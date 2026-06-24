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Poco a poco se van conociendo a los nuevos campeones nacionales de contrarreloj en los países europeos

Publicado

Hace 34 mins

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Nicolás Vinokurov, Yevgeniy Fedorov y Anton Kuzmin, el podio del XDS Astana Team en el campeonato de Kazajistán. (Foto © XDS Astana Team)
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Tobias Halland Johannessen, liderará a los vikingos del Uno-X Mobility en el Tour de Francia 2026

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El noruego Tobias Halland Johannessen, el jefe de filas del Uno-X Mobility para el Tour de Francia 2026. (Foto © Uno-X Mobility Cycling)
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El mexicano Isaac del Toro siguió como el mejor latinoamericano en el Ranking UCI. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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¡Blindado! Jhonatan Narváez se queda en el UAE Team Emirates-XRG tres años más

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24 junio, 2026

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El ecuatoriano Jhonatan Narváez renueva con el UAE Team Emirates-XRG hasta finales de 2029. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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