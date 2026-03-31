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Pierre Gautherat da la sorpresa y conquista la edición 87 de la París-Camembert
El joven corredor galo Pierre Gautherat dio la sorpresa y terminó siendo el ganador de la París-Camembert. El pedalista del Decathlon CMA CGM Team, que conquistó su primera victoria de la temporada, fue el primero en cruzar la línea de meta después de 198 kilómetros de recorrido entre Magnanville y Livarot-Pays-d’Auge.
El podio de la carrera francesa, que no contó con participación colombiana, lo completaron dos franceses más: Alexandre Delettre (TotalEnergies) y Maxime Vezie (CIC Pro Cycling Academy), quienes se subieron al, 2° y 3°, cajón del podio respectivamente, respectivamente.
Durante años, la París-Camembert se ha caracterizado por una gran batalla entre velocistas y ‘puncheurs’. El trayecto de este año presentó varios obstáculos montañosos en los últimos 140 kilómetros. Côte de l’Angleterre (0.9 km à 6.2%) y Butte des Fondits (1.1 km à 8.9%) terminaron por seleccionar el grupo de favoritos.
Gautherat, que recuperó el cetro para los franceses en esta prueba centenaria, sucedió en el palmarés de la clásica francesa al belga Lander Loockx, ganador el año pasado.
Resultados París – Camembert (1.1)
Magnanville – Livarot-Pays-d’Auge (198 km)
|1
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|4:47:53
|2
|Alexandre Delettre
|Team TotalEnergies
|m.t.
|3
|Maxime Vezie
|CIC Pro Cycling Academy
|m.t.
|4
|Tom Donnenwirth
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|5
|Valentin Ferron
|Cofidis
|m.t.
|6
|Thomas Benjamin
|Cofidis
|0:13
|7
|Hue Antoine
|Veloce Club Rouen 76
|0:24
|8
|Coquard Bryan
|Cofidis
|0:24
|9
|Hardouin Louis
|Van Rysel-Roubaix
|0:24
|10
|Venturini Clément
|Unibet Rose Rockets
|0:24
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Tres latinoamericanos darán la batalla en la octogésima edición de la clásica A Través de Flandes
La octogésima edición de la clásica A Través de Flandes contará con la participación de tres latinoamericanos: el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH) y el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH), quienes serán los encargados de dejar el nombre de la región en alto.
En la numerosa lista de favoritos aparecen Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), Mads Pedersen (Lidl Trek), Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), Paul Magnier (Soudal Quick-Step) Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike), Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y Jonathan Milan (Lidl Trek), entre otros.
La clásica flamenca, que no tendrá en comptencia a pedalistas colombianos, se disputará este miércoles entre Roeselare y Waregem con un recorrido de 184,6 kilómetros, muy parecido al de pasadas ediciones con un perfil llano en el inicio.
La segunda mitad del recorrido contará con once repechos y seis tramos de «pavé», la ultima cota montañosa se encuentra 9,5 kilómetros de la llegada. En la edición de 2025, el ganador fue el estadounidense Neilson Powless.
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Ranking UCI: Jonas Vingegaard recupera el segundo puesto y le descuenta puntos a Tadej Pogacar
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar la Volta a Catalunya, la Coppi e Bartali y la Volta Alentejo.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantuvo en lo más alto con un puntaje de 11.635.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.369) quien desplazó del segundo lugar al mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, pero ahora en el tercer puesto.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon siguió siendo Egan Bernal, quien conservó la casilla 38°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 66° y Harold Tejada en el puesto 74°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
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Escarabajos por el mundo: un repaso a los últimos resultados de los colombianos
Como es costumbre, la redacción de RMC hace un resumen de la actuación de los ciclistas colombianos alrededor del mundo, con los escarabajos que compitieron en carreras disputadas en territorio europeo.
Los cafeteros siguieron sumando kilómetros, compitiendo en pruebas que se corrieron en Italia, España, Portugal y Bélgica. Para rescatar lo hecho por el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), quien terminó 11° en la edición 105 de Volta a Catalunya.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados finales de los pedalistas nacionales en las diferentes competencias que se llevaron a cabo en varias naciones europeas.
Resultados Volta a Catalunya (España)
*Carrera de siete días
|11
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|6:15
|34
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|20:11
|42
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|27:47
|52
|Einer Rubio
|Movistar Team
|34:44
|119
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:19:24
Resultados Settimana Internazionale Coppi e Bartali (Italia)
*Carrera de cinco días
|19
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|1:11
|25
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|1:36
|32
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|2:03
|41
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|4:53
|46
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|7:45
Resultados Volta ao Alentejo (Portugal)
*Carrera de cinco días
|16
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:47
|17
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:54
|69
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|23:20
Resultados In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (Bélgica)
*Carrera de un día
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|No finalizó