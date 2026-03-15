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Podio colombiano en el Tour de Rodas con Juan Felipe Rodríguez 3°; Matteo Scalco el ganador

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Hace 7 mins

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El cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez sigue descrestando en su primera temporada con el equipo de desarrollo del EF Education. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)
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¡Implacable! Santiago Mesa lo hizo de nuevo y logró su tercera victoria en la carrera lusa Prova de Abertura

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15 marzo, 2026

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El sprinter antioqueño Santiago Mesa, tricampeón de la Prova de Abertura. (Foto © Anicolor / Campicarn Cycling Team)
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Wilmar Paredes se coronó campeón de la Clásica de Rionegro 2026; Johan Colón victorioso en el circuito final

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14 marzo, 2026

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El antioqueño Wilmar Paredes, nuevo campeón de la Clásica de Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)
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Clásica de Rionegro: Diana Peñuela se llevó la etapa final y revalidó el título del año pasado

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14 marzo, 2026

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La caldense Diana Peñuela, ganadora de la tercera etapa de la Clásica de Rionegro 2026. (Foto © Prensa Clásica de Rionegro)
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