Empresas y Marcas
Pirelli y Netcompany INEOS anuncian una alianza mundial que impulsa la tecnología y el alto rendimiento en Colombia
Bicicletas Strongman, distribuidor de Pirelli Cycling en Colombia, celebra el acuerdo de tres años que llevará los neumáticos de la marca italiana a uno de los equipos más importantes del ciclismo profesional.
La reconocida compañía italiana Pirelli anunció una nueva alianza estratégica con el WorldTeam Netcompany INEOS, mediante la cual se convertirá en su proveedor oficial de neumáticos (Official Tyre Partner) a partir de la temporada 2027, por un período de tres años.
Esta colaboración reúne a dos protagonistas de la industria deportiva alrededor de una visión compartida: la innovación tecnológica, el desarrollo de productos de alto rendimiento y la búsqueda permanente de la excelencia en el ciclismo profesional.
El acuerdo contempla el suministro de neumáticos Pirelli y el trabajo conjunto entre corredores, técnicos e ingenieros del equipo británico y la marca italiana. Las experiencias recogidas en competencia y entrenamiento permitirán avanzar en el desarrollo de productos que respondan a las exigencias de los mejores ciclistas del mundo.
Entre las referencias evaluadas se destacan el P ZERO RACE SL-R y el P ZERO RACE RS, dos neumáticos de carretera diseñados para optimizar aspectos fundamentales del rendimiento como la aerodinámica, la eficiencia de rodadura, el agarre y el control.
Bicicletas Strongman: la conexión de Pirelli con el ciclismo colombiano
En Colombia, la noticia fue recibida con gran satisfacción por Bicicletas Strongman, empresa con sede en Bogotá y distribuidora de los productos de ciclismo Pirelli en el país.
Sus propietarios manifestaron su entusiasmo por el acuerdo internacional y destacaron el enorme potencial de crecimiento que ha demostrado la marca en el mercado colombiano, donde cada vez existe un mayor interés por la tecnología, la innovación y los componentes utilizados en el ciclismo profesional.
Para Bicicletas Strongman, la llegada de Pirelli al Netcompany INEOS representa un nuevo respaldo al desarrollo tecnológico de la marca y fortalece su relevancia entre los ciclistas colombianos, que encuentran en sus productos una alternativa especializada para sus diferentes necesidades deportivas.
La compañía bogotana continuará trabajando para acercar al mercado nacional la tecnología y las innovaciones de Pirelli Cycling, acompañando a los ciclistas con productos, conocimiento técnico y atención especializada.
La alianza entre Pirelli y Netcompany INEOS abre una nueva etapa de desarrollo internacional, con una proyección que también alcanza al ciclismo colombiano, donde Bicicletas Strongman seguirá siendo un punto de conexión entre la marca italiana y los apasionados por las dos ruedas.
BMX
GW lleva al Gran Fondito 2026 la historia de Mariana Pajón a través de su emblemático museo
Este 14 y 15 de noviembre, Medellín recibirá una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón, que este año llega con su Edición Exploradores, una invitación para que niños y niñas descubran el deporte y disfruten nuevas aventuras en familia. Por cuarto año consecutivo, GW estará presente con el Museo de Mariana Pajón, un espacio que reúne los momentos más importantes de su trayectoria y cuenta una historia construida entre la deportista y la marca.
Ubicado en el Parque de los Pies Descalzos, el museo permitirá explorar su evolución desde las primeras bicicletas, uniformes y trofeos hasta sus grandes conquistas deportivas, incluidas sus tres medallas olímpicas. Una exposición que busca inspirar a las nuevas generaciones y mostrarles que los grandes sueños también pueden hacerse realidad.
«Lo que quiero mostrarles a los niños con mi museo es que ellos también pueden construir uno propio si practican este deporte con amor y pasión«, comparte Mariana Pajón.
Esta historia también tiene un capítulo especial junto a GW. Cuando Mariana inició su carrera, encontrar una bicicleta que se ajustara a su estatura y necesidades representaba una misión. Su llegada al equipo coincidió con los primeros desarrollos de marcos para BMX de la marca, dando inicio a un proceso de expedición y trabajo en conjunto para construir aquella bicicleta que soñaba desde los cuatro años.
Desde entonces, las bicicletas GW han acompañado diferentes etapas de su trayectoria y sus tres conquistas olímpicas. Un trabajo en equipo en el que la experiencia deportiva de Mariana y el conocimiento de la marca en desarrollo de producto han evolucionado de la mano.
«Mi papel ha sido entrenar, esforzarme, soñar y prepararme, pero tengo toda la tranquilidad del mundo de que ese instrumento que me va a llevar a conquistar un logro fue construido con toda la pasión y el amor», expresa la campeona.
Hoy, esa historia continúa con nuevos retos tecnológicos, como el prototipo de carbono desarrollado para Mariana, que representa una de sus aspiraciones deportivas de cara a los juegos olímpicos en Los Ángeles 2028. Una relación que ella misma resume como un trabajo compartido: «Lo más lindo en mi carrera junto a GW es que hemos estado de la mano, cada uno en su trabajo y en su puesto dando lo mejor, pero con una pasión y con un cariño que nos ha llevado a otro nivel».
En su cuarta edición, el Gran Fondito llega bajo el concepto Exploradores, con competencias de ciclismo, patinaje y running para niños y niñas de 2 a 14 años, además de actividades, atracciones y espectáculos para disfrutar en familia. Una experiencia que, como explica Mariana, va mucho más allá de competir.
«En el deporte está muy bien conquistar objetivos, pero disfrutando el proceso«, señala la deportista, quien busca transmitirles a los pequeños la importancia de soñar en grande y disfrutar haciendo aquello que aman.
Con su presencia en esta nueva edición, GW continúa su misión acompañando una historia que conecta el desarrollo del ciclismo colombiano con la trayectoria de una de sus máximas referentes. Este 14 y 15 de noviembre, el Museo de Mariana Pajón será una oportunidad para recorrer ese camino y descubrir la historia detrás de algunas de las grandes conquistas del deporte colombiano.
Empresas y Marcas
Programa preventivo de control de calidad y actualización del producto GW Mortirolo
En GW nos mueve la pasión por las dos ruedas, la seguridad de nuestros ciclistas y el compromiso permanente con la excelencia, la innovación y los más altos estándares de calidad e idoneidad técnico-mecánica. Por eso, como parte de nuestros procesos de seguimiento, gestión de calidad y mejora continua, realizamos evaluaciones técnicas periódicas a nuestros productos.
En línea con esta filosofía y con nuestro compromiso con la seguridad de las personas, hemos dispuesto, por iniciativa propia y como medida preventiva de seguimiento de calidad, un Programa Preventivo de Control de Calidad y Actualización de Producto, dirigido exclusivamente a un grupo específico de kits de marco (manubrio, tenedor, eje, tija, juego de dirección, abrazadera, dropout, potencia) y bicicletas ensambladas de la referencia GW Mortirolo, correspondientes a seriales previamente identificados.
Es importante precisar que este procedimiento aplica única y exclusivamente a las unidades cuyos seriales se encuentran en el listado oficial publicado por la marca. Los demás lotes, referencias y familias de productos GW, así como las unidades GW Mortirolo cuyos seriales no estén incluidos en dicho listado, no hacen parte de este programa preventivo y continúan disponibles para su comercialización, ensamblaje y uso habitual.
¿En qué consiste el programa preventivo?
Los usuarios que tengan una bicicleta o un kit de marco GW Mortirolo identificado en el listado oficial deberán acudir al punto de venta o distribuidor autorizado GW. Allí se llevará a cabo la sustitución preventiva, sin ningún costo para el usuario, en coordinación con nuestro equipo técnico.
Una vez realizado este procedimiento, la unidad quedará lista para retomar su uso, con el respaldo de la marca.
¿Cómo identificar si su producto hace parte del programa?
Para verificar si su bicicleta o kit de marco GW Mortirolo está incluido en este programa preventivo, siga estos pasos:
- Ubique el número de serial grabado o etiquetado en el producto.
- Compare el serial con el listado oficial publicado por GW.
- Si el serial coincide, siga las instrucciones que se indican a continuación.
Instrucciones para clientes y usuarios
Para garantizar una atención ordenada, ágil y transparente, agradecemos su colaboración con las siguientes acciones:
1. Verifique si el serial de su bicicleta o kit de marco GW Mortirolo se encuentra incluido en el programa preventivo.
2. Si su unidad está identificada en el listado, suspenda temporalmente su uso o comercialización mientras se realiza la actualización preventiva.
3. No realice desmontajes, adaptaciones, modificaciones ni intervenciones técnicas sobre el tenedor por cuenta propia o en talleres no autorizados.
4. Acérquese con la bicicleta o el kit de marco al punto de venta o distribuidor autorizado GW donde realizó la compra.
5. En el establecimiento autorizado se realizará la sustitución preventiva del tenedor, en coordinación con nuestro equipo técnico, procurando brindar una atención ágil para que pueda retomar sus rodadas en el menor tiempo posible.
En GW, la seguridad de las personas es una prioridad. Esta iniciativa voluntaria reafirma nuestro compromiso con la calidad, la mejora continua y el respaldo integral a quienes confían en nuestra marca para sus entrenamientos, competencias y rodadas diarias.
Agradecemos su colaboración y comprensión para llevar a cabo este proceso de manera oportuna. Para resolver inquietudes o consultar información sobre nuestros distribuidores autorizados, ponemos a su disposición los canales oficiales de atención de GW.
Empresas y Marcas
Magene entra en una nueva década y mira a Latinoamérica: entrevista con Mr. Song
Les presentamos la parte tres de nuestra visita a Magene: antes de salir a rodar con el club, Miguel y yo nos sentamos con Mr. Song, Overseas General Manager de Magene para hablar del futuro de la marca y del mercado latinoamericano.
Esto fue lo que más nos marcó:
🔹 El ciclista primero. Cuando te subes a la bicicleta, dice, todas las preguntas se vuelven simples: ¿qué necesita realmente el ciclista?
🔹 El XDS Astana. Su momento favorito fue en el Tour Down Under, en enero, viendo desde el carro del equipo a los corredores usar sus productos. Todo el esfuerzo del equipo, hecho realidad.
🔹 Una nueva imagen. Miguel notó un logo distinto en su camiseta. Magene entra en una nueva década: más profesional, más global y más enfocada en las necesidades reales del ciclista.
🔹 Latinoamérica. Quieren ser parte de nuestras comunidades, entenderlas y llegar con producto profesional y servicio local.
Y una frase que lo resume todo: el producto es donde empieza la relación, pero lo que hace durar a una marca es la relación entre las personas.
El resto te lo cuenta él. Dale play y disfruta la entrevista con Mr. Song o si quieres ver la parte 1 sobre la visita a la fabrica de Magene o la parte 2 sobre el ride con el Magene Cycling Club haz clic en el enlace.