Pedalazos en Colombia y el Mundo

Publicado

Hace 57 mins

el

Team Medellín-EPM se destacó en la Jamaica International Cycling Classic 2024. (Foto © Team Medellín-EPM)
Ruta

París-Niza 2026: Luke Lamperti se impone en la complicada jornada inaugural con Orluis Aular 3°

Publicado

Hace 17 mins

el

8 marzo, 2026

Por

El estadounidense Luke Lamperti ganó la primera etapa de la París-Niza 2026. (Foto © Paris-Nice)
Ruta

Mackenzie Coupland gana la cuarta edición de la Vuelta a Extremadura Femenina; Paula Patiño la mejor colombiana

Publicado

Hace 3 horas

el

8 marzo, 2026

Por

La australiana Mackenzie Coupland se consagró campeona de la Vuelta a Extremadura Femenina 2026. (Foto © Vuelta a Extremadura Femenina)
Noticias

Abren convocatoria para las Escuelas de Talentos en articulación con el Comité Olímpico Colombiano

Publicado

Hace 4 horas

el

8 marzo, 2026

Por

Encuentro Nacional de Escuelas de Talento de BMX que se llevó a cabo en la pista Carlos Ramírez de Bogotá. (Foto © Prensa Mindeporte)
