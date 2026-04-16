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Pedalazos en Colombia y el Mundo
Colombia en el exterior con pista y ruta
Ante la ausencia de carreras en el país, el ciclismo colombiano compite en el exterior a todo nivel ratificando que el movimiento sigue vigente tanto nacional como internacionalmente. Veamos
—En Italia, Egan Bernal reiniciando su temporada europea, encabeza un grupo de nuestros mejores ruteros en diversos equipos desde el próximo 20 hasta el 24 en el Tour de los Alpes.
—En Francia, el equipo NU dirigido por Raúl Mesa inicia desde este viernes una gira con la prueba de un día denominada Clásica Grand Besançon Doubs.
— En Hong Kong, la selección Colombia de pista (sector Velocidad) dirigida por Jhon Jaime González participa en la parada de Copa Mundo también desde este viernes y hasta el próximo domingo para continuar hacia Malasia donde disputarán otra de las válidas programadas por el UCI.
—En Panamá, el ciclismo joven del país tanto en ruta como en pista hombres y mujeres toma parte desde este jueves en los Juegos Suramericanos de la Juventud.
15 de abril, cumpleaños 123 de París-Roubaix
La historia de París-Roubaix es bien interesante pues nació hace 123 años, por la iniciativa de dos hombres propietarios de una hilandería (Theodore Vienne y Maurice Pérez). En la primera edición compitieron 55 ciclistas y la partida se dio a las 5.30 de la mañana. Los periodistas de la época la calificaron como “Un proyecto diabólico”.
Nuevo récord en el ‘Infierno del Norte’
El récord de velocidad promedio en la París-Roubaix lo impuso el belga Wout Van Aert con 48.910 Km/h, superando el anterior de Mathieu van der Poel en 2024 con 47.850 km/h lo que demuestra la formidable evolución del ciclismo de ruta.
Funeral de Josué López en Ibagué
Hoy jueves 16 de abril tendrán lugar en la capital tolimense las exequias del gran ciclista Josué López. La ceremonia religiosa tendrá lugar en la Parroquia la Catedral en la Plaza de Bolívar de la ciudad y sus restos mortales serán inhumados en el Parque Memorial los Olivos.
Eddy Merckx, nuevamente hospitalizado
A raíz de una bacteria hospitalaria que contrajo con motivo de una lesión de cadera que sufrió por caída en 2024, el mejor ciclista de todos los tiempos tuvo que ser nuevamente atendido en centro hospitalario esperándose su pronta y rápida recuperación.
Nuevas fechas de carreras en calendario nacional
La FCC dio a conocer las nuevas fechas de la Vuelta de la Juventud, inicialmente pactada del 4 al 10 de mayo, pero tuvo que ser aplazada por la Ley de garantías para el mes de Julio (20-26) en coincidencia con la última semana del Tour de Francia. Por su parte la Liga de Antioquia que estrena Comité Ejecutivo presidido por Cecilio Falcón anuncia la fecha de la Vuelta a Antioquia también para el mes de Julio (8-12).
Van Aert rinde homenaje a su compañero y amigo Michel Goolaerts
El brillante vencedor de París-Roubaix el domingo anterior, rindió un sentido homenaje a su compañero y amigo, ciclista como él, quien falleció en 2018 participando en la carrera. Wout, además de dedicar su triunfo en la pista del velódromo alzando su dedo índice al cielo, estuvo de visita en casa de la familia de Goolaerts e hizo entrega del ramo de flores que recibió en el podio. Además, Van Aert entregó el total de la premiación a una fundación encargada de atender pacientes discapacitados. Con estos gestos, el Campeón demuestra la clase de sentimientos que le acompañan fuera de las competencias.
Taylor Phinney vuelve a correr, pero en la pista
Este norteamericano quien fuera un excelente corredor que alcanzó a competir en la máxima categoría del ciclismo mundial y que se retiró del ciclismo en 2019 haciendo parte del EF anunció que vuelve a competir, pero en pista intentando hacer parte del equipo de su país para los Juegos Olímpicos del 2028 en los Ángeles. Taylor fue campeón de los 4.000 metros persecución individual y ha mantenido su condición física participando en otras modalidades en forma permanente.
Ruta
Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: primera medalla para Colombia en el ciclismo de ruta con Valeria Vargas
Buen inicio para para Colombia en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. La antioqueña Valeria Vargas se quedó con la medalla de plata en la prueba contra el reloj tras registrar un tiempo de 21 minutos y 33 segundos, en el trayecto de 14,4 kilómetros en la Cinta Costera de la capital panameña.
El podio lo completaron la chilena Alexandra Osorio, quien se quedó con la presea dorada por 13 segundos y la brasilera Maite Vitoria Coelho se colgó el bronce.
La otra colombiana en competencia, la caldense Estefanía Castillo registró un tiempo final de 21 minutos y 56 segundos y se ubicó en el cuarto lugar de la prueba que contó con la participación de 17 pedalistas.
Las pruebas del ciclismo de ruta continuarán este sábado con las pruebas de fondo que se desarrollarán de acuerdo con los reglamentos vigentes de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
RESULTADOS CRI
Ruta
O Gran Camiño: Iván Romeo sale victorioso en el tercer capítulo con Jesús David Peña 16°
En un final lleno de emociones, Iván Romeo (Movistar Team) ganó la tercera etapa del O Gran Camiño 2026. El español atacó a sus compañeros de fuga y aguantó la embestida de sus perseguidores, entrando en solitario a la meta, después de recorrer 169 kilómetros entre las localidades gallegas de Carballo y Padrón.
Romeo, que alcanzó su segunda victoria en la temporada, superó al italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) y al español Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Con relación a los colombianos, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) fue el mejor de los nuestros en la casilla 16° a 1:44, mientras que el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) se reportó en la posición 76° a más de 9 minutos del ganador.
La quinta edición de la prueba española continuará este viernes con el cuarto capítulo, una jornada montañosa que se disputará sobre una distancia de 145,7 kilómetros entre las localidades de Xinzo de Limia y Alto de Cabeza de Meda.
O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)
Resultados Etapa 3 | Carballo – Padrón (169 km)
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|3:52:33
|2
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:15
|3
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:15
|4
|George Bennett
|NSN Cycling Team
|0:25
|5
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|0:26
|6
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:26
|7
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike
|0:44
|8
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:45
|9
|Mats Wenzel
|Equipo Kern Pharma
|0:45
|10
|Nelson Oliveira
|Movistar Team
|0:45
|16
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|1:44
|76
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|9:33
Pista
Velódromo de Mosquera: ministra del deporte realizó seguimiento al avance de la obra, que supera el 90 %
El Ministerio del Deporte continúa acompañando de manera técnica y articulada el avance del velódromo de Mosquera, un proyecto estratégico para el impulso del ciclismo y el fortalecimiento del deporte regional.
La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, lideró una mesa virtual de seguimiento junto a representantes de la Alcaldía de Mosquera, la Gobernación de Cundinamarca y la interventoría, con el propósito de revisar el estado actual y definir acciones que garanticen su adecuada culminación.
Durante la jornada se destacó que el velódromo alcanza un avance del 90,20 %, reflejando un progreso significativo en su ejecución. Este resultado es fruto del trabajo conjunto entre las entidades involucradas, así como del acompañamiento permanente del ministerio, que ha venido realizando seguimiento técnico y administrativo riguroso.
En el espacio también se abordaron aspectos clave para la finalización del escenario. En este sentido, se destacó que la prórroga del contrato de obra ya se encuentra en firme, mientras se avanza en el proceso correspondiente a la interventoría, fundamental para asegurar la continuidad y el cumplimiento de los estándares de calidad en la fase final.
Adicionalmente, la administración municipal socializó los avances en el trámite de recursos adicionales, y de la certificación de riesgos, pasos determinantes para la ejecución del contrato y sustento para la aprobación de la adición presupuestal.
Como parte de los compromisos establecidos, las entidades acordaron mantener un seguimiento constante mediante una nueva mesa de trabajo en la semana del 20 al 24 de abril. Asimismo, se avanzará en la gestión documental necesaria para la continuidad de la interventoría, mientras que el Ministerio del Deporte continuará evaluando aspectos técnicos como la matriz de riesgos y la ruta crítica del proyecto.
*Con Información Prensa Mindeporte