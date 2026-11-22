El Circuito Ciclístico Aguinaldo Fusagasugueño, listo para celebrar sus 25 años

Como es tradición durante las festividades decembrinas, las calles de Fusagasugá, en Cundinamarca, volverán a vestirse de gala el próximo domingo 6 de diciembre de 2026 para recibir la vigésima quinta edición del Circuito Ciclístico Aguinaldo Fusagasugueño. La tradicional carrera despedirá la temporada del ciclismo colombiano. Brayan Alberto Báez es el actual campeón en la categoría élite y sub-23.

Miguel Ángel López hereda el título del Tour de Austria 2017

El ciclista colombiano Miguel Ángel López hereda provisionalmente el título del Tour de Austria 2017 tras una insólita reacción en cadena provocada por los casos de dopaje en el pelotón internacional. La reasignación del trofeo ocurre luego de que el español Delio Fernández fuera suspendido por cuatro años debido a anomalías en su pasaporte biológico, sanción que anula sus resultados entre 2015 y 2019 y lo despoja precisamente de esta ronda austriaca. Paradójicamente, Fernández había recibido ese mismo campeonato en los despachos tras la descalificación previa del ganador original, el austriaco Stefan Denifl, convirtiendo ahora a «Supermán» López —quien había finalizado tercero en la clasificación general— en el nuevo monarca de la edición.

Arranca la Vuelta a Chiriquí sin participación colombiana

Con el banderazo inicial programado para este domingo, arranca la cuadragésima sexta edición de la Vuelta Internacional a Chiriquí, la competencia ciclística por etapas más importante de Panamá que se disputa de manera ininterrumpida desde 1981. Hasta el próximo 28 de noviembre, un pelotón de 75 corredores enfrentará un exigente trazado de 649,5 kilómetros divididos en siete jornadas por las carreteras panameñas, en una edición marcada por la ausencia de los escarabajos colombianos.

El Best PC de Ecuador confirma su nómina para la Vuelta del Biobío 2026 en Chile

El equipo continental ecuatoriano Best PC afrontará un exigente cierre de temporada internacional en la Vuelta del Biobío2026, competencia avalada por el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que se disputará del 1 al 6 de diciembre en territorio chileno. Para este reto en carreteras australes, la escuadra ecuatoriana ha conformado una nómina de alto nivel encabezada por la jerarquía de Byron Guamá, el corredor más experimentado del plantel, quien estará acompañado por Nixon Rosero, Richard Huera, Santiago Montenegro y Luis Monteros con el objetivo de pelear por el protagonismo en la clasificación general. La Vuelta del Biobío 2026 contempla cinco etapas, cuatro en línea y una contrarreloj individual, con un recorrido total de 660 kilómetros.

Tadej Pogacar apunta a la París-Roubaix como su nueva prioridad para 2027

De cara a la temporada 2027, el astro esloveno Tadej Pogacar proyecta un importante reajuste en su calendario competitivo tras haber saldado finalmente su cuenta pendiente en la Milán-San Remo. Aunque el Tour de Francia se mantiene como su eje inamovible, el multicampeón dejó abierta la puerta a centrar sus esfuerzos en conquistar la exigente París-Roubaix, un objetivo que se le ha escapado por poco en las últimas campañas. “Después de haberla ganado por fin, es posible que deje Milán-San Remo en pausa, digamos. He cumplido un sueño en la Vía Roma. Podría concentrarme en otra cosa, por ejemplo, trabajando más para París-Roubaix, tras dos segundos puestos consecutivos”, aseguró Pogacar, dejando claro que el pavé del ‘Infierno del Norte’ es su próxima gran obsesión.