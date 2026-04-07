Pedalazos en Colombia y el Mundo

UCI reconoce éxito organizativo de Campeonatos Panamericanos en Montería

Una extensa misiva firmada por el presidente David Lappartient recibió el presidente de la FCC Rubén Darío Galeano en la que el máximo dirigente del ciclismo mundial reconoce “la calidad de la organización y el compromiso de la FCC junto con las autoridades locales”. Así mismo Lappartient destacó que “La meticulosa planificación y el alto nivel de profesionalismo contribuyeron de manera decisiva al exitoso desarrollo de este importante evento deportivo” y la misiva finaliza “agradeciendo nuevamente su hospitalidad y su compromiso en el desarrollo del ciclismo y espero continuar con nuestra colaboración en el futuro”.

Remco Evenepoel cierra la puerta y dice NO a la París -Roubaix

Aunque viene de ocupar un brillante tercer puesto el domingo anterior en el Tour de Flandes, el astro belga decidió no correr la carrera del pavé donde enfrentaría a los mismos rivales. Evenepoel había señalado su intención de correrla después de su exitoso debut en Bélgica, pero junto a su equipo ha tomado la decisión de preparar mejor otros objetivos.

Protagonistas del Tour de Flandes multados

Los dos grandes protagonistas del Tour de Flandes el domingo pasado, Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, fueron multados por la UCI con 300 Francos Suizos y 25 puntos el esloveno por no depositar empaques y caramañola en el lugar indicado por la organización y 250 el belga por “pegarse” de una caramañola que le fue entregada desde su carro acompañante. Por otro lado, los dos esperan saber si serán multados por las autoridades belgas acusados de haberse pasado el semáforo en rojo y las barreras que indicaban detenerse ante el paso de un tren.

Nu Colombia viaja el lunes a Europa

Para una gira que tendrá un mes de duración por Francia, España y Portugal estarán los integrantes del equipo dirigido por Raúl Mesa. La nómina principal del equipo donde hay experiencia y juventud está encabezada por Rodrigo Contreras con Sergio y Sebastián Henao, Javier Jamaica, Cristián Muñoz, Juan Diego Alba, Carlos Gutiérrez. El staff acompañante está integrado por el médico Javier Rodríguez, los auxiliares Raul y Raul Acosta Jr, el mecánico Efraín Laverde y la coordinación en Europa de Jhon Gutiérrez.

Richard Carapaz, operado

El formidable rutero ecuatoriano debió ser intervenido quirúrgicamente de manera inesperada en la región perineal siendo dado de alta rápidamente y esperando recuperarse totalmente para competir en el Giro de Italia.

Italia pierde dirigentes de alto nivel en el Giro

Con el fallecimiento de Carmine Castellano quien fuera director de la carrera rosada en los años 80 y el anuncio de su retiro por parte del actual director Mauro Vegni, el ciclismo italiano y su carrera emblemática se ven afectados en una gran medida por tratarse de hombres que dedicaron buena parte de sus vidas al crecimiento de la segunda carrera más importante del mundo.

El monoplato sigue de moda en el gran ciclismo

Lo que parecía ser una moda pasajera desde el punto de vista técnico, amenaza más bien con quedarse puesto que los mejores protagonistas lo están utilizando y es así como el domingo anterior, la estrella belga Wout Van Aert utilizó un solamente un plato de 54 dientes una piñonería posterior desde diez hasta 46 dientes lo que da una idea de la forma como viene evolucionando la tecnología en la fabricación de la bicicleta y sus componentes.

Panamericano de BMX en Bogotá, próximo compromiso internacional de la FCC

Luego del éxito alcanzado con la organización del Panamericano de ruta en Monteria, la rectora del ciclismo colombiano se dispone a enfrentar otro reto internacional con el Panamericano de BMX en la capital del país. El certamen tendrá lugar en Bogotá del 1 al 3 de mayo y contará con la presencia de los mejores exponentes de esta modalidad en el continente, incluida la Selección Colombia.