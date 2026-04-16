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Pedalazos en Colombia y el Mundo

Publicado

Hace 2 horas

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Egan Bernal renovó su pasaporte y viajó Europa para la recta final de su preparación para el Giro de Italia. (Foto © Cancillería de Colombia)
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Ruta

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: primera medalla para Colombia en el ciclismo de ruta con Valeria Vargas

Publicado

Hace 36 mins

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16 abril, 2026

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Valeria Vargas terminó 2° en la crono, en el inicio del ciclismo de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. (Foto © FCC)
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Ruta

O Gran Camiño: Iván Romeo sale victorioso en el tercer capítulo con Jesús David Peña 16°

Publicado

Hace 1 hora

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16 abril, 2026

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El español Iván Romeo ganó la tercera etapa del O Gran Camiño 2026. (Foto Movistar Team ©Sprint Cycling)
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Pista

Velódromo de Mosquera: ministra del deporte realizó seguimiento al avance de la obra, que supera el 90 %

Publicado

Hace 3 horas

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16 abril, 2026

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La obra del velódromo de Mosquera alcanza un avance del 90,20 %. (Foto © Mindeporte)
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