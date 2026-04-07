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Pedalazos en Colombia y el Mundo
UCI reconoce éxito organizativo de Campeonatos Panamericanos en Montería
Una extensa misiva firmada por el presidente David Lappartient recibió el presidente de la FCC Rubén Darío Galeano en la que el máximo dirigente del ciclismo mundial reconoce “la calidad de la organización y el compromiso de la FCC junto con las autoridades locales”. Así mismo Lappartient destacó que “La meticulosa planificación y el alto nivel de profesionalismo contribuyeron de manera decisiva al exitoso desarrollo de este importante evento deportivo” y la misiva finaliza “agradeciendo nuevamente su hospitalidad y su compromiso en el desarrollo del ciclismo y espero continuar con nuestra colaboración en el futuro”.
Remco Evenepoel cierra la puerta y dice NO a la París -Roubaix
Aunque viene de ocupar un brillante tercer puesto el domingo anterior en el Tour de Flandes, el astro belga decidió no correr la carrera del pavé donde enfrentaría a los mismos rivales. Evenepoel había señalado su intención de correrla después de su exitoso debut en Bélgica, pero junto a su equipo ha tomado la decisión de preparar mejor otros objetivos.
Protagonistas del Tour de Flandes multados
Los dos grandes protagonistas del Tour de Flandes el domingo pasado, Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, fueron multados por la UCI con 300 Francos Suizos y 25 puntos el esloveno por no depositar empaques y caramañola en el lugar indicado por la organización y 250 el belga por “pegarse” de una caramañola que le fue entregada desde su carro acompañante. Por otro lado, los dos esperan saber si serán multados por las autoridades belgas acusados de haberse pasado el semáforo en rojo y las barreras que indicaban detenerse ante el paso de un tren.
Nu Colombia viaja el lunes a Europa
Para una gira que tendrá un mes de duración por Francia, España y Portugal estarán los integrantes del equipo dirigido por Raúl Mesa. La nómina principal del equipo donde hay experiencia y juventud está encabezada por Rodrigo Contreras con Sergio y Sebastián Henao, Javier Jamaica, Cristián Muñoz, Juan Diego Alba, Carlos Gutiérrez. El staff acompañante está integrado por el médico Javier Rodríguez, los auxiliares Raul y Raul Acosta Jr, el mecánico Efraín Laverde y la coordinación en Europa de Jhon Gutiérrez.
Richard Carapaz, operado
El formidable rutero ecuatoriano debió ser intervenido quirúrgicamente de manera inesperada en la región perineal siendo dado de alta rápidamente y esperando recuperarse totalmente para competir en el Giro de Italia.
Italia pierde dirigentes de alto nivel en el Giro
Con el fallecimiento de Carmine Castellano quien fuera director de la carrera rosada en los años 80 y el anuncio de su retiro por parte del actual director Mauro Vegni, el ciclismo italiano y su carrera emblemática se ven afectados en una gran medida por tratarse de hombres que dedicaron buena parte de sus vidas al crecimiento de la segunda carrera más importante del mundo.
El monoplato sigue de moda en el gran ciclismo
Lo que parecía ser una moda pasajera desde el punto de vista técnico, amenaza más bien con quedarse puesto que los mejores protagonistas lo están utilizando y es así como el domingo anterior, la estrella belga Wout Van Aert utilizó un solamente un plato de 54 dientes una piñonería posterior desde diez hasta 46 dientes lo que da una idea de la forma como viene evolucionando la tecnología en la fabricación de la bicicleta y sus componentes.
Panamericano de BMX en Bogotá, próximo compromiso internacional de la FCC
Luego del éxito alcanzado con la organización del Panamericano de ruta en Monteria, la rectora del ciclismo colombiano se dispone a enfrentar otro reto internacional con el Panamericano de BMX en la capital del país. El certamen tendrá lugar en Bogotá del 1 al 3 de mayo y contará con la presencia de los mejores exponentes de esta modalidad en el continente, incluida la Selección Colombia.
Pista
Selección Valle de ciclismo de pista, lista para evento internacional UCI en Bogotá
La Selección Valle de ciclismo de pista participará esta semana en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento, en la capital de la República, del evento internacional UCI C2 y la Primera Válida Nacional de Pista.
El equipo competirá en las categorías prejuvenil, juvenil y élite, tanto en damas como en hombres, en un certamen sin precedentes organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, que contará con la participación de 362 deportistas provenientes de 11 países.
Las competencias se llevarán a cabo del 9 al 12 de abril, con actividades previas desde el miércoles 8, que incluyen la confirmación de participantes, entrenamientos oficiales, congresillo técnico y entrega de dorsales.
En el certamen internacional de pista estarán presentes delegaciones de Colombia, Brasil, Cuba, Guatemala, Jamaica, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, además de las principales ligas del país, clubes y equipos de marca.
La Selección Valle desplazará a la capital del país una numerosa nómina de pisteros con el objetivo de cumplir una destacada actuación y continuar el proceso deportivo de la temporada 2026, bajo la dirección del profesor Rodrigo Barros.
La nómina rojiblanca está conformada por los siguientes deportistas:
Velocidad
Hugo Jhoan Valencia Mora
Manuela Carrasquilla Ibáñez
Laura Sofía Montaño Mosquera
Isabella Erazo Díaz
Ashley Daliana Gálvez Cobo
Simón Vásquez
Mateo González Morales
Juan Miguel Rojas
Isabella García Cobo
Daniela Castro Quiñones
María del Mar Agudelo Henao
Natalia Martínez
Nicolás Medina
Jimmy Agredo González
Juan Arboleda
Juan Pablo Villamarín
Semifondo
Lousiana Valencia
Isabella Pinilla Ocampo
Isabel Sofía Bonilla López
Juan Felipe Peláez
José Miguel Cardona Tafur
José Gabriel Molina Rodríguez
Ana Sofía Suárez Londoño
Danna Alejandra Arias Beltrán
Mariana Jiménez
Sheylin Gómez Chalarca
Isabella Flórez
Nicolás Pinilla Ocampo
Daniel García Lozano
Juan José Caicedo Chavarro
Antony García Cortez
Lukas Tabares Henao
Jhohan Stiven Marín Vega
José Luis Ávila Cruz
Miguel Ángel Jaramillo Abonía
Kimberly Escobar
Mariana Herrera
Valery Londoño
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
Ruta
“Este 4º puesto me motiva mucho para lo que viene”: Juan Diego Quintero tras lograr su mejor resultado con el Petrolike
El joven vallecaucano, Juan Diego Quintero, que se formó en el Team Sistecrédito, se lució en la edición 87 del Giro del Belvedere, finalizando en el 4° puesto a más de un minuto del ganador, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies).
“Muy contento con este resultado. Ha sido una carrera muy exigente, pero el equipo hizo un trabajo increíble desde el inicio”, dijo el pedalista bugueño, que cumple su primera temporada con el Petrolike.
El corredor vallecaucano de 19 años, que consiguió su mejor resultado en lo que va de la temporada europea, estuvo cerca de lograr su primer podio del año.
“Me sentí bien, con buenas piernas, y luché hasta el final por estar con los mejores. Este cuarto puesto me motiva mucho para lo que viene. Gracias al equipo por la confianza y seguiremos trabajando por mejorar”, concluyó Quintero.
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a todos los podios de los colombianos en la Vuelta al País Vasco
La Vuelta al País Vasco creada en 1924 bajo el nombre de Gran Premio Excelsior, cuenta con más de 95 años de historia. Una carrera que actualmente se conoce como la Itzulia, bajo esta denominación cumple su edición 65°.
En las últimas ediciones, varios son los colombianos que han logrado colarse entre los tres primeros. A continuación la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los escarabajos en la prestigiosa ronda vasca conocida actualmente como la Itzulia Basque Country.
2022 🥇 Daniel Martinez – 🥈 Ion Izagirre – 🥉 Aleksandr Vlasov
2016 🥇 Alberto Contador – 🥈 Sergio Henao – 🥉 Nairo Quintana
2015 🥇 Joaquín Rodríguez – 🥈 Sergio Henao – 🥉 Ion Izaguirre
2013 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Richie Porte – 🥉 Sergio Henao