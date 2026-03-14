Ruta
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Sistecrédito a la espera de respuesta en Italia
El equipo colombiano que dirigen Gabriel Jaime y Pablo Vélez sigue a la espera de una respuesta por parte de los organizadores del Giro de Italia Sub-23 para el cual se han postulado. Hasta el momento no se conoce respuesta a ningún equipo, pero de antemano se conoce la dificultad para una invitación a equipos distintos a los denominados “Equipos de desarrollo” pertenecientes a las grandes escuadras World Tour o pro-continentales los que seguramente serán invitados en su mayoría a totalidad dejando poco espacio a escuadras tanto europeas como de otras latitudes para ser invitadas.
Luto en el ciclismo: fallece conocido mecánico
Marcos Amaya quien fuera mecánico de los equipos Café de Colombia y otras destacadas escuadras en los años 80-90 falleció el lunes anterior en la ciudad de Tunja luego de una intervención quirúrgica. Amaya residió muchos años en Bogotá ejerciendo en su domicilio la profesión de mecánico de alto nivel profesional y hace 2 años se había trasladado a Duitama en la compañía de su familia y allí seguía laborando en su taller particular. El director de la Revista Mundo Ciclístico y su grupo de periodistas y funcionarios presentan a su esposa e hijos un mensaje de condolencia y solidaridad ante la partida de un gran amigo de esta casa periodística.
Team Medellín apela sanción
Fuentes cercanas al conjunto dirigido por Julián Velásquez permiten afirmar que ante la sanción impuesta por la UCI que le impide competir por un término de 30 días en razón a la violación de los parámetros del Pasaporte Biológico en dos oportunidades en el espacio de un año, el equipo presentará la apelación a que tiene derecho puesto que existen argumentos suficientes para la defensa. Vale la pena aclarar que cuando se menciona el término “Alteraciones en el Pasaporte Biológico” no necesariamente se tiene que interpretar como casos de dopaje convencional pues esto conduce directamente a sanción al ciclista involucrado y esa alteración puede tener diversos orígenes.
Vuelta al Valle después de Panamericanos
La actividad ciclística nacional e internacional se hace cada vez más intensa y es así como la semana próxima en Montería se llevará a cabo el Campeonato Panamericano de Ciclismo en ruta del 16 al 22 de marzo y a la semana siguiente los mejores equipos y corredores estarán disputando la Vuelta al Valle del 25 al 29 del mismo mes prosiguiendo después de la semana santa con la tradicional Clásica de Anapoima desde el 7 hasta el 10 de abril.
Isaac Del Toro y Giulio Pellizari, almas gemelas
Los dos fueron primero y segundo del Tour del Avenir 2023. Desde entonces el ciclismo los ha convertido en rivales y amigos, encontrándose continuamente, el año pasado en el Giro de Italia y este año en la Tirreno-Adriático que se disputa actualmente, en la que rivalizan por la camiseta de líder. Curiosamente los dos habitan en San y Marino en el mismo edificio, pero no comparten sesiones. Lo que si juegan es Fifa en un restaurante donde el italiano está enseñando al mexicano los secretos de una auténtica dieta a la italiana. En cuanto a edades, los separan solamente seis días ya que nacieron en el mismo año y mes (noviembre 21 Pellizzari y 27 noviembre Del Toro).
Gerardo Márquez, designado como nuevo presidente de la Federación Venezolana de Ciclismo
El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, ha sido designado presidente de la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC). Con este nombramiento, el funcionario pasa a dirigir el organismo rector del ciclismo del vecino país, asumiendo la responsabilidad de la planificación y ejecución de las políticas deportivas del ente federativo. Durante su gestión como mandatario regional en Trujillo, Márquez impulsó diversas actividades, entre las que destacan: El restablecimiento de la Vuelta a Trujillo, la creación del Clásico José Gregorio Hernández y la conformación del equipo de ciclismo Gobierno de Trujillo – La Guacamaya.
Milano- Sanremo, auténtico ultra ciclismo
Los organizadores de la icónica prueba italiana de carácter mundial han anunciado el incremento en su edición número 126 (Primera en 1907), pasando de los 291 kilómetros de los últimos años a 298 km, lo que la convierte en una autentica maratón ciclística para los profesionales de este deporte que aceptan tal desafío. La prueba que se correrá el próximo 21 de marzo, será la segunda aparición en temporada de Tadej Pogacar luego de imponerse en la Strade Bianche y buscará finalmente ganar en la Vía Roma de San Remo una prueba en la que ha sido dos veces tercero, perdiendo al embalaje el año anterior con Mathieu van der Poel y Filippo Ganna.
Ruta
Ciclo-Retro: los siete podios colombianos en la París-Niza; tres escarabajos salieron campeones
En más de 80 años de historia de la París-Niza es bueno recordar lo hecho por los escarabajos en la ‘Carrera del Sol‘, que cuenta con siete podios de Colombia.
La prueba francesa de una semana ha sido testigo de brillantes presentaciones de los pedalistas colombianos. Los podios nacionales en Francia comenzaron en 1998 con Santiago Botero, quien ocupó el tercer escalón.
La selecta lista de los pedalistas nacionales, que se subieron al podio en territorio francés la completan Nairo Quintana, Egan Bernal, Carlos ‘El Bananito’ Betancur, Sergio Luis Henao, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los puestos de honor de los escarabajos y los tres títulos en la prestigiosa ronda gala.
Podios Colombianos en la París-Niza
1998 | 🥉 Santiago Botero – Tercer puesto
2014 | 🥇 Carlos ‘El Bananito’ Betancur – Campeón
2017 | 🥇 Sergio Luis Henao – Campeón
2019 | 🥇 Egan Bernal – Campeón
2019 | 🥈 Nairo Quintana – Subcampeón
2020 | 🥉 Sergio Higuita – Tercer puesto
2022 | 🥉 Daniel Felipe Martínez – Tercer puesto
Editorial
Y….¿Quién es él? Paul Seixas, nuevo fenómeno del ciclismo
Se trata de Paul Seixas, un nuevo componente de la generación de los “baby ciclistas” si tenemos en cuenta que apenas cuenta con 19 añitos (Lyon, 24 septiembre 2006) y desde el año pasado viene dando “pedalazos de gigante”, sacudiendo el cotarro ciclístico de su país (Francia) y en general del ciclismo mundial por sus extraordinarias facultades expuestas ya en grandes compromisos y al frente de los mejores ciclistas y equipos en solamente un año y tres meses como profesional en el equipo Decathlon CMA CGM Team.
Lleva ya nueve años dedicado al ciclismo– inicialmente en el ciclocrós- modalidad en la cual compitió y sobresalió notablemente hasta que pasó a la categoría junior en 2022 y 2023 donde alternó con la ruta y comenzó a distinguirse ganando pruebas como la Liege-Bastogne-Liege y fue protagonista en las demás competencias donde tomaba parte, sobresaliendo en todos los terrenos demostrándolo como campeón mundial junior de contrarreloj en 2024.
2025 aparece una estrella
La suya ha sido una carrera meteórica y es por ello por lo que apenas con 17 años a finales de 2024, después de 13 victorias el equipo Decathlon AG2R lo incluye en su equipo World Tour saltándose el proceso que normalmente se sigue a esa edad y es así como el nombre de Paul Seixas aparece en 2025 codeándose con la élite del ciclismo mundial y logra su primer podio como profesional a los 18 años, en la París-Camembert a principios de abril finalizando segundo.
A renglón seguido, en junio corre el famoso Critérium del Dauphiné convirtiéndose en el ciclista más joven del lote finalizando octavo en la clasificación general final y primer francés. El remate de su primer año en la cumbre del pedalismo mundial para Seixas quedó marcado en agosto con su espectacular victoria en el Tour del Avenir más dos etapas y su medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Ruta, detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel dejando en octubre la impronta de su llegada a la selecta élite del ciclismo mundial con un auspicioso séptimo lugar en el Giro de Lombardía.
Este “niño del ciclismo” ha gozado de la compañía de Alexandre Pacot en calidad de descubridor y entrenador siendo él quien orientó sus primeros pedalazos aplicando los métodos del ciclismo moderno en cuanto a entrenamiento, nutrición, descanso, etc., conceptos que Seixas asume con toda naturalidad y profesionalismo, así como lleva la vida normal de un joven de su edad, quien además combina su profesión de ciclista con estudios universitarios a distancia en el tema de economía.
Deshojando margaritas frente al Tour de Francia
Y…como esta historia apenas comienza, iniciando el segundo episodio (2026) hay que hacerlo contando su segundo lugar en Algarve, el título como campeón de la clásica francesa Faun de Ardeche y lo más sobresaliente, su segundo lugar el sábado anterior en la Strade Bianche, detrás del mejor ciclista de la actualidad – Tadej Pogacar – y al término de una inolvidable batalla con otro “monstruo” tan joven como él, Isaac del Toro , dando a entender la nueva maravilla francesa que le esperan éxitos insospechados .
Uno de ellos debería ser el TDF 2026, la carrera que un ciclista francés no gana desde 1985 (Bernard Hinault), pero la presencia de esta nueva ilusión comienza a despertar la polémica de turno, teniendo en cuenta su edad, así se trate de un superdotado o un fenómeno.
Hay quienes opinan que hacerlo este año es improcedente, otros más afirman que “hay que esperar a que le salgan los dientes” y los más prudentes lo comparan con Pogacar quien corrió su primer Tour en 2020 después de haber ganado también el T.A. y corrido la Vuelta a España con 20 años donde subió al podio final. También lo comparan con Evenepoel, quien antes del TDF había corrido 2 Giros y 2 Vueltas.
Thomas Voekler, seleccionador nacional de Francia afirma tajantemente que “antes que pensar en el Tour, es necesario darse cuenta de que ningún corredor francés ha ganado ninguna de las grandes carreras de una semana por etapas desde 2007 y por lo tanto debemos seguir con cuidado el desarrollo deportivo y físico de Paul”.
Jonas Vingegaard opinó sobre su joven rival señalando que “además de lo físico, deberá soportar la inmensa presión de un público francés que espera hace mucho tiempo un campeón del país” y Cyrille Guimard, el veterano entrenador de grandes campeones respondió sin duda alguna que “Un corredor de sus condiciones debe hacer el necesario aprendizaje del oficio y no ir al Tour por un puesto secundario. Debe ir a ganarlo”.
Finalmente, el staff técnico del equipo Decatlhon afirma tener “un programa de carreras a lo largo de la temporada que es susceptible de modificarse según pase el tiempo y las diferentes carreras. Iremos observando la dinámica en el rendimiento de Paul en razón a que él es un corredor que mejora cada mes”.
Ruta
Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: el ciclismo de ruta, entre las disciplinas escogidas
A partir de este jueves 12 de marzo y hasta el 30 de abril estarán habilitadas las inscripciones para el calendario 2026 de los Juegos Intercolegiados Nacionales, el programa del Ministerio del Deporte que integra a niñas, niños y adolescentes escolarizados entre los 7 y 17 años de todas las regiones del país.
Los establecimientos educativos de todos los municipios del país, y las organizaciones que atienden a deportistas con discapacidad podrán inscribir a sus representantes a través de la página web www.juegosintercolegiados.gov.co
Tras un ejercicio de participación ciudadana que definió los criterios de selección de los deportes y Para deportes que harán parte de esta edición, las disciplinas habilitadas son: ciclismo de ruta, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3×3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, karate Do, judo, levantamiento de pesas, Para atletismo, fútbol, fútbol de salón, bádminton, patinaje y boccia.
El Ministerio del Deporte llegará a los 32 departamentos del país con esta herramienta de transformación social. La meta para esta vigencia contempla impactar positivamente a más de 600 mil deportistas escolares y entrenadores de 9600 Instituciones Educativas en más de 1.120 municipios y áreas no municipalizadas; un espaldarazo al deporte formativo nacional que se ha venido fortaleciendo en los últimos cuatro años.
La ministra del Deporte, Patricia Duque exaltó la inversión destinada para esta vigencia: “Con un total de 64.500 millones de pesos, realizaremos todas las fases del programa y también se garantizará la participación de Colombia en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, organizados por el Consejo Sudamericano del Deporte CONSUDE, una muestra real con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”
Así las cosas, el Gobierno Nacional cumple desarrollando por cuarto año consecutivo, el calendario completo de las justas, logrando la participación de más de 2 millones de deportistas de todas las regiones, demostrando el poder del deporte en la construcción de tejido social.
*Con Información de Mindeporte