Poco a poco se van conociendo a los nuevos campeones nacionales de contrarreloj en los países europeos

La formación escandinava del Uno-X Mobility confirmó a los ocho ciclistas que estarán en la 113ª edición del Tour de Francia, al que acudirán con un sólido líder, el noruego Tobias Halland Johannessen, quien finalizó sexto el año pasado.

“El objetivo es repetir o mejorar lo que hicimos en 2025. Y puede que sea incluso más difícil que el anterior, porque ahora lo hemos dicho abiertamente. El objetivo es quedar entre los cinco primeros con Tobias, y es la gran meta del equipo”, dijo el director deportivo Gabriel Rasch, en declaraciones recogidas por el equipo.



La nómina del Uno-X Mobility para el Tour de Francia 2026. (Foto © Uno-X Mobility Cycling)

Con 26 años, Johannessen será el gran referente del equipo noruego tras un buen inicio de temporada, que incluye tres top 5 en importantes carreras del calendarios UCI: 5° en el Tour Auvergne – Rhône-Alpes, 3° en la Vuelta al País Vasco -Itzulia y 4° en la Tirreno-Adriático.

“Este año, la presión es mayor desde el principio, y las expectativas sin duda son más altas”, agregó Rasch, quien reconoció que la selección del equipo para ronda francesa no fue fácil dado el alto nivel con el que cuenta la plantilla, que dejó fuera de la alineación a Andreas Leknessund y a Anders Halland Johannessen.

La nómina de la escuadra vikinga la completan el danés Magnus Cort, quien suma dos victorias en el Tour de Francia y nueve teniendo en cuanta las tres grandes vueltas, asimismo estarán Søren Wærenskjold, Jonas Abrahamsen, Andreas Kron, Anders Skaarseth, Anthon Charmig y Torstein Træen, quien se destacó el año pasado en la Vuelta a España.