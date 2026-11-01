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BMX

¡Podio colombiano en Sarasota! Juan Esteban Naranjo y Carlos Ramírez brillaron en la novena válida de la Copa Mundo de BMX

Publicado

Hace 3 horas

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Juan Esteban Naranjo y Carlos Alberto Ramírez, en la novena válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI celebrada en Sarasota, Estados Unidos. (Foto © UCI BMX Racing)
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El medallista olímpico Carlos Ramírez, el principal referente de la selección colombiana de BMX en Sarasota 2026. (Foto © COC)
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Juan Camilo Caicedo derrotó al máximo favorito y conquistó la cima del BMX Freestyle colombiano

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26 octubre, 2026

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Luis Rincón, Juan Camilo Caicedo y Sebastián Cuellar, en el podio del Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2026. (Foto © IDRD)
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