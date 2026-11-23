EL BMX se toma Medellín con el Campeonato Internacional de las Luces

La actividad del BMX nacional e internacional continuará en Medellín con el Campeonato Internacional de las Luces, que celebrará su edición número 18 bajo el nombre de Luces Electro Fest, entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre. El evento de BMX más grande de Latinoamérica, espera reunir cerca de 1.700 deportistas de más de 20 países. Para esta edición, la competencia de las categorías Championship contará con categoría UCI C1, un atractivo adicional para la participación de corredores de alto nivel nacional e internacional. El certamen se desarrollará en las pistas Antonio Roldán Betancur y la Supercross Mariana Pajón, en el sector de Belén, y será el gran encuentro internacional con el que Medellín cerrará el calendario de BMX de 2026.

Jeisson Casallas conquista la segunda edición de la Clásica Vereda Siguineque

Con un triunfo del ciclista boyacense Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki) en la categoría élite, se cumplió con éxito la segunda edición de la Clásica Vereda Siguineque. En el marco de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen y San Isidro Labrador, decenas de corredores provenientes de diversas provincias de Boyacá y Cundinamarca se dieron cita para competir en exigente trazado de ciclomontañismo de 18 kilómetros que partió desde Turmequé, “La Cuna Mundial del Tejo”. Ante un entusiasta marco de aficionados, la jornada reunió a siete categorías en competencia, dejando también como figura destacada al juvenil Daniel Alejandro Robayo (GW Erco Sportfitness), quien se impuso en su división.

Camilo Andrés Gómez deja el GW Erco Sportfitness y pone fin a su etapa en el ciclismo de ruta

El ciclista cundinamarqués Camilo Andrés Gómez anunció su salida del equipo GW Erco Sportfitness tras dos años de vinculación, con lo cual cierra su etapa en el ciclismo de ruta. El deportista agradeció el respaldo de la escuadra y aseguró que sus objetivos deportivos continuarán proyectados hacia la temporada 2027. La información fue publicada en las redes sociales del propio ciclista. “Quiero tomarme un momento para darle las gracias al equipo GW Erco Sportfitness por estos dos años de confianza, respaldo y apoyo en mi camino por el ciclismo de ruta. Gracias por creer en mí, por acompañarme en cada reto y por ser parte de una etapa que me deja grandes experiencias, aprendizajes y recuerdos. Hoy cierro un capítulo importante de mi vida deportiva. Me despido de la ruta con gratitud, con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la satisfacción de todo lo que construimos durante este tiempo. Me despido de la ruta, pero no de mis sueños sobre la bicicleta. 2027 será el comienzo de una nueva historia”.

Carlos Mario Oquendo presenta su libro ‘Uno Hace la Diferencia‘

El medallista olímpico colombiano Carlos Mario Oquendo presentará mañana su libro Uno Hace la Diferencia en el auditorio del Comité Olímpico Colombiano. El evento marcará el lanzamiento oficial de esta publicación ante medios de comunicación y asistentes en la sede de la máxima entidad del deporte nacional en Bogotá. Con esta obra, el reconocido bicicrosista da el salto al ámbito editorial para compartir su trayectoria, aprendizajes y visión sobre el impacto individual en el alto rendimiento y la vida cotidiana.

El Papa León XIV recibió en el Vaticano a Mariana Pajón y otras leyendas del ciclismo

El sumo pontífice recibió en el Vaticano a una delegación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) encabezada por su presidente David Lappartient y quien estuvo acompañado por la bicampeona olímpica Mariana Pajón y reconocidas leyendas del ciclismo de ruta como Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Durante el encuentro, el Santo Padre exaltó la relevancia social y cultural de esta disciplina, asegurando que “la bicicleta forma parte de la historia y la identidad de muchas culturas”. Asimismo, León XIV compartió el entusiasmo por los logros deportivos de los invitados y destacó las virtudes de este medio de transporte, señalando que, además de fomentar un estilo de vida sano con simplicidad, “puede permitir hermosas experiencias espirituales”.

Otro equipo español confirmado para la Vuelta al Táchira 2027

La Vuelta al Táchira en Bicicleta, en su edición 62, avanza en la confirmación de escuadras extranjeras para la competencia que se disputará del 7 al 18 de enero de 2027. El trazado recorrerá los estados Mérida, Barinas y gran parte de la geografía tachirense. La organización de la ‘Grande de América’ hizo oficial la presencia del conjunto europeo Smartlog Nest Cycling Team, que debutará en continente americano y utilizará el giro andino como vitrina para proyectar tanto el trabajo de su estructura, fundada hace apenas un año, como el rendimiento de sus corredores. Con este anuncio, el conjunto español se une a los ya confirmados GW Erco Sportfitness y Nativos de Colombia, además del también ibérico Caja Rural-Alea.

El mexicano Daniel Moreno ficha por el equipo de desarrollo del Bahrain Victorious para 2027

El ciclista mexicano Daniel Moreno dejará el A.R. Monex Pro Cycling Team para incorporarse al equipo de desarrollo del Bahrain Victorious de cara a la temporada 2027. Con este movimiento, Moreno se convierte en el segundo pedalista de nacionalidad mexicana en integrarse a una estructura de la máxima categoría mundial, sumándose a José Emilio Rodríguez, quien formará parte del UAE Team Emirates Gen Z.

El conflicto en Oriente Medio obliga a cancelar más carreras ciclísticas

La creciente inestabilidad en Oriente Medio continúa afectando el calendario internacional, obligando a aplazar o cancelar una extensa lista de eventos deportivos y culturales, entre los que destacan el Rally Dakar, la Copa Asiática de fútbol, la Semana de la Moda de Riad y el Festival de Cine del Mar Rojo. El ciclismo profesional tampoco ha escapado a este impacto tras confirmarse la suspensión del AlUla Tour y del Tour de Catar, prueba que tenía previsto regresar a la programación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en 2027 luego de más de una década de ausencia. A pesar de este panorama incierto, por el momento se mantienen en pie para la temporada 2027 tanto el Tour de Omán como el UAE Tour.