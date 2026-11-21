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Pedalazos en Colombia y el Mundo
El ciclismo colombiano figura en las nominaciones al Deportista del año de El Espectador
El ciclismo colombiano contará con una destacada representación el próximo 10 de diciembre en la tradicional gala del Deportista del Año de El Espectador, una ceremonia que desde 1960 exalta a las máximas figuras del deporte nacional y que en esta edición suma a Compensar como aliado estratégico. En la disputa por los máximos galardones en la categoría élite figuran el rutero Santiago Buitrago y la pistera Stefany Cuadrado, mientras que Manuela Loaiza competirá en el apartado juvenil; a esta lista de nominados se suma el técnico John Jaime González, quien buscará quedarse con la distinción a mejor entrenador tras una sobresaliente temporada para el pedalismo del país.
Harold Samuel Romero, nuevo refuerzo del Purito Cycling para 2027
Tras superar con éxito una exigente temporada de adaptación en territorio europeo, el joven pedalista Harold Samuel Romero se alista para dar un salto clave en su carrera deportiva al unirse a las filas del Purito Cycling Team el próximo año, donde competirá en la categoría Junior. Romero aterrizó en España el pasado mes de marzo para integrarse al Club Ciclista Torrevieja con el objetivo de medirse ante la élite juvenil; aunque el ajuste a un estilo de carrera distinto representó un reto inicial, el corredor logró transformar el aprendizaje de cada competencia en resultados destacados, consolidando así una progresión que ahora le abre las puertas de una nueva escuadra para seguir demostrando su potencial.
Buga se alista para la gran final de la Copa Valle Paraíso de Todos
El próximo 6 de diciembre, el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, será el escenario de la gran final de la primera Copa de Critérium Valle Paraíso de Todos. Organizada por el Club de Ciclismo Guadalajara Cycling, esta tercera y última válida se disputará en el circuito de la Ciudadela del Sur, prometiendo una jornada cargada de velocidad, estrategia y espectáculo sobre dos ruedas para los aficionados al deporte de las bielas. Con esta cita deportiva, la organización bajará el telón de la edición inaugural de un certamen que ha convocado a los mejores exponentes de la modalidad en la región.
Primeros equipos confirmados para la Vuelta a Costa Rica 2026
La edición número 60 de la Vuelta a Costa Rica 2026 ya comienza a tomar forma y contará con nueve representaciones nacionales: ocho equipos de clubes y la Selección Nacional Tica. Además, la competencia tendrá la presencia de cinco equipos internacionales, cuyos nombres serán anunciados en los prximos días. La carrera centroamericana se disputará del 11 al 20 de diciembre, con diez etapas que recorrerán diferentes regiones del territorio costarricense. Esta edición será especial, pues celebrará seis décadas de historia, tradición y pasión por el ciclismo, bajo el lema: ‘La Vuelta 60 es de todos’.
AlUla le cancela el patrocinio al Team Jayco y suspende la carrera
El equipo australiano de categoría UCI WorldTeam, Jayco, sufre un nuevo revés en su estabilidad institucional tras perder el copatrocinio de AlUla, sumando otra dificultad a los problemas financieros que la formación ha venido arrastrando en los últimos años. La decisión responde al complejo panorama de seguridad en Oriente Medio, una crisis geopolítica que ha terminado por impactar de lleno al pelotón internacional y que, además de dejar a la escuadra oceánica sin uno de sus principales respaldos comerciales, ha obligado a suspender el Tour de AlUla, carrera del calendario UCI que se venía disputando los últimos años al noroeste de Arabia Saudita.
BMX
¡Reina continental! Queen Saray Villegas supera a Macarena Pérez por un punto
La ciclista vallecaucana Queen Saray Villegas redondeó una jornada dorada para Colombia este sábado en Santiago de Chile, tras conquistar la medalla de oro en la final élite femenina del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026. Con una presentación sólida y de alta dificultad técnica, la deportista cafetera alcanzó una puntuación de 79 unidades, registro suficiente para subir a lo más alto del podio continental y ratificar su condición de referente de la disciplina en la región.
El camino hacia el título continental exigió máxima concentración desde las primeras salidas. Villegas avanzó a la instancia decisiva luego de ubicarse en la segunda casilla durante la ronda clasificatoria, dejando sensaciones positivas de cara a la disputa por las medallas y ajustando sus rutinas para el cierre del certamen.
Ya en la ronda final, la colombiana impuso condiciones en la pista con sus 79 puntos, protagonizando un duelo vibrante y estrecho frente a la representante local Macarena Pérez. La chilena ejerció una fuerte presión durante toda la competencia y no se la puso nada fácil, quedándose finalmente con la presea de plata a tan solo una unidad de diferencia.
El podio de la categoría élite femenina lo completó la argentina Analía Zacarías, quien se adjudicó la medalla de bronce. Con este triunfo en territorio austral, Queen Saray Villegas suma un nuevo galardón internacional a su palmarés y consolida el gran momento del ciclismo urbano colombiano en el calendario 2026.
BMX
Juan Camilo Caicedo conquista el título panamericano de BMX Freestyle en Santiago de Chile
El bicicrosista bogotano Juan Camilo Caicedo se consagró este sábado como el nuevo campeón panamericano de BMX Freestyle tras una brillante presentación en Santiago de Chile. Con una rutina sólida y de alto nivel técnico, el deportista capitalino alcanzó lo más alto del podio continental en la rama masculina, consolidando una jornada histórica para el ciclismo urbano de Colombia.
El camino hacia la medalla de oro estuvo marcado por una notable progresión competitiva durante el certamen. Luego de ubicarse en la segunda posición durante la ronda clasificatoria, Caicedo ejecutó una ronda decisiva impecable en la gran final, logrando una calificación de 93 puntos que resultó inalcanzable para el resto de los finalistas.
El dominio colombiano en la pista chilena se vio reafirmado con la destacada actuación de Sebastián Cuéllar, quien aseguró la medalla de plata y el subcampeonato continental al registrar 89.67 unidades. Por su parte, el peruano Job Montañez completó el cuadro de honor tras adjudicarse la presea de bronce con un puntaje final de 89.03.
Este doblete en el podio masculino ratifica el excelente momento que atraviesa el BMX Freestyle colombiano en el ámbito internacional, sumando puntos clave en el ciclo competitivo y proyectando a sus principales figuras de cara a los próximos retos del calendario mundial.
Ruta
Boyacá acogerá el Campeonato Nacional de Ruta 2027
El departamento de Boyacá será el escenario del Campeonato Nacional de Ruta 2027, que se disputará del 3 al 7 de febrero y reunirá a los principales talentos del ciclismo colombiano en las categorías élite, Sub-23, junior y prejuvenil, tanto en damas como en varones.
La confirmación de la sede se realizó este viernes, luego de la reunión sostenida entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano; el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el director de Indeportes Boyacá, Fernando López, quienes avanzaron en los aspectos relacionados con la organización del certamen nacional.
Las competencias recorrerán diferentes municipios del departamento, entre ellos Sotaquirá, Oicatá, Firavitoba, Sora, Cucaita, Chivata, Paipa y el Pantano de Vargas, además de Tunja, que también hará parte del trazado de esta edición del campeonato.
De esta manera, Boyacá volverá a convertirse en punto de encuentro del ciclismo nacional, con un evento que reunirá a corredores de distintas generaciones y regiones del país, en una cita que permitirá disputar los títulos nacionales de ruta y exhibir el talento de las nuevas promesas de esta disciplina.
Durante cinco jornadas, los ciclistas colombianos competirán por las medallas y los títulos nacionales en las diferentes categorías y modalidades programadas.
Con esta designación, la Federación Colombiana de Ciclismo y las autoridades departamentales comienzan el camino hacia una nueva edición del Campeonato Nacional de Ruta, que tendrá como protagonista a Boyacá, una región de amplia tradición y reconocimiento dentro de la historia del ciclismo colombiano, que recibió este certamen por última vez en la temporada 2024.
*Con Información de Fedeciclismo