Ruta
“Podemos estar orgullosos de este resultado”: Sergio Higuita tras subirse al segundo cajón del podio en el AlUla Tour
El escarabajo del equipo XDS Astana, Sergio Higuita, terminó subcampeón del AlUla Tour, tras cinco etapas. El antioqueño, que volvió a sentirse cómodo en la alta montaña, se subió al segundo cajón podio de la carrera árabe a 13 segundos del ganador, el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG).
“Es un segundo puesto en la clasificación general, pero en fin, podemos estar orgullosos de este resultado. Estoy muy agradecido con todo el equipo por todo el trabajo que se hizo”, dijo Higuita, en declaraciones recogidas por la escuadra kazaja.
En la última etapa el antioqueño no la tuvo fácil tras irse al suelo en el transcurso de la jornada, pero el pedalista paisa se repuso y logró continuar la carrera e incluso lanzó varios ataques en los momentos decisivos. Finalmente, cruzó la meta en la sexta posición.
“Desafortunadamente, sufrimos una caída en mitad de la etapa y fue muy doloroso para mí. Aun así, luchamos hasta el final y el equipo me brindó un gran apoyo. Todos me ayudaron, y todos nos sentimos muy bien, especialmente después de la victoria de ayer de Malucelli, que nos dio una gran inyección de motivación”, concluyó el colombiano.
Ruta
Así se clasificaron los suramericanos en la cuarta prueba de la Challenge de Mallorca 2026
La edición 23 del Trofeo Andratx – Pollença, que contó con la participación de cinco pedalistas suramericanos, vivió la cuarta prueba de la Challenge de Mallorca que se disputó entre la localidad de Andratx y el Mirador d’Es Colomer con 121,5 kilómetros de recorrido montañoso.
El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) se destacó y terminó nuevamente como el mejor suramericano, en el 9° puesto a 2:28 del nuevo campeón, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Otro de los suramericanos destacados fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), reportándose en el puesto 11° a 3.29 de Evenepoel, mientras que el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) ingresó en la casilla 37° y el colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó 43°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación final de los dos colombianos, un ecuatoriano, un uruguayo y un venezolano que participaron en el Trofeo Andratx – Pollença 2026, que en 2021 ganó el boyacense Winner Anacona.
Trofeo Andratx – Pollença 2026 – Clasificación Final de los 5 suramericanos
|9
|Diego Pescador *Colombia
|Movistar Team
|2:28
|11
|Thomas Silva *Uruguay
|XDS Astana Team
|3:29
|37
|Caicedo Jonathan *Ecuador
|Petrolike
|4:46
|43
|Alejandro Callejas *Colombia
|Petrolike
|4:56
|39
|Francisco Peñuela *Venezuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|5:28
Ruta
¡Al rojo vivo! Cristóbal Ramírez gana la etapa reina de la Vuelta a San Juan y le arrebata el liderato a Tomás Contte
El chileno Cristóbal Ramírez, integrante del seleccionado austral, ganó la etapa reina y le arrebató el liderato al argentino Tomás Contte (Municipalidad de Pocito), quien arribó en la segunda posición. Con este resultado, la general quedó al rojo vivo: con solo nueve segundos de diferencia entre los dos a un día del final.
El podio de la jornada lo completó el brasilero Pedro Rossi (Localiza Meoo/Swift Pro Cycling), mientras que el top 5 lo cerraron el chileno Cristóbal Baeza (Plus Racing Cycles) y el costarricense Joseph Ramírez, perteneciente al equipo colombiano HYF Liro Recovery.
La subida al Alto Colorado volvió a ser definitiva para el desenlace final de la ronda sanjuanina. La penúltima jornada, marcada por la dureza del recorrido y más de tres horas y media de esfuerzo continuo, terminó siendo determinante en la pelea por el título. La etapa contó con un recorrido de 139,5 kilómetros de gran desnivel, ascendiendo a 2.626 metros sobre el nivel del mar.
La definición de la carrera gaucha será este domingo con el tradicional circuito en San Juan, donde los ciclistas deberán completar nueve giros completos al anillo capitalino para cerrar un recorrido total de 144,6 kilómetros, en una jornada que definirá sucesor del argentino Nicolas Tivani, campeón del año pasado.
CLASIFICACIONES
Ruta
Remco Evenepoel sigue imparable y conquista el Trofeo Andratx – Pollença; Diego Pescador en el top 10
Cumpliendo con los pronósticos, Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) se volvió a llevar la victoria en solitario, esta vez el Trofeo Andratx – Pollença, cuarta prueba de la Challenge de Mallorca, luego de recorrer 121,5 kilómetros. Gran actuación de Diego Pescador (Movistar Team) que finalizó en el top 10.
La estrella belga, que alcanzó su segunda victoria consecutiva, mostró su intenciones desde el comienzo y tras soltar a todos sus rivales en el asenso al Mirador d’Es Colomer llegó solo a la meta con 19 de ventaja sobre su más inmediato rival, el francés Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).
La lucha por el restante lugar del podio se definió al sprint, donde el belga Maxim Van Gils (Red Bull – BORA – hansgrohe) estuvo brillante y terminó en tercer lugar, superado por poco al portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), quien se tuvo que conformar con el 4° puesto.
Otro de los suramericanos destacados fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), reportándose en el puesto 11° a 3.29 de Evenepoel, mientras que el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) ingresó en la casilla 37° y el colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó 43°, ambos cediendo más de cuatro minutos.
Resultados Trofeo Andratx – Pollença (1.1)
Andratx – Mirador d’Es Colomer (121,5 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:58:34
|2
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|3
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:44
|4
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|5
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|1:47
|6
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|1:50
|7
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|1:55
|8
|Iván Romeo
|Movistar Team
|1:59
|9
|Diego Pescador
|Movistar Team
|2:28
|10
|Jelle Johannink
|Unibet Rose Rockets
|3:29
|11
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|3:29
|37
|Jonathan Caicedo
|Petrolike
|4:46
|43
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|4:56
|60
|Francisco Peñuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|5:28