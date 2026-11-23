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Pedalazos en Colombia y el Mundo
EL BMX se toma Medellín con el Campeonato Internacional de las Luces
La actividad del BMX nacional e internacional continuará en Medellín con el Campeonato Internacional de las Luces, que celebrará su edición número 18 bajo el nombre de Luces Electro Fest, entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre. El evento de BMX más grande de Latinoamérica, espera reunir cerca de 1.700 deportistas de más de 20 países. Para esta edición, la competencia de las categorías Championship contará con categoría UCI C1, un atractivo adicional para la participación de corredores de alto nivel nacional e internacional. El certamen se desarrollará en las pistas Antonio Roldán Betancur y la Supercross Mariana Pajón, en el sector de Belén, y será el gran encuentro internacional con el que Medellín cerrará el calendario de BMX de 2026.
Jeisson Casallas conquista la segunda edición de la Clásica Vereda Siguineque
Con un triunfo del ciclista boyacense Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki) en la categoría élite, se cumplió con éxito la segunda edición de la Clásica Vereda Siguineque. En el marco de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen y San Isidro Labrador, decenas de corredores provenientes de diversas provincias de Boyacá y Cundinamarca se dieron cita para competir en exigente trazado de ciclomontañismo de 18 kilómetros que partió desde Turmequé, “La Cuna Mundial del Tejo”. Ante un entusiasta marco de aficionados, la jornada reunió a siete categorías en competencia, dejando también como figura destacada al juvenil Daniel Alejandro Robayo (GW Erco Sportfitness), quien se impuso en su división.
Camilo Andrés Gómez deja el GW Erco Sportfitness y pone fin a su etapa en el ciclismo de ruta
El ciclista cundinamarqués Camilo Andrés Gómez anunció su salida del equipo GW Erco Sportfitness tras dos años de vinculación, con lo cual cierra su etapa en el ciclismo de ruta. El deportista agradeció el respaldo de la escuadra y aseguró que sus objetivos deportivos continuarán proyectados hacia la temporada 2027. La información fue publicada en las redes sociales del propio ciclista. “Quiero tomarme un momento para darle las gracias al equipo GW Erco Sportfitness por estos dos años de confianza, respaldo y apoyo en mi camino por el ciclismo de ruta. Gracias por creer en mí, por acompañarme en cada reto y por ser parte de una etapa que me deja grandes experiencias, aprendizajes y recuerdos. Hoy cierro un capítulo importante de mi vida deportiva. Me despido de la ruta con gratitud, con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la satisfacción de todo lo que construimos durante este tiempo. Me despido de la ruta, pero no de mis sueños sobre la bicicleta. 2027 será el comienzo de una nueva historia”.
Carlos Mario Oquendo presenta su libro ‘Uno Hace la Diferencia‘
El medallista olímpico colombiano Carlos Mario Oquendo presentará mañana su libro Uno Hace la Diferencia en el auditorio del Comité Olímpico Colombiano. El evento marcará el lanzamiento oficial de esta publicación ante medios de comunicación y asistentes en la sede de la máxima entidad del deporte nacional en Bogotá. Con esta obra, el reconocido bicicrosista da el salto al ámbito editorial para compartir su trayectoria, aprendizajes y visión sobre el impacto individual en el alto rendimiento y la vida cotidiana.
El Papa León XIV recibió en el Vaticano a Mariana Pajón y otras leyendas del ciclismo
El sumo pontífice recibió en el Vaticano a una delegación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) encabezada por su presidente David Lappartient y quien estuvo acompañado por la bicampeona olímpica Mariana Pajón y reconocidas leyendas del ciclismo de ruta como Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault y Miguel Induráin. Durante el encuentro, el Santo Padre exaltó la relevancia social y cultural de esta disciplina, asegurando que “la bicicleta forma parte de la historia y la identidad de muchas culturas”. Asimismo, León XIV compartió el entusiasmo por los logros deportivos de los invitados y destacó las virtudes de este medio de transporte, señalando que, además de fomentar un estilo de vida sano con simplicidad, “puede permitir hermosas experiencias espirituales”.
Otro equipo español confirmado para la Vuelta al Táchira 2027
La Vuelta al Táchira en Bicicleta, en su edición 62, avanza en la confirmación de escuadras extranjeras para la competencia que se disputará del 7 al 18 de enero de 2027. El trazado recorrerá los estados Mérida, Barinas y gran parte de la geografía tachirense. La organización de la ‘Grande de América’ hizo oficial la presencia del conjunto europeo Smartlog Nest Cycling Team, que debutará en continente americano y utilizará el giro andino como vitrina para proyectar tanto el trabajo de su estructura, fundada hace apenas un año, como el rendimiento de sus corredores. Con este anuncio, el conjunto español se une a los ya confirmados GW Erco Sportfitness y Nativos de Colombia, además del también ibérico Caja Rural-Alea.
El mexicano Daniel Moreno ficha por el equipo de desarrollo del Bahrain Victorious para 2027
El ciclista mexicano Daniel Moreno dejará el A.R. Monex Pro Cycling Team para incorporarse al equipo de desarrollo del Bahrain Victorious de cara a la temporada 2027. Con este movimiento, Moreno se convierte en el segundo pedalista de nacionalidad mexicana en integrarse a una estructura de la máxima categoría mundial, sumándose a José Emilio Rodríguez, quien formará parte del UAE Team Emirates Gen Z.
El conflicto en Oriente Medio obliga a cancelar más carreras ciclísticas
La creciente inestabilidad en Oriente Medio continúa afectando el calendario internacional, obligando a aplazar o cancelar una extensa lista de eventos deportivos y culturales, entre los que destacan el Rally Dakar, la Copa Asiática de fútbol, la Semana de la Moda de Riad y el Festival de Cine del Mar Rojo. El ciclismo profesional tampoco ha escapado a este impacto tras confirmarse la suspensión del AlUla Tour y del Tour de Catar, prueba que tenía previsto regresar a la programación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en 2027 luego de más de una década de ausencia. A pesar de este panorama incierto, por el momento se mantienen en pie para la temporada 2027 tanto el Tour de Omán como el UAE Tour.
Ruta
Oficial: William Quintero da el salto al ciclismo europeo de la mano del Caja Rural-Alea
El pedalista cundinamarqués William Quintero iniciará una nueva etapa en su carrera deportiva tras confirmarse oficialmente su fichaje por el equipo español Caja Rural-Alea, estructura filial de la escuadra Caja Rural-Seguros RGA. Tras disputar dos campañas en la categoría sub-23, el joven talento originario del municipio de Cogua se convierte en la decimosexta incorporación de la formación navarra, que reafirma su apuesta por el talento joven de proyección internacional para afrontar la próxima temporada.
Quintero aterriza en el pelotón europeo avalado por su regularidad y protagonismo en el calendario nacional e internacional durante 2026. El año competitivo del corredor colombiano arrancó con un meritorio noveno puesto en la prueba contrarreloj sub-23 de los Campeonatos Nacionales, resultado que sirvió de antesala para destacadas presentaciones en competencias sudamericanas, entre las que sobresale su actuación en la Vuelta a Venezuela, carrera en la que se consagró como el mejor ciclista sub-23 durante la contrarreloj individual de la séptima etapa.
Por sus condiciones sobre la bicicleta, el cundinamarqués se perfila como un corredor completo y versátil, con capacidad para responder tanto en los exigentes ascensos de montaña como en los esfuerzos individuales frente al cronómetro. Estas características encajan con el perfil de formación que busca el conjunto español para pulir a sus futuras figuras en el exigente calendario amateur europeo.
Con este movimiento, el ciclista cierra un exitoso ciclo de aprendizaje en el equipo colombiano GW Erco Sportfitness, estructura en la que desarrolló toda su base competitiva hasta la fecha. Su llegada a España representa una oportunidad clave para continuar su evolución en todos los terrenos y adaptarse a una nueva dinámica en la élite del ciclismo formativo mundial, donde correrá con su compatriota Santiago Delgado.
*Con Información Prensa Caja Rural-Alea
Ruta
¡Recordar es Vivir! Le damos un vistazo a todos los títulos de los escarabajos en la Vuelta a Chiriquí
Desde su creación en 1981, la Vuelta a Chiriquí, el evento referencia del ciclismo en Panamá, ha sido testigo de un gran duelo entre colombianos, panameños y costarricenses. Pese a no ser una prueba del calendario UCI, es la carrera ciclística con más historia del vecino país.
Colombia cuenta con 21 títulos, el primero de ellos llegó de la mano de José Manuel Cuevas en 1982 y el último con el risaraldense Didier Chaparro, quien la ganó en 2018, corriendo para el equipo SuperGiros Gane.
Los escarabajos han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones de las décadas de los 80 y los 90, en las que se sumaron más de 20 podios en la tradicional carrera panameña.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prueba más importante de Panamá y con gran prestigio en Centroamérica.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A CHIRIQUÍ
1982 🥇 José Manuel Cuevas
1984 🥇 Omar ‘El Zorro’ Hernández
1986 🥇 Edgar Sánchez
1987 🥇 Edgar Sánchez
1988 🥇 José Vicente Díaz
1989 🥇 Óscar Maldonado
1991 🥇 Óscar Maldonado
1993 🥇 Gustavo Wilches
1994 🥇 Carlos Cabrera
1997 🥇 Uberlino Mesa
1998 🥇 Hernán Darío Muñoz
2000 🥇 Libardo Niño
2001 🥇 Ubaldo Mesa
2004 🥇 Héctor Mesa
2007 🥇 Diego Calderón
2009 🥇 Edwar Stiber Ortiz
2010 🥇 Fredy Piamonte
2014 🥇 Róbigzon Oyola
2016 🥇 Edwin Carvajal
2018 🥇 Didier Chaparro
BMX
Juan Camilo Caicedo conquistó el título panamericano de BMX Freestyle en Santiago de Chile
El bicicrosista bogotano Juan Camilo Caicedo se consagró como el nuevo campeón panamericano de BMX Freestyle tras una brillante presentación en Santiago de Chile. Con una rutina sólida y de alto nivel técnico, el deportista capitalino alcanzó lo más alto del podio continental en la rama masculina, consolidando una jornada histórica para el ciclismo urbano de Colombia.
El camino hacia la medalla de oro estuvo marcado por una notable progresión competitiva durante el certamen. Luego de ubicarse en la segunda posición durante la ronda clasificatoria, Caicedo ejecutó una ronda decisiva impecable en la gran final, logrando una calificación de 93 puntos que resultó inalcanzable para el resto de los finalistas.
El dominio colombiano en la pista chilena se vio reafirmado con la destacada actuación de Sebastián Cuéllar, quien aseguró la medalla de plata y el subcampeonato continental al registrar 89.67 unidades. Por su parte, el peruano Job Montañez completó el cuadro de honor tras adjudicarse la presea de bronce con un puntaje final de 89.03.
Este doblete en el podio masculino ratifica el excelente momento que atraviesa el BMX Freestyle colombiano en el ámbito internacional, sumando puntos clave en el ciclo competitivo y proyectando a sus principales figuras de cara a los próximos retos del calendario mundial.