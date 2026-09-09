¡Podio del Team Medellín en China! Álvaro Hodeg finaliza 2° en el Tour de Binzhou

En gran actuación, el sprinter monteriano Álvaro Hodeg (Team Medellín-EPM) finalizó 2° en el Tour de Binzhou, carrera china del calendario UCI, que contó con un recorrido totalmente llano de 161 kilómetros y se disputó en la provincia de Shandong.

La carrera asiática, catalogada por la UCI de categoría 1.1, la ganó el ucraniano Serhii Sydor (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team), quien fue el más rápido en los metros finales y terminó superando al colombiano. El podio lo completó el italiano Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber).

En cuantos a los otros colombianos del Team Medellín-EPM, se clasificaron así: Róbigzon Oyola 43°, Brayan Sánchez 62°, Víctor Ocampo 70° y Wilmar Paredes 79°, quien ingresó a 20 segundos del ganador.

Es bueno recordar que en las cuatro ediciones realizadas hasta la fecha de esta novel carrera china Colombia suma dos podios, el primero lo consiguió el soachuno Luis Carlos Chía en 2023. El último ganador había sido el suizo radicado en Medellín, Simon Pellaud.

Tour de Binzhou (1.1)

Resultados Etapa 1 | Binzhou – Binzhou (161, 8km)

1 Serhii Sydor Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team 3:17:01 2 Álvaro Hodeg Team Medellín – EPM m.t. 3 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber m.t. 4 Hennequin Paul Euskaltel – Euskadi m.t. 5 Salby Alexander Li Ning Star m.t. 6 Cataldo Lorenzo China Meitan Cycling Team m.t. 7 Toader Alin FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team m.t. 8 Liu Chenglu China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 9 Shnyrko Aliaksei Li Ning Star m.t. 10 Vahtra Norman China Anta – Mentech Cycling Team m.t.