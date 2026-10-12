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Per Strand Hagenes se corona en la París-Tours 2026 tras un explosivo ataque en el tramo final
El ciclista escandinavo Per Strand Hagenes se adjudicó una espectacular victoria en la París-Tours 2026, disputada este domingo en territorio francés. El joven nórdico consiguió irse en solitario mediante un demoledor ataque lanzado a poco más de un kilómetro para la línea de meta, logrando mantener una ventaja mínima, pero suficiente para alzar los brazos.
La batalla por las posiciones de honor en el podio se resolvió en un sprint reducido de alta tensión justo detrás del ganador. El belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) cruzó la meta en la segunda posición. La tercera plaza quedó en manos del francés Christophe Laporte, compañero de escuadra de Hagenes, redondeando así una brillante actuación estratégica y un destacado 1-3 para la formación neerlandesa del Team Visma | Lease a Bike.
El trazado de la competencia, caracterizado por sus emblemáticos y complicados caminos de grava y cotas empinadas, rompió por completo el pelotón y frustró las aspiraciones de los velocistas puros que buscaban una llegada masiva. El control ejercido en la parte delantera por los equipos de los clasicómanos neutralizó las fugas iniciales y preparó el terreno para que los atacantes más fuertes tomaran el protagonismo en el cierre de la clásica francesa.
Por el lado de la representación colombiana, la jornada no arrojó los dividendos esperados para el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA). El oriundo de La Ceja acusó el desgaste y el alto ritmo de los tramos de sterrato, lo que le impidió mantenerse junto al grupo selecto que disputó los primeros lugares y lo obligó a concluir su participación rezagado en la casilla 117° a más de 11 minutos del ganador.
París – Tours Elite (1.Pro)
Chartres – Tours (216,2 km)
|1
|Per Strand Hagenes
|Team Visma | Lease a Bike
|4:31:46
|2
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|0:02
|3
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|4
|Matys Grisel
|Lotto-Intermarché
|0:02
|5
|Jonas Abrahamsen
|Uno-X Mobility
|0:02
|6
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|7
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ United
|0:02
|8
|Lewis Askey
|NSN Cycling Team
|0:02
|9
|Florian Sénéchal
|Alpecin-Premier Tech
|0:02
|10
|Toms Skujins
|Lidl-Trek
|0:09
|117
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|11:39
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¡Bombazos en el mercado de fichajes de los equipos World Tour! Repasamos las últimas movidas
El mercado de fichajes de los equipos de la máxima categoría se sigue moviendo. Hoy se oficializaron cuatro nuevas contrataciones, una muy llamativa, la llegada del italiano Filippo Ganna al Lidl-Trek. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso las últimas contrataciones reveladas por sus propios equipos para la temporada 2027.
Filippo Ganna deja el Ineos y firma con el Lidl-Trek
El Lidl-Trek está siendo el gran protagonista del mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. Tras anunciar las incorporaciones de Felix Gall, Gregor Mühlberger, Georg Zimmermann, Jordan Jegat, Igor Arrieta y Jordi Meeus, más la promoción desde su filial del español Héctor Álvarez, hoy hicieron oficial la llegada del italiano Filippo Ganna, que correrá en el equipo alemán las tres próximas temporadas, hasta finales de 2029. “Tengo muchísimas ganas de que empiece el año con un equipo tan grande como el Lidl-Trek -comenta el italiano-. Estoy deseando que llegue la primera concentración y empezar la temporada de la mejor manera posible. Después de ocho años con mi equipo actual, abrir una nueva etapa es fantástico y me siento muy motivado. Tengo grandes objetivos que espero alcanzar con el Lidl-Trek, sobre todo en las Clásicas; con el equipo que tendremos, nada es imposible. Por supuesto, las Grandes Vueltas siguen siendo un objetivo importante, y espero poder apoyar al equipo a la vez que busco mis propias oportunidades”.
El Jayco AlUla se refuerza con un joven del equipo de desarrollo del UAE Emirates
El equipo Team Jayco AlUla hizo oficial el fichaje del joven ciclista francés Ugo Fabries, quien se vincula con la escuadra australiana con un contrato a largo plazo hasta la temporada 2028. El prometedor corredor galo da el salto al WorldTour tras formarse durante las últimas dos temporadas en la filial del UAE Team Emirates, una etapa de crecimiento donde incluso llegó a competir y demostrar su talento en varias carreras con el primer equipo de la formación emiratí.
El Movistar Team ata a una de las grandes promesas del ciclismo español hasta 2029
El Movistar Team continúa dando forma a su proyecto para las próximas temporadas con la incorporación de Diego Uriarte (Barañáin, Navarra; 26 de octubre de 2001), que se incorporará a la estructura telefónica a partir del año que viene, con un contrato hasta 2029. Formado en el Lizarte, Uriarte desarrolló toda su trayectoria en el Equipo Kern Pharma. “Estoy muy ilusionado con este cambio. Llegar aquí supone para mí un paso adelante en mi carrera y estoy con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Espero poder aportar lo máximo al equipo y aprovechar esta oportunidad para seguir mejorando y creciendo”, dijo Uriarte.
Fichaje estratégico del Visma para asegurar el futuro del equipo
El equipo Team Visma | Lease a Bike oficializó la incorporación de la gran promesa belga Seff Van Kerckhove, quien llega procedente de las filas del conjunto junior del Decathlon CMA CGM. El talentoso ciclista de 18 años firmó un extenso contrato a largo plazo hasta finales de 2030. “Es un gran honor unirme a uno de los equipos más importantes del ciclismo. Creo en su proyecto deportivo y es el entorno ideal para seguir creciendo”, declaró el vigente campeón belga junior de contrarreloj, que viene de firmar una temporada espectacular con victorias en el Giro della Lunigiana y la Clásica de los Alpes.
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Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en una emotiva despedida en Cartagena, en donde se realizó su gran fondo.
El escarabajo, de 36 años, puso fin a su carrera como ciclista, un camino marcado por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen podios y triunfos de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria en el Colombia es Pasión, el Movistar y el Arkea.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026
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Tour de Guangxi: Paul Magnier gana la primera etapa con los cuatro colombianos en el pelotón
La jornada inaugural del Tour de Guangxi 2026 la ganó el francés Paul Magnier. El sprinter del Soudal Quick-Step impuso sus condiciones en el embalaje final y se convirtió en el primer líder de la clasificación general, emulando el arrollador dominio exhibido en la edición del año anterior, en la cual consiguió un histórico botín de cinco victorias parciales.
La definición de la primera etapa se resolvió en un sprint de alta velocidad, donde Magnier superó con solvencia al australiano Sam Welsford (Netcompany INEOS) y al alemán Max Kanter (XDS Astana)quienes terminaron 2° y 3°, mientras que el israelí Oded Kogut (NSN Cycling Team) y el neerlandés Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) cerraron el grupo de los cinco mejores clasificados del día.
En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón principal con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) en la casilla 32°, seguido por el joven Diego Pescador (Movistar Team) en el puesto 70, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) finalizaron en las posiciones 109 y 110, respectivamente.
La carrera china continuará este miércoles con la disputa de la segunda etapa, la cual comprenderá un exigente trazado de 179,5 kilómetros entre las localidades de Chongzuo y Jingxi. El perfil de la fracción presenta un puerto de montaña de segunda categoría ubicado en la fase final del recorrido, una dificultad montañosa que amenaza con romper la armonía del lote y podría evitar que la victoria se decida nuevamente al sprint.
Tour de Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Chongzuo – Chongzuo (149, 4km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:00:23
|2
|Sam Welsford
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Oded Kogut
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Matteo Milan
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|7
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Luke Lamperti
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|9
|Lionel Taminiaux
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|10
|Itamar Einhorn
|NSN Cycling Team
|m.t.
|32
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|70
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|109
|Daniel Felipe Martínez
|China
|m.t.
|110
|Brandon Rivera
|Netcomany Ineos
|m.t.