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Pedalazos en Colombia y el Mundo
En Roldanillo se realizó con éxito la Clásica El Valle Renace 2026
Más de 190 ciclistas participaron en la Clásica El Valle Renace 2026, competencia que se realizó en Roldanillo, Valle del Cauca, con el propósito de contribuir a la reactivación económica del municipio, tras el terremoto del 10 de agosto. La carrera tuvo dos jornadas de competencia, en las que participaron deportistas de 12 categorías, desde teteros hasta élite. La carrera se disputó por las calles de Roldanillo. El evento fue organizado por Asocaña, la Liga de Ciclismo del Valle, la Gobernación del Valle del Cauca e Indervalle.
Inscripciones abiertas para el Gran Fondo Tour Colombia RCN – Sistecrédito
El ciclismo colombiano se prepara para vivir una gran fiesta en la temporada 2027 con el regreso del Tour Colombia RCN Sistecrédito. Además de la gran expectativa que genera la presencia de importantes figuras del ciclismo mundial, en esta nueva edición los aficionados tendrán la oportunidad de competir al más alto nivel gracias al Gran Fondo del Tour Colombia RCN – Sistecrédito. Las inscripciones ya están abiertas y todas las personas interesadas podrán cumplir con el proceso de inscripción entrando al portal www.tourcolombiarcn.com.
El UCI Gran Fondo World Series llega a Medellín
El circuito mundial UCI Gran Fondo World Series, avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), regresa a territorio colombiano por segunda ocasión. Tras su paso por Bogotá en 2025, la capital antioqueña será la sede oficial de esta competencia de nivel internacional, consolidando a la ciudad como un epicentro del turismo deportivo y la pasión ciclista. El cronograma oficial abrirá sus puertas el 27 y 28 de noviembre con la feria comercial y entrega de kits en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, dando paso a la jornada principal de competencias el domingo 29 de noviembre. La carrera contará con dos distancias oficiales bajo el reglamento de la UCI: un trazado principal de 138 kilómetros (Gran Fondo) y uno promocional de 86 kilómetros (Medio Fondo), ambos diseñados para recorrer parajes emblemáticos de Medellín y el departamento de Antioquia.
El ciclismo de pista internacional regresa a Caracas con puntos UCI en juego
Venezuela volverá a figurar en el mapa del ciclismo de pista internacional los próximos 5 y 6 de diciembre con la disputa de la Copa Julio César León. El certamen, inscrito en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) bajo la categoría Clase 2 (C2), tendrá como escenario el óvalo del Velódromo Teo Capriles, en Caracas. Según la escala reglamentaria de la UCI para eventos C2, cada prueba individual otorgará 100 puntos al ganador, 90 al subcampeón y 80 al tercer puesto, premiando hasta la vigésima cuarta casilla. En la velocidad por equipos, el trío vencedor sumará 150 unidades para el ranking por naciones y 50 puntos individuales por corredor, sujeto al quórum mínimo exigido de cinco participantes por prueba y tres federaciones nacionales en competencia.
La Vuelta del Biobío, próxima carrera del calendario internacional UCI America Tour
La Región del Biobío será escenario de la Vuelta del Biobío 2026, competencia de ciclismo de ruta que se desarrollará entre el 1 y el 6 de diciembre y que contempla un recorrido total de 660 kilómetros distribuidos en cinco etapas. La prueba reunirá a 14 equipos y marcará el regreso de las vueltas UCI de ruta a Chile. La carrera estará integrada al calendario internacional UCI America Tour 2026, bajo la categoría UCI 2.2, correspondiente a las competencias por etapas reconocidas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Un año más para hacer historia: Domenico Pozzovivo seguirá compitiendo en 2027
Escribir una nota periodística con titular con la siguiente información, Una de las figuras más reconocidas y respetadas del ciclismo italiano, Domenico Pozzovivo, continuará activo en el ciclismo profesional. El Solution Tech NIPPO Rali anunció la renovación del escalador italiano, que está a punto de cumplir 44 años, el próximo 30 de noviembre. Su extenso palmarés incluye victorias de etapa en el Giro de Italia, Volta a Catalunya, Vuelta a Suiza y Tour de Eslovenia, o el triunfo en la general del Giro del Trentino 2012, entre otros éxitos. Además, ha sido ocho veces top-10 en Grandes Vueltas, con dos quintos puestos en el Giro como mejores resultados.
Gerardo Ulloa y Fabiola Corona, ganaron la primera Durango Titan Desert México
La primera edición de la Durango Titan Desert México se celebró del 13 al 16 de noviembre de 2026 en Durango, México, cerrando el calendario de las Titan World Series 2026 con Gerardo Ulloa y Fabiola Corona como campeones generales. La carrera contó 360 kilómetros y 5.500 metros de desnivel acumulado a lo largo de cuatro etapas en las que ambos corredores mantuvieron el liderato desde la primera hasta la última jornada con más de media hora de ventaja sobre sus perseguidores.
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Tour Colombia RCN – Sistecrédito 2027: confirmados los primeros equipos World Tour
Poco a poco se van conociendo los equipos que estarán el Tour Colombia 2027. La Revista Mundo Ciclístico ha podido establecer que está confirmada la presencia de las dos primeras escuadras World Tour: se trata del Netcompany INEOS y del EF Education – EasyPost.
Otra de las formaciones que estará en el país es el Modern Adventure – Factor Racing, este último confirmado desde el mundial de Montreal, lo que permitirá ver en acción a figuras estelares del ciclismo mundial y de nuestro ciclismo como Egan Bernal, Harold Tejada, Juan Felipe Rodríguez y Samuel Flórez.
La gran prueba que se correrá en territorio antioqueño entre el 26 y el 31 de enero del próximo año tendrá igualmente la presencia de los mejores equipos y corredores del lote nacional como el NU Colombia, Team Medellín-EPM, GW Sportfitness, Team Sistecrédito y Orgullo Paisa.
Igualmente, nuestra redacción ha podido establecer igualmente que se espera confirmación de otros equipos invitados, aunque algunos como el Team Polti VisitMalta, donde milita el santandereano Germán Darío Gómez, han declinado por la coincidencia de calendario en Europa.
Otras escuadras como el NSN Cycling Team analizan su participación y el Caja Rural podría hacerse presente teniendo en cuenta la presencia de tres de sus integrantes en Colombia Fernando Gaviria, Sergio Higuita, Santiago Umba.
Por su parte Movistar, asistente a las versiones anteriores y que cuenta en sus filas con los colombianos Einer Rubio y Diego Pescador, estudia la posibilidad de acudir, pues ahora la conocida marca ya no existe en el mercado colombiano de las telecomunicaciones y su interés publicitario se ha perdido lamentablemente para el ciclismo de nuestro país.
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“Dicen que el ciclismo colombiano va en caída, pero eso es una gran mentira”: Daniel Hoyos tras su triunfo en Venezuela
El ciclista caldense Daniel David Hoyos, del Team Nativos, se consagró campeón de la Vuelta a Trujillo 2026, devolviendo el título a Colombia tras veinte años de sequía, en esta carrera venezolana.
“Esto es lo mejor que he hecho hasta el momento en mi vida de ciclista. Yo empecé muy tarde en esto del ciclismo, pero acá estamos, demostrando que se puede, quiero ser un motivador para las futuras generaciones”, dijo Hoyos.
Tras liderar desde la primera jornada, el corredor de Riosucio, Caldas reivindicó el potencial de los escarabajos y se refirió a los que cuestionan el presente del pedal nacional y defendió la vigencia y el recambio generacional.
“Dicen que el ciclismo colombiano va en caída, pero eso es una gran mentira; el ciclismo colombiano tiene mucho talento, vamos en crecimiento y simplemente son procesos que se tienen que desarrollar”, agregó el corredor del Team Nativos.
Y por último Hoyos se refirió a sus nuevos objetivos y su posible próximo reto en el calendario continental. “Ojalá podamos estar en la Vuelta al Táchira 2027, sería pasar diciembre de nuevo entrenando, pero esto es lo que me gusta hacer y no habría ninguna dificultad sobre eso”, concluyó Hoyos.
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El Team Nativos, segunda escuadra colombiana confirmada para la Vuelta al Táchira 2027
El pelotón internacional de la sexagésima segunda edición de la Vuelta al Táchira sigue tomando forma. El Team Nativos oficializó su participación en la carrera venezolana, que se disputará del 8 al 17 de enero de 2027, convirtiéndose en la segunda escuadra colombiana en asegurar su cupo tras la confirmación del GW Erco Sportfitness, y en la tercera divisa extranjera confirmada junto al conjunto español Caja Rural-Alea, filas en las que militan el santandereano Santiago Delgado y el venezolano Winston Maestre.
La formación bogotana desembarcará en territorio tachirense con credenciales de peso tras ganar la Vuelta a Trujillo por intermedio del caldense Daniel Hoyos, triunfo con el que rompió Colombia una sequía de dos décadas sin victorias en la cita trujillana. Además, redondearon su actuación con el tercer lugar en la clasificación general por equipos, escoltando a las representaciones venezolanas Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya y Fina Arroz-Keramix.
Fundado originalmente por el estratega Roberto «el Oso» Sánchez, recordado también en la afición local por su paso como director deportivo de la Lotería del Táchira, el equipo es conducido actualmente por Aldemar Herrera. Para afrontar el exigente trazado de la ‘Grande de América’, la dirección técnica cuenta con una base sólida encabezada por el propio Hoyos y respaldada por pedalistas de alto rendimiento como Diego Benavides, Juan Pablo Sossa, Diego Cuervo y Emilio Chavarría, quienes exhibieron un notable nivel competitivo en suelo trujillano y seguramente serán del la partida en el Giro Andino.
Con el «sí» de Nativos, el comité organizador queda a tan solo dos escuadras de alcanzar el mínimo de cinco equipos foráneos exigidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para validar la categoría de la prueba, una cifra que promete ampliarse conforme se concreten las invitaciones cursadas en el extranjero.
La confirmación de los equipos coincide con los últimos anuncios hechos por la organización, como la designación del comisario brasileño Iverson Ladewig como director del panel de jueces y la oficializacion de un recorrido de alto nivel, que incluye una contrarreloj individual en terreno de ascenso, sumándose a las etapas emblemáticas en La Grita y el Cerro el Cristo, además del acostumbrado cierre en el Velódromo J. J. Mora Figueroa de San Cristóbal.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera