitness fue la gran protagonista del evento tras imponerse con autoridad en las pruebas de Short Track (XCC) y Cross Country Olímpico (XCO).
“Fue una carrera que realmente disfruté mucho, me sentí demasiado fuerte, muy enfocada en todo momento y siento que la preparación que he venido haciendo fue muy buena para lograr este resultado porque me dio mucha más confianza y muy feliz por los puntos que conseguí aquí en Brasil y muy motivada más para lo que se viene”, dijo Gaviria.
La pedalista nacional logró en territorio brasilero un doble triunfo que confirmó su gran momento deportivo a nivel internacional. En la prueba de XCO, Gaviria registró un tiempo de 1:02:02, demostrando fortaleza, técnica y consistencia en el exigente circuito.
El director deportivo Héctor Pérez también valoró el desempeño de la corredora. “Creo que fue un gran fin de semana para el equipo. Daniela gana la categoría Junior del Continental Series, lo que le da 90 puntos en la clasificación mundial de la UCI, y creemos que para la próxima actualización estaría muy cerca de la segunda posición del ranking mundial. Muy contentos porque gana con gran diferencia y logra meterse quinta entre las élites de Brasil, que realmente tienen un gran nivel”.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Santiago Quintero consigue dos medallas de bronce en Copa Internacional de MTB que lo motivan para el Panamericano
El pedalista del GW Erco Sprotfitness, Santiago Quintero, tuvo una destacada participación la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB al conseguir dos medallas de bronce, tras finalizar tercero tanto en la prueba de Short Track como en el Cross Country Olímpico, sumando puntos importantes para el ranking mundial.
El corredor colombiano valoró positivamente el resultado y el trabajo previo realizado. “Un balance muy positivo de esta carrera en Brasil, obtuvimos un tercer puesto tanto en la modalidad del short track como el cross country. Obtuvimos unos buenos puntos para lo que será el ranking mundial y a la hora de ir a correr el Panamericano y el Mundial.
De esta manera, Quintero cerró una sobresaliente actuación para el GW Erco Sprotfitness en territorio brasilero, con resultados que ratifican su buen momento en el calendario internacional del ciclismo de montaña.
“Creo que la preparación fue fundamental porque tuvimos varias semanas trabajando fuerte, haciendo muy buena intensidad y trabajos específicos para llegar en buen punto. Creo que estamos más que preparados para lo que va a ser el Campeonato Panamericano”, concluyó Quintero.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Daniela Gaviria se colgó la medalla de oro en la prueba de short track de la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB
La corredora del GW Erco Sportfitness, Daniela Gaviria, fue la gran protagonista en la primera jornada la I Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB al imponerse en la exigente prueba de short track y conquistar la medalla de oro en rama femenina, ratificando su gran momento deportivo.
Gaviria dominó la competencia de principio a fin, logrando una diferencia importante sobre sus rivales y confirmando su alto nivel competitivo de cara a los próximos retos internacionales.
“Fue una pista súper dura, era demasiado rápida en la que tocaba ir siempre a paso, gané con una buena diferencia con la segunda, me sentía súper bien, estaba sacando el máximo para ver cómo me sentía para llegar más preparada al Panamericano”, dijo Gaviria.
La acción continuará en territorio brasilero cuando la pedalista colombiana vuelva a competencia en la prueba del Cross-Country Olímpico (XCO), donde buscará nuevamente ser protagonista en la Copa Internacional de Mountain Bike CIMTB.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness