Pepijn Reinderink se lleva la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026; Samuel Flórez mejora 15 puestos en la general

En una gran actuación, Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) se quedó con la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026, logrando así su primera victoria como profesional. La jornada montañosa contó con un recorrido 179,6 kilómetros, que se disputó entre Wiltz y Diekirch.

El ciclista neerlandés le ganó el duelo al italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), quien entró 2° y al francés Thomas Gachignard (TotalEnergies) que ingresó 3°, ambos a un segundo del ganador.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se reportó en el puesto 26° lo que le significó mejorar 15 lugares en la clasificación general individual, dominada ahora por el italiano Davide Piganzoli.

La ronda luxemburguesa continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 20,4 kilómetros, que se disputará por los alrededores de la comuna de Ettelbruck.

Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Wiltz – Diekirch (179,6 km)

1 Pepijn Reinderink Soudal Quick-Step 4:07:30 2 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 0:01 3 Thomas Gachignard Team TotalEnergies 0:01 4 Mattéo Vercher Team TotalEnergies 0:04 5 Igor Arrieta UAE Team Emirates-XRG 0:11 6 Sam Oomen Lidl-Trek 0:17 7 Eike Behrens Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur 0:23 8 Aurélien Paret-Peintre Decathlon CMA CGM Team 0:23 9 Tijmen Graat Team Visma | Lease a Bike 0:38 10 Lukas Nerurkar EF Education-EasyPost 0:38 26 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 5:17

Clasificación General Individual