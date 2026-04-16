Pedalazos en Colombia y el Mundo

Colombia en el exterior con pista y ruta

Ante la ausencia de carreras en el país, el ciclismo colombiano compite en el exterior a todo nivel ratificando que el movimiento sigue vigente tanto nacional como internacionalmente. Veamos

—En Italia, Egan Bernal reiniciando su temporada europea, encabeza un grupo de nuestros mejores ruteros en diversos equipos desde el próximo 20 hasta el 24 en el Tour de los Alpes.

—En Francia, el equipo NU dirigido por Raúl Mesa inicia desde este viernes una gira con la prueba de un día denominada Clásica Grand Besançon Doubs.

— En Hong Kong, la selección Colombia de pista (sector Velocidad) dirigida por Jhon Jaime González participa en la parada de Copa Mundo también desde este viernes y hasta el próximo domingo para continuar hacia Malasia donde disputarán otra de las válidas programadas por el UCI.

—En Panamá, el ciclismo joven del país tanto en ruta como en pista hombres y mujeres toma parte desde este jueves en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

15 de abril, cumpleaños 123 de París-Roubaix

La historia de París-Roubaix es bien interesante pues nació hace 123 años, por la iniciativa de dos hombres propietarios de una hilandería (Theodore Vienne y Maurice Pérez). En la primera edición compitieron 55 ciclistas y la partida se dio a las 5.30 de la mañana. Los periodistas de la época la calificaron como “Un proyecto diabólico”.

Nuevo récord en el ‘Infierno del Norte’

El récord de velocidad promedio en la París-Roubaix lo impuso el belga Wout Van Aert con 48.910 Km/h, superando el anterior de Mathieu van der Poel en 2024 con 47.850 km/h lo que demuestra la formidable evolución del ciclismo de ruta.

Funeral de Josué López en Ibagué

Hoy jueves 16 de abril tendrán lugar en la capital tolimense las exequias del gran ciclista Josué López. La ceremonia religiosa tendrá lugar en la Parroquia la Catedral en la Plaza de Bolívar de la ciudad y sus restos mortales serán inhumados en el Parque Memorial los Olivos.

Eddy Merckx, nuevamente hospitalizado

A raíz de una bacteria hospitalaria que contrajo con motivo de una lesión de cadera que sufrió por caída en 2024, el mejor ciclista de todos los tiempos tuvo que ser nuevamente atendido en centro hospitalario esperándose su pronta y rápida recuperación.

Nuevas fechas de carreras en calendario nacional

La FCC dio a conocer las nuevas fechas de la Vuelta de la Juventud, inicialmente pactada del 4 al 10 de mayo, pero tuvo que ser aplazada por la Ley de garantías para el mes de Julio (20-26) en coincidencia con la última semana del Tour de Francia. Por su parte la Liga de Antioquia que estrena Comité Ejecutivo presidido por Cecilio Falcón anuncia la fecha de la Vuelta a Antioquia también para el mes de Julio (8-12).

Van Aert rinde homenaje a su compañero y amigo Michel Goolaerts

El brillante vencedor de París-Roubaix el domingo anterior, rindió un sentido homenaje a su compañero y amigo, ciclista como él, quien falleció en 2018 participando en la carrera. Wout, además de dedicar su triunfo en la pista del velódromo alzando su dedo índice al cielo, estuvo de visita en casa de la familia de Goolaerts e hizo entrega del ramo de flores que recibió en el podio. Además, Van Aert entregó el total de la premiación a una fundación encargada de atender pacientes discapacitados. Con estos gestos, el Campeón demuestra la clase de sentimientos que le acompañan fuera de las competencias.

Taylor Phinney vuelve a correr, pero en la pista

Este norteamericano quien fuera un excelente corredor que alcanzó a competir en la máxima categoría del ciclismo mundial y que se retiró del ciclismo en 2019 haciendo parte del EF anunció que vuelve a competir, pero en pista intentando hacer parte del equipo de su país para los Juegos Olímpicos del 2028 en los Ángeles. Taylor fue campeón de los 4.000 metros persecución individual y ha mantenido su condición física participando en otras modalidades en forma permanente.