¡Podio suramericano! Eduardo Sepúlveda conquista la Dhofar Classic con Nicolás Sessler 2° y Alejandro Callejas 3°

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina oficial de la Selección Colombia para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, una de las grandes citas del calendario internacional, que reunirá a los mejores especialistas del mundo en las pruebas de contrarreloj y ruta.

Colombia acudirá al certamen con una delegación de 24 corredores, distribuidos en seis categorías, combinando la experiencia de sus principales referentes internacionales con una importante representación de las nuevas generaciones del ciclismo nacional.

En la categoría élite masculina, la Selección Colombia estará encabezada por Nairo Quintana, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Vargas.

La convocatoria reúne a corredores con amplia experiencia en grandes vueltas y competencias de un día, además de la presencia de Walter Vargas, múltiple campeón panamericano de la contrarreloj. Para Nairo Quintana, el Mundial de Montreal tendrá además un significado especial, pues la prueba de ruta del domingo 27 de septiembre marcará su última competencia como ciclista profesional, tras una trayectoria en la que conquistó el Giro de Italia y la Vuelta a España, entre otros grandes títulos.



El boyacense Nairo Quintana correrá el Mundial de Montreal. (Foto © FCC)

La representación colombiana también contará con cinco corredores en la categoría Sub-23 masculina: Juan Diego Quintero, Miguel Ángel Marín, Jaider Muñoz, William Colorado y Robert Andrés Plazas.

En la categoría juvenil masculina, los seleccionados serán Juan Esteban Sánchez, José Manuel Posada y Alejandro Pamplona.

Por su parte, la élite femenina estará representada por Diana Carolina Peñuela, Paula Andrea Patiño y Laura Daniela Rojas.

En Sub-23 femenina, Colombia contará con Juliana Londoño, Angie Mariana Londoño y Natalia Garzón, mientras que la categoría juvenil femenina tendrá como representantes a Salomé Vargas, Zara Sofía Lamprea y Estefanía Castillo.



Juliana Londoño, una de las cartas colombianas en la categoría sub-23. (Foto © FCC)

La Selección Colombia estará bajo la orientación del seleccionador nacional David Vargas, quien tendrá a su cargo la dirección deportiva del combinado nacional durante el campeonato. Además brindarán apoyo durante la competencia en la parte mecánica Óscar Guiral y Zimael Mejía, y en la fisioterapia Daniel Rincón y Danilo Suárez .

Montreal volverá a recibir un Campeonato Mundial de Ruta más de cinco décadas después de la edición de 1974, mientras que Canadá también fue sede del Mundial de Hamilton en 2003. La edición 2026 contempla 13 competencias entre contrarrelojes individuales, pruebas de ruta y el relevo mixto, con participación de las categorías élite, Sub-23 y juvenil.

Programación del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026

El programa oficial contempla competencias desde el sábado 19 de septiembre, jornada destinada a entrenamientos y reuniones técnicas, hasta el domingo 27, cuando se disputará la prueba de ruta élite masculina.

Sábado 19 de septiembre

Entrenamiento de contrarreloj individual.

Confirmación de corredores de contrarreloj.

Congreso técnico de las pruebas de contrarreloj.

Reunión informativa de conductores.

Domingo 20 de septiembre

Contrarreloj Individual Femenina Élite. – Diana Peñuela

Contrarreloj Individual Masculina Élite. – Walter Vargas y Brandon Rivera

Lunes 21 de septiembre

Contrarreloj Individual Femenina Sub-23. – Angie Londoño y Natalia Garzón

Contrarreloj Individual Masculina Sub-23. – Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas

Martes 22 de septiembre

Contrarreloj Individual Masculina Juvenil. – Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada

Contrarreloj Individual Femenina Juvenil. – Estefanía Castillo y Zara Lamprea

Miércoles 23 de septiembre

Entrenamiento de ruta en el circuito de Mont Royal.

Confirmación de corredores para las pruebas de ruta.

Reunión de equipos y reunión informativa de conductores.

Jueves 24 de septiembre

Ruta Femenina Sub-23.

Ruta Masculina Juvenil.

Viernes 25 de septiembre

Ruta Masculina Sub-23.

Ruta Femenina Juvenil.

Presentación del Mundial de Francia 2027.

Sábado 26 de septiembre

Ruta Femenina Élite.

Gala UCI.

Domingo 27 de septiembre

Ruta Masculina Élite

Nómina oficial – Selección Colombia, Mundial de Ruta Montreal 2026

Élite masculina

Walter Alejandro Vargas Alzate

Harold Alfonso Tejada Canacue

Egan Arley Bernal Gómez

Brandon Smith Rivera Vargas

Sergio Andrés Higuita García

Santiago Andrés Buitrago Sánchez

Nairo Alexander Quintana Rojas

Sub-23 masculina

Juan Diego Quintero Osorno

Miguel Ángel Marín Martínez

Jaider Muñoz Restrepo

William Colorado Osorio

Robert Andrés Plazas Fonseca

Juvenil masculina

Juan Esteban Sánchez Sánchez

José Manuel Posada Franco

Alejandro Stiven Pamplona Echeverría

Élite femenina

Diana Carolina Peñuela Martínez

Paula Andrea Patiño Bedoya

Laura Daniela Rojas Capera

Sub-23 femenina

Juliana Londoño David

Angie Mariana Londoño Posada

Natalia Garzón Cifuentes

Juvenil femenina

Salomé Vargas Alzate

Zara Sofía Lamprea Morales

Estefanía Castillo López

*Con Información de Fedeciclismo