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Pedalazos en Colombia y el Mundo
Sogamoso será sede de la última válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones en la modalidad de BMX
La Organización del Programa Departamental para el Desarrollo del Ciclismo ‘Boyacá Raza de Campeones’ dispuso que la válida 16 del certamen se disputará en la modalidad de BMX, este domingo 22 de noviembre del año en curso, en la pista de Sogamoso. La cita ciclística que llega a la disputa de la última jornada en esta especialidad del ciclismo, se espera la participación de los bicicrosistas que han competido en las anteriores jornadas y que anhelan ocupar un lugar en el podio en cada una de las categorías.
El Nu Colombia le da el sí al Mex Tour
El equipo ciclista Nu Colombia confirmó su participación en el Mex Tour, ampliando así su calendario de competencias internacionales para la temporada 2027. Con esta incorporación a la ronda mexicana, la escuadra continente colombiana dirigida por Raúl Mesa y su hijo Gabriel Jaime buscará ser protagonista internacionalmente y continuar proyectando el talento nacional en escenarios importantes, sumando otro reto deportivo para su plantilla para el próximo año donde tendrá la dura tarea de defender el título de Rodrigo Contreras en el Tour Colombia.
La Unión acogerá la primera edición de la Clásica del Vino
El próximo 13 de diciembre se llevará a cabo la primera edición de la Clásica del Vino en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, una competencia ciclística que contará con un recorrido de 70 kilómetros. Sobre el evento, Jarlinson Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, destacó que la carrera incluirá todas las categorías y ofrecerá una atractiva premiación, recordando además que el plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre.
El papa León XIV recibirá en el Vaticano a Mariana Pajón y otros campeones del ciclismo
La bicampeona olímpica de BMX en 2012 y 2016 Mariana Pajón hará parte de un encuentro con el papa León XIV, así como con otras leyendas del ciclismo femenino, como Jeannie Longo, Demi Vollering, Annamiek van Vleuten y Elisa Longo Borghini. Asimimo fueron invitados Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Greg LeMond, Mark Cavendish, Christopher Froome, Paul Seixas y Vincenzo Nibali. Todos ellos se darán cita el próximo 23 de noviembre, cuando el Santo Padre reciba en el Vaticano un centenar de campeones y excampeones del ciclismo, además de directivos y representantes de federaciones, que estarán junto con el presidente de la UCI, David Lappartient, quien se refirió al encuentro con el Papa. “Es una ocasión para reforzar el compromiso deportivo del ciclismo en la promoción de la paz y del diálogo intercultural entre los pueblos”..
Costa Rica se prepara para el Campeonato Panamericano de Gravel 2026
Los mejores exponentes del ciclismo de gravel del continente se darán cita en Costa Rica para Campeonato Panamericano de Gravel 2026, que se disputará el 5 de diciembre en la provincia de Guanacaste, frontera del Pacífico. La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), junto a la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y con el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI), apoyan la cita ciclística que no contará con participación colombiana.
Remco Evenepoel le madruga a la temporada 2027
El pedalista belga comenzó a preparar el próximo año, aunque su debut competitivo llegará más tarde que este año. El corredor del Red Bull compartió en Strava su primera salida, de aproximadamente 40 kilómetros, dentro de una planificación que contempla una preparación más larga y cuidadosa para afrontar toda la campaña. Según informó Ciro Scognamiglio, periodista deportivo italiano especializado en ciclismo en La Gazzetta dello Sport, el belga no competirá en enero y retrasará su estreno hasta febrero.
Ruta
Richard Carapaz se inclina ligeramente por correr el Giro de Italia en 2027
La superestrella ecuatoriana Richard Carapaz afrontará en 2027 un nuevo desafío en su carrera profesional. Tras dejar las filas del EF Education-Easy Post y firmar con el NSN Cycling Team de Andrés Iniesta, el ecuatoriano le concedió una entrevista al comentarista español Javier Ares, donde habló de su próxima temporada.
“Por el momento, me inclino ligeramente por el Giro, pero esperaremos un poco para ver cómo transcurre la primera parte de la temporada. No conozco mi calendario al detalle, pero espero regresar allí”, dijo Carapaz.
Su gran deseo para el próximo año es regresar a la Corsa Rosa, carrera que le ha dado las mayores alegrías de su trayectoria deportiva. En 2019, con el equipo Movistar Team, se consagró campeón, mientras que fue segundo en 2022 y tercero en 2025. Este año, no pudo acudir por culpa de una lesión.
“En el Tour sabemos que hay tres o cuatro corredores capaces de pelear por la victoria y Pogacar está claramente por encima de los demás. En el Giro, creo que la batalla será más equilibrada”, añadió el pedalista ecuatoriano.
Asimismo, el corredor suramericano no descartó la posibilidad de participar en dos Grandes Vueltas. “El equipo obviamente desea que participe en el Tour de Francia al más alto nivel. Si tengo la oportunidad, sin duda la aprovecharé. Al igual que hice este año, ya sea luchando por estar entre los 10 primeros, vistiendo el maillot de lunares o intentando ganar etapas. Lo daré todo, al 100%”, concluyó Carapaz.
Ruta
México vuelve al mapa del ciclismo internacional: el Mex Tour 2027 presentó su recorrido
El ciclismo latinoamericano sumará un nuevo e importante atractivo con el Mex Tour 2027, una competencia de categoría UCI 2.1 que busca rescatar el prestigio y la tradición de la recordada Vuelta a México. Los detalles de esta nueva cita ciclística, que contará con un exigente formato de cinco etapas, fueron revelados por Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista Mexicana, quien confirmó las fechas, las ciudades sede y las rutas que integrarán el evento.
La estrategia detrás del calendario responde a una visión diseñada para captar la atención de las principales escuadras del pelotón internacional que también estará en el Tour Colombia. La intención central de los organizadores es atraer a los equipos que viajen al continente para disputar ambas pruebas, replicando la exitosa fórmula logística que en su momento aplicó la Vuelta a San Juan en Argentina.
En el plano deportivo, la carrera tendrá su epicentro en Puebla, aunque la caravana también recorrerá localidades de Veracruz, Córdoba y Cuernavaca. La primera jornada pondrá a prueba a los escaladores con un final en ascenso, seguida de una segunda etapa diseñada sobre un circuito. Para el tercer día de competencia se ha previsto otro ascenso de importancia; aunque la organización aún evalúa si la línea de meta se situará en la cima o tras un descenso.
La definición de la clasificación general vivirá un punto clave en la cuarta jornada con la disputa de una cronoescalada, antes de dar paso al cierre oficial en la Ciudad de México. Esta quinta y última etapa adoptará un perfil más ceremonial, inspirado en el tradicional cierre del Tour de Francia en los Campos Elíseos, brindando así un espacio para el homenaje al virtual campeón y una clara oportunidad de victoria para los velocistas.
Como antesala a esta vuelta por etapas, el calendario mexicano abrirá el 17 de enero con la Clásica de la República, prueba de un día que también se celebrará en la capital mexicana. A diferencia del cierre del Mex Tour, esta clásica presentará un trazado mucho más exigente y selectivo, propicio para resolverse mediante un sprint reducido, compartiendo además un sector de su recorrido con la fracción final de la carrera por etapas.
RECORRIDO MEX TOUR 2027
19 de enero | Etapa 1: Veracruz – Cordoba (120 km)
20 de enero | Etapa 2: Circuito en Puebla
21 de enero | Etapa 3: Puebla – Cuernavaca (160 km)
22 de enero | Etapa 4: Cuernavaca – Tres Marías (19 km) – CRI
23 de enero | Etapa 5: Circuito en Ciudad de México
Pista
Ranking UCI: Juan José Calderón aparece en el top 10 del escalafón mundial júnior de la velocidad
El ciclismo de pista colombiano suma un nuevo motivo de orgullo tras confirmarse el ingreso de Juan José Calderón al selecto grupo de los diez mejores velocistas juveniles del planeta. De acuerdo con la más reciente actualización del escalafón de la Unión Ciclística Internacional (UCI), el corredor antioqueño logró consolidarse en la élite de su categoría, ratificando el buen momento que atraviesa el ciclismo de pista juvenil del país.
Este importante ascenso en el ranking de la UCI se concretó gracias a su sobresaliente actuación en la Copa Internacional de Pista, certamen disputado recientemente en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá. En la capital colombiana, Calderón sumó puntos fundamentales frente a rivales de primer nivel, lo que le permitió escalar posiciones y situarse actualmente a 1.080 unidades del líder mundial, el alemán Til Krüger.
La presencia del joven deportista paisa en la parte alta del escalafón no es producto de la casualidad, sino el reflejo de una temporada llena de éxitos deportivos. Durante este año, Calderón ya había demostrado su hegemonía en el continente al consagrarse campeón panamericano en Veracruz, México, título al que sumó también la corona como líder absoluto del ranking juvenil de velocidad.
Con estos resultados, Juan José Calderón cierra un ciclo competitivo brillante y se proyecta como una de las cartas más fuertes de Colombia para el futuro de la velocidad. Su regularidad tanto en pistas nacionales como internacionales lo perfila como un serio aspirante al podio en los próximos compromisos mundialistas de la categoría.
RANKING JUNIOR UCI DE LA VELOCIDAD