Ruta
Película repetida en Bélgica: Tim Merlier impone de nuevo su ley en la Omloop van het Houtland
El ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se coronó campeón de la Omloop van het Houtland, repitiendo con precisión la película del año pasado para consolidar su dominio en esta clásica de su país. Merlier hizo valer su condición de favorito en un terreno que conoce a la perfección, logrando cruzar la línea de meta en primer lugar tras un recorrido sumamente exigente entre Zedelgem y Lichtervelde. la carrera no contó con participación colombiana.
Con esta victoria, el velocista europeo no solo revalidó su corona, sino que demostró que se mantiene en un estado de forma excepcional en el cierre del calendario europeo, además sumó su undécimo triunfo en lo que va de la temporada, reafirmándose como uno de los hombres más rápidos del pelotón internacional en la actualidad.
La definición de la carrera de 189,6 kilómetros se resolvió en un vibrante y masivo sprint final, donde el tren del Soudal Quick-Step trabajó a la perfección para acomodar a su máxima figura. El podio de la clásica belga lo completaron el polaco Stanisław Aniołkowski (Cofidis), quien se quedó con la segunda posición tras un agónico remate, y el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), ocupando el tercer escalón. Ambos corredores intentaron sorprender al campeón defensor en los metros decisivos, pero la potencia de Merlier resultó imbatible en la recta de meta.
La tradicional carrera Omloop van het Houtland volvió a vestirse con los colores del Soudal Quick-Step, dejando claro que el idilio de Merlier con esta histórica prueba sigue más vivo que nunca y sembrando altas expectativas para sus próximos compromisos en las clásicas de fin de año.
Resultados Lotto Omloop van het Houtland (1.1)
Zedelgem – Lichtervelde (189,6 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|125
|2
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|85
|3
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|70
|4
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|60
|5
|Lionel Taminiaux
|Lotto-Intermarché
|50
|6
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|40
|7
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|35
|8
|Tom Van Asbroeck
|NSN Cycling Team
|30
|9
|Itamar Einhorn
|NSN Cycling Team
|25
|10
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|20
Ruta
CRO Race: Juan Sebastián Molano entra tercero en la segunda etapa y sigue líder
El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) salvó el liderato de la CRO Race 2026, luego de entrar tercero en la segunda etapa, disputada sobre una distancia de 114,5 kilómetros, entre las ciudades croatas de Biograd na Moru y Novalja.
En una ajustada definición, el danés Carl-Frederik Bévort (Uno-X Mobility) se llevó la victoria impulsado por el extraordinario trabajo de su equipo, que lo dejó bien posicionado para superar en los metros finales al croata Nicolas Gojković (Pogi Team Gusto Ljubljana).
Dentro del grupo principal, con el mismo tiempo del vencedor, ingresó a la meta el también colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), quien ocupó ocupó la casilla 68°.
La prestigiosa carrera croata continuará este jueves con la tercera etapa, una jornada ondulada de 174,5 kilómetros entre las ciudades de Krk y Labin, que incluye cuatro puertos montañosos categorizados.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Biograd na Moru – Novalja (114,5km)
|1
|Carl-Frederik Bevort
|Uno-X Mobility
|2:42:08
|2
|Nicolás Gojkovic
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|m.t.
|3
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Lorenzo De Longhi
|Cofidis
|m.t.
|5
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|6
|Matis Louvel
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Brody McDonald
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|9
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Edward Theuns
|Lidl-Trek
|m.t.
|68
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|6:40:00
|2
|Carl-Frederik Bévort
|Uno-X Mobility
|0:04
|3
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:07
|4
|Nicolás Gojković
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|0:08
|5
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|0:08
|6
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl – Trek
|0:10
|7
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|0:10
|8
|Gorka Sorarrain
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:12
|9
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|0:13
|10
|Nils Politt
|UAE Team Emirates – XRG
|0:13
Ruta
El Team Sistecrédito correrá la Vuelta a Venezuela 2026 con la mira puesta en el Clásico RCN
El equipo continental Team Sistecrédito hará presencia con una nómina de seis corredores en la Vuelta Ciclística a Venezuela 2026, competencia programada del 4 al 11 de octubre sobre un recorrido de 1.143 kilómetros divididos en ocho etapas, que recorrerá los estados Trujillo, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo y Aragua.
La escuadra dirigida por Pablo Vélez encarará su participación en el giro venezolano con la mira puesta en el Clásico RCN y con la intención de revalidar el título conseguido por Walter Vargas (Team Medellín-EPM) en la edición 2024, último colombiano en conseguirlo. Para ello, el Sistecrédito presenta una nómina respaldada por los resultados obtenidos en la reciente Vuelta a Mérida.
El grupo lo encabezará Wilson Peña, vigente campeón de la carrera merideña. Lo acompañan Sebastián Castaño, Juan Diego Hoyos, ambos de gran actuación también en el rejuvenecido giro de los andes venezolanos y José Misael Urián, junto a los corredores de la categoría Sub-23 Estiven García, campeón de su categoría en Mérida y Cristian Vélez.
La presencia del Sistecrédito refuerza la participación internacional confirmada hasta el momento, en la que figuran la Selección Nacional de Cuba, el club continental Localiza Meoo de Brasil y la escuadra portuguesa Tavfer, que incluye en sus filas al venezolano Leangel Linarez. Asimismo, la organización registra la segura comparecencia de dos equipos colombianos más aún por confirmar.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
Ruta
Mundial de Ruta 2026: Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en las pruebas al cronómetro
En una demostración absoluta de potencia, Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 hasta ahora. La nacida en Bogotá hace 17 años detuvo el cronómetro con un tiempo excepcional para consolidarse dentro del top 15 en la exigente prueba de la Contrarreloj Individual (CRI) de la categoría junior femenina.
El circuito urbano trazado por las calles de Montreal, que inició en la avenida du Parc y concluyó en las inmediaciones del icónico parque Jeanne-Mance, planteó un recorrido técnico de 10,7 kilómetros con 91 metros de desnivel acumulado. En este escenario, la vigente campeona de la Vuelta del Futuro estuvo a la altura de las mejores especialistas del planeta, manteniendo un ritmo constante y una aerodinámica impecable en cada curva del trazado canadiense.
El podio de la crono de las juveniles lo adornaron la polaca María Okrucińska, quien ocupó la primera posición acompañada de la belga Yana Decruyenaere 2° y de la británica Aalia Clay 3°. La otra colombiana en competencia, Estefanía Castillo terminó en el puesto 46°.
Con este resultado, Zara Sofía Lamprea revalida su condición como la principal carta de renovación del ciclismo femenino en Colombia. Su presencia en el top 15 mundial ratifica que el proceso deportivo liderado por la Federación Colombiana de Ciclismo marcha por el camino correcto de cara al recambio generacional en la rama femenina.
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Junior Femenina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (10,7 km)
|1
|María Okrucińska
|Polonia
|15:17
|2
|Yana Decruyenaere
|Bélgica
|0:12
|3
|Aalia Clay
|Gran Bretaña
|0:24
|4
|Anja Grossmann
|Suiza
|0:24
|5
|Laura Fivé
|Bélgica
|0:35
|6
|Klara Dworatzek
|Alemania
|0:39
|7
|Liliana Edwards
|Estados Unidos
|0:41
|8
|Alejandra Neira
|Italia
|0:41
|9
|Matilde Rossignoli
|España
|0:45
|10
|Gabby McHugh
|Gran Bretaña
|0:48
|11
|Augustė Mikutytė
|Lituania
|0:50
|12
|Edda Bieberle
|Alemania
|1:00
|13
|Valentina García
|México
|1:00
|14
|Zara Sofía Lamprea
|Colombia
|1:00
|46
|Estefanía Castillo
|Colombia
|2:21