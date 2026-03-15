Podio colombiano en el Tour de Rodas con Juan Felipe Rodríguez 3°; Matteo Scalco el ganador

Una excelente noticia para el ciclismo colombiano llega desde Grecia. Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo) se subió al tercer cajón del podio del Tour de Rodas, luego de disputarse un prólogo y tres etapas en línea.

El cundinamarqués, de 22 años, sigue cumpliendo un notable temporada, después de destacarse en el campeonato nacional de ruta. Esta vez consiguió un meritorio tercer puesto en la carrera griega, perteneciente al calendario UCI de Europa.

La edición 19 del Tour de Rodas que contó con la participación de 167 pedalistas, quedó en manos del italiano Matteo Scalco, del equipo de desarrollo XDS Astana, que terminó escoltado por el irlandés Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco).

Scalco, que ganó la última etapa, sucedió en el palmarés de la carrera griega al francés Pierre-Henry Basset, campeón del año pasado, en un competencia que fue ganada en dos oportunidades por el suizo Fabian Cancellara.

En cuanto a los otros dos colombianos en competencia, Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) terminó en el puesto 20° y Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) se clasificó 63°, a más de 24 minutos del ganador.

Clasificación General Final