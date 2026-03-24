Ruta
Pierre Barbier, primer líder del Tour de Tailandia tras ganar la jornada inaugural; Eduardo Sepúlveda llega en el pelotón
El pedalista francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) salió victorioso en la primera etapa del Tour de Tailandia, en un recorrido de 108,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad fronteriza de Nong Khai.
El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje al danés Alexander Salby (Li Ning Star) y al estonio Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
El único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) ingresó en el pelotón en la casilla 58° con el mismo tiempo del ganador.
La carrera tailandesa continuará este miércoles con la segunda etapa, que llevará a los pedalistas de Phon Phisai hasta Nong Khai a lo largo de 150,2 kilómetros, en una jornada totalmente llana.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 1 | Nong Khai – Nong Khai (108,6 km)
|1
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|2:20:32
|2
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|m.t.
|3
|Oskar Nisu
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|4
|Jesper Rasch
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|5
|Eduard Michael Grosu
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|6
|Nicholas Kergozou
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|7
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|8
|Nati Samansanti
|Grant Thornton Cycling Team
|m.t.
|9
|Mihkel Räim
|Quick Pro Team
|m.t.
|10
|Izzat Hilmi Halil
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|58
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|m.t.
Ruta
Magnus Cort se queda con el segundo capítulo de la Volta a Catalunya; Thomas Silva el mejor suramericano
El pedalista danés Magnus Cort (Uno-X Mobility) se quedó con la victoria en el segundo capítulo de la Volta a Catalunya 2026, disputado sobre un trayecto de 167,4 kilómetros en terreno ondulado, entre los municipios de Figueres y Banyoles, en la provincia de Gerona.
El escandinavo le ganó el duelo al francés Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y al italiano Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech), mientras que el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) entró en la 6° posición, siendo de nuevo el mejor suramericano.
En cuanto a los colombianos la mayoría ingreso en el pelotón, con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 77°, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 80°, Nairo Quintana (Movistar Team) 100°, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 102° y Einer Rubio (Movistar Team) 134°.
Con relación a la clasificación general no se presentaron grandes cambios y Dorian Godon (Ineos Grenadiers) mantuvo el liderato. El segundo puesto ahora lo ocupa Magnus Cort (Uno-X Mobility) y el podio parcial lo completa Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La fuga del día la animaron el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), el belga Liam Slock (Lotto Intermarché) y los españoles Julen Arriolabengoa (Caja Rural – Seguros RGA), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) y Samuel Fernández (Euskaltel – Euskadi), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el grupo principal.
La edición 105 de la ronda catalana, continuará este miércoles con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 159,4 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca, que incluye tres puertos de montaña categorizados.
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)
Resutados Etapa 2 | Figueres – Banyoles (167,4 km)
|1
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|3:45:28
|2
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Francesco Busatto
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|4
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|5
|Alberto Dainese
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|6
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|8
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|9
|Toon Aerts
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|10
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|77
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|80
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|100
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|102
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|134
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:25
Ruta
El joven escarabajo Martín Santiago Herreño cumplirá su primera participación en la Coppi y Bartali
El ciclista formado en las huestes del Club de Canapro, Martín Santiago Herreño, estará por primera vez en la Semana Internacional Coppi y Bartali, una tradicional competencia italiana que hace parte del calendario UCI Europa Tour.
El joven corredor bogotano, que integra las filas del equipo italiano Bardiani-CSF 7 Saber, viene de participar en la Milano-Torino, en la que terminó en la casilla 55° a 3:08 del ganador, el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
El colombiano de 19 años, que corrió el campeonato nacional de ruta sin mucha figuración, viene mostrando una leve mejoría en su rendimiento. Herreño ya ha participado en tres competencias europeas este año, siendo su mejor resultado en el Trofeo Laigueglia, ubicándose en el puesto 44° a más de 4 minutos de sus compatriota Santiago Buitrago, ganador de la prueba.
Para esta carrera al pedalista nacional lo acompañarán el chileno Vicente Rojas, y los italianos Luca Paletti, Luca Covili, Luca Colnaghi, Manuele Tarozzi y Filippo Turconi.
Ruta
Ciclo-Retro: todos los podios colombianos en la Volta a Catalunya; cinco escarabajos salieron campeones
En las últimas ediciones de la Volta a Catalunya varios son los escarabajos que han logrado colarse entre los puestos de honor. El primero fue Álvaro Mejía en 1993 y el último Egan Bernal en 2024.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas colombianos en la prestigiosa carrera catalana, que llegó al mundo del ciclismo como un regalo del día de reyes ya hace más de un lustro.
2024 🥇 Tadej Pogacar – 🥈 Mikel Landa – 🥉 Egan Bernal
2022 🥇 Sergio Higuita – 🥈 Richard Carapaz – 🥉 Joao Almeida
2019 🥇 Miguel Ángel López – 🥈 Adam Yates – 🥉 Egan Bernal
2018 🥇 Alejandro Valverde – 🥈 Nairo Quintana – 🥉 Pierre Latour
2016 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Alberto Contador – 🥉 Dan Martin
2008 🥇 Gustavo Cesar Veloso – 🥈 Rigoberto Urán 🥉 Rémi Pauriol
2006 🥇 David Cañada – 🥈 Santiago Botero – 🥉 Christophe Moreau
1998 🥇 Hernán Buenahora – 🥈 Georg Totschnig – 🥉 Fernando Escartín
1993 🥇 Álvaro Mejía – 🥈 Maurizio Fondriest – 🥉 Antonio Martín