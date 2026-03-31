Pierre Gautherat da la sorpresa y conquista la edición 87 de la París-Camembert

El joven corredor galo Pierre Gautherat dio la sorpresa y terminó siendo el ganador de la París-Camembert. El pedalista del Decathlon CMA CGM Team, que conquistó su primera victoria de la temporada, fue el primero en cruzar la línea de meta después de 198 kilómetros de recorrido entre Magnanville y Livarot-Pays-d’Auge.

El podio de la carrera francesa, que no contó con participación colombiana, lo completaron dos franceses más: Alexandre Delettre (TotalEnergies) y Maxime Vezie (CIC Pro Cycling Academy), quienes se subieron al, 2° y 3°, cajón del podio respectivamente, respectivamente.



Podio final París – Camembert 2026. (Foto © G.Vidal/LNC)

Durante años, la París-Camembert se ha caracterizado por una gran batalla entre velocistas y ‘puncheurs’. El trayecto de este año presentó varios obstáculos montañosos en los últimos 140 kilómetros. Côte de l’Angleterre (0.9 km à 6.2%) y Butte des Fondits (1.1 km à 8.9%) terminaron por seleccionar el grupo de favoritos.

Gautherat, que recuperó el cetro para los franceses en esta prueba centenaria, sucedió en el palmarés de la clásica francesa al belga Lander Loockx, ganador el año pasado.

Resultados París – Camembert (1.1)

Magnanville – Livarot-Pays-d’Auge (198 km)