El ciclismo colombiano figura en las nominaciones al Deportista del año de El Espectador

El ciclismo colombiano contará con una destacada representación el próximo 10 de diciembre en la tradicional gala del Deportista del Año de El Espectador, una ceremonia que desde 1960 exalta a las máximas figuras del deporte nacional y que en esta edición suma a Compensar como aliado estratégico. En la disputa por los máximos galardones en la categoría élite figuran el rutero Santiago Buitrago y la pistera Stefany Cuadrado, mientras que Manuela Loaiza competirá en el apartado juvenil; a esta lista de nominados se suma el técnico John Jaime González, quien buscará quedarse con la distinción a mejor entrenador tras una sobresaliente temporada para el pedalismo del país.

Harold Samuel Romero, nuevo refuerzo del Purito Cycling para 2027

Tras superar con éxito una exigente temporada de adaptación en territorio europeo, el joven pedalista Harold Samuel Romero se alista para dar un salto clave en su carrera deportiva al unirse a las filas del Purito Cycling Team el próximo año, donde competirá en la categoría Junior. Romero aterrizó en España el pasado mes de marzo para integrarse al Club Ciclista Torrevieja con el objetivo de medirse ante la élite juvenil; aunque el ajuste a un estilo de carrera distinto representó un reto inicial, el corredor logró transformar el aprendizaje de cada competencia en resultados destacados, consolidando así una progresión que ahora le abre las puertas de una nueva escuadra para seguir demostrando su potencial.

Buga se alista para la gran final de la Copa Valle Paraíso de Todos

El próximo 6 de diciembre, el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, será el escenario de la gran final de la primera Copa de Critérium Valle Paraíso de Todos. Organizada por el Club de Ciclismo Guadalajara Cycling, esta tercera y última válida se disputará en el circuito de la Ciudadela del Sur, prometiendo una jornada cargada de velocidad, estrategia y espectáculo sobre dos ruedas para los aficionados al deporte de las bielas. Con esta cita deportiva, la organización bajará el telón de la edición inaugural de un certamen que ha convocado a los mejores exponentes de la modalidad en la región.

Primeros equipos confirmados para la Vuelta a Costa Rica 2026

La edición número 60 de la Vuelta a Costa Rica 2026 ya comienza a tomar forma y contará con nueve representaciones nacionales: ocho equipos de clubes y la Selección Nacional Tica. Además, la competencia tendrá la presencia de cinco equipos internacionales, cuyos nombres serán anunciados en los prximos días. La carrera centroamericana se disputará del 11 al 20 de diciembre, con diez etapas que recorrerán diferentes regiones del territorio costarricense. Esta edición será especial, pues celebrará seis décadas de historia, tradición y pasión por el ciclismo, bajo el lema: ‘La Vuelta 60 es de todos’.

AlUla le cancela el patrocinio al Team Jayco y suspende la carrera

El equipo australiano de categoría UCI WorldTeam, Jayco, sufre un nuevo revés en su estabilidad institucional tras perder el copatrocinio de AlUla, sumando otra dificultad a los problemas financieros que la formación ha venido arrastrando en los últimos años. La decisión responde al complejo panorama de seguridad en Oriente Medio, una crisis geopolítica que ha terminado por impactar de lleno al pelotón internacional y que, además de dejar a la escuadra oceánica sin uno de sus principales respaldos comerciales, ha obligado a suspender el Tour de AlUla, carrera del calendario UCI que se venía disputando los últimos años al noroeste de Arabia Saudita.