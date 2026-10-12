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Ruta

Per Strand Hagenes se corona en la París-Tours 2026 tras un explosivo ataque en el tramo final

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El noruego Per Strand Hagenes ganó la París-Tours 2026. (Foto © París-Tours)
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