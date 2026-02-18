Ruta
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Liga de Boyacá al rescate del ciclismo élite
En su condición de presidente de la Liga departamental, el conocido exciclista Rafael Acevedo se propone rescatar lo mejor del ciclismo élite de su liga y conformar un equipo que evite la emigración de sus mejores talentos hacia otros equipos y regiones. “Si bien es cierto que se trabaja en la promoción de este deporte en sus bases gracias a la ordenanza de la asamblea, también lo es que se hace necesario buscar y mantener sus mejores valores para que representen al departamento”, señaló el ahora dirigente.
UCI reglamenta participación de Sub-23 en Mundiales y pruebas similares
La máxima rectora del ciclismo mundial sigue reglamentando diversos aspectos de este deporte y a partir de este 2026 ha decidido que los corredores sub-23 que tengan contrato con equipos World Tour o Continentales Pro no podrán participar en Campeonatos Mundiales o pruebas de este tipo. El objetivo es evitar que a edades tempranas los corredores sean sometidos a exigencias para las que no están debidamente preparados.
Luc Leblanc en Guadalupe
El famoso campeón mundial de ruta en 1994 (Agrigento-Italia) y quien estuvo en 1995 en el Clásico RCN se encuentra actualmente en Guadalupe encargado por la Federación de su país para el desarrollo del ciclismo. Leblanc fue en su momento una de las grandes figuras del ciclismo francés y ahora se dedica a transmitir sus conocimientos. Ha estado viendo la posibilidad de contar con un corredor colombiano para integrar un poderoso equipo que compita en el Tour de Guadalupe, la más importante carrera de la isla.
Equipo de George Hincapié invitado a París-Roubaix
El conjunto Modern Adventure recientemente creado y cuyo mánager es el conocido exciclista colombo-norteamericano George Hincapié comenzará su temporada de la mejor manera, compitiendo por carta de invitación en la famosa París-Roubaix, considerada la reina de las clásicas. En la escuadra figura el joven colombiano Samuel Flórez. La escuadra tiene como base territorio español.
En el lote internacional, epidemia de accidentes
Una notable cantidad de ciclistas integrantes de los equipos de la máxima categoría del pedalismo mundial se han visto obligados a suspender un normal comienzo de su temporada a causa de diversos accidentes sufridos en las pruebas hasta ahora o en entrenamientos. La lista es la siguiente: Wout Van Aert y Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Jay Vine y Jonathan Narváez (UAE Team Emirates – XRG), Enric Mas (Movistar), Óscar Rodríguez y Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), Tim Merlier (Soudal-Quick Step)
Sistecrédito a la espera de invitación al Giro sub-23
El importante equipo que dirigen Gabriel Jaime y Pablo Vélez se encuentra a la espera de una respuesta por parte de los organizadores del Giro de Italia Sub-23 para la cual han postulado su nombre desde el año anterior. Ante la presencia de nuevos equipos provenientes de las escuadras de desarrollo del World Tour el asunto de las invitaciones se ha complicado, pero se espera con optimismo una respuesta de parte de los organizadores, la que debería llegar en el transcurso de esta o la próxima semana.
Jonas Vingegard pierde su entrenador personal
Tim Heemskerk, conocido entrenador personal de Jonas Vingegaard desde 2016, renunció a seguir con el equipo Visma-Lease a Bike luego de ocho temporadas y su partida significa un duro golpe tanto para el campeón danés como para su equipo que debió sobre la marcha reformar su staff técnico.
Fallece presidente de GIANT
El fundador de la fábrica de bicicletas más grande y prestigiosa del mundo, King Liu falleció a la edad de 93 años, luego de convertirse en uno de los más importantes promotores del uso de la bicicleta a nivel global. Conocido por la calidad de sus productos, muchas de las grandes marcas de bicicletas más conocidas a nivel mundial son producidas en las instalaciones de Liu. Su fallecimiento deja un enorme vacío en la industria de la bicicleta y será siempre recordado por su visión y empuje en esta industria a nivel global.
Película sobre Lance Armstrong
Una productora cinematográfica de los Estados Unidos ha comprado los derechos para llevar a la pantalla grande la biografía de Lance Armstrong, quien contará con pelos y señales todos los detalles de su vida deportiva y personal. Un destacado actor norteamericano ha sido ya contratado para interpretar el rol principal de la película que seguramente cuenta desde ahora con gran expectativa.
Colnago cumple 94 años
El más famoso fabricante de bicicletas Ernesto Colnago ha celebrado el domingo anterior su aniversario número 94, gozando de cabal salud física y mental. “El mago de Cambiago” vendió hace ya 4 años su empresa a un holding árabe y actualmente ocupa su tiempo libre asistiendo a diversos eventos donde es personaje VIP y con frecuencia está en su museo particular atendiendo amigos y visitantes.
Filippo Ganna monta su academia
Otra figura del ciclismo italiano, el formidable campeón Filippo Ganna ha dado el banderazo inicial a su propia academia o escuela para la formación de jóvenes ciclistas que contarán además de su apoyo con sus enseñanzas y orientaciones. Se trata de un hermoso gesto del “grande de la ruta y la pista” en favor del movimiento ciclístico de su país.
Ruta
Antonio Tiberi gana la etapa reina del UAE Tour con Isaac del Toro 2° y Harold Tejada 4°
En el primer final picando hacía arriba, Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) sacó a relucir sus dotes de escalador y salió victorioso en la tercera etapa del UAE Tour 2026. En un recorrido de 183 kilómetros, donde todo se definió en Jebel Mobrah, única subida del día con 13,2 km al 8.1%.
El corredor italiano cruzó la línea de meta de primero y se adueño del liderato de la carrera. En la segunda posición entró el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) y tercero llegó el belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché). El mejor colombiano fue Harold Tejada (XDS Astana Team) en el 4°puesto a 41 segundos del ganador.
La fuga el día la animaron el suizo Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech) y el belga Jonas Rickaert (Alpecin-Premier Tech), pero en las primeras rampas del ascenso final el grupo de favoritos les dio captura.
En la subida a Jebel Mobrah (13,2 km a 8.1%) aparecieron los equipos de los escaladores, que se alternaron la responsabilidad de llevar al grupo de favoritos. El primero en atacar fue el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y luego lo intentó el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), que terminó siendo el movimiento ganador.
La carrera de los Emiratos Árabes continuará este jueves con una jornada ondulada por los alrededores de la ciudad de Fujairah, elaborada sobre 181 kilómetros, que incluye pequeños repechos, pero ninguno categorizado.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Umm al Quwain – Jebel Mobrah (183 km)
|1
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|4:24:44
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:15
|3
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|0:29
|4
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:41
|5
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:51
|6
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|,,
|7
|Derek Gee-West
|Lidl – Trek
|1:07
|8
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|9
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|,,
|10
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:13
|41
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|4:25
|46
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|5:41
|109
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|18:23
Clasificación General Individual
|1
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|7:09:03
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:21
|3
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:00
|4
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|1:07
|5
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:19
|6
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|1:21
|7
|Derek Gee-West
|Lidl – Trek
|1:22
|8
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:28
|9
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|1:30
|10
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:43
|11
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:44
|12
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|1:57
|13
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|2:02
|14
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|2:05
|15
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|,,
|41
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|5:35
|46
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|6:35
|109
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|19:37
Ruta
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: validado y confirmado el recorrido de las cronos y los circuitos
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido oficial de las pruebas que se disputarán en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se celebrará en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, del 16 al 22 de marzo.
Tras la revisión técnica y la validación de los circuitos por parte de la organización y las autoridades locales competentes, quedaron definidos los trazados para las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta en las categorías Juvenil, Sub-23 y Élite, tanto en damas como en varones.
Las cronos se desarrollarán principalmente sobre el corredor de la Circunvalar, con salida y llegada en el sector del Centro Comercial Buenavista, transitando por puntos estratégicos como la Glorieta Mocarí, el Cruce Garzones y el Puente Asilo.
El martes 17 de marzo se disputarán: la CRI Damas Juveniles (14,5 km), la CRI Varones Juveniles (22,6 km) y la CRI Damas Élite (31,4 kilómetros).
Posteriormente, el jueves 19 de marzo se realizarán la CRI Hombres Sub-23 (36 km) y la CRI Hombres Élite (43,1 km), con un recorrido que incluirá el tramo hacia Mateo Gómez y el sector de Zeus (500 metros), antes del retorno hacia la Glorieta Mocarí y el cierre en la Carrera 68.
Las pruebas de ruta juveniles se llevarán a cabo el viernes 20 de marzo en un circuito en Cereté, con un trazado de 13,4 kilómetros por vuelta. Allí competirán las Damas Juveniles sobre una distancia total de 67 kilómetros (5 vueltas), y los Hombres Juveniles sobre 120,6 kilómetros (9 vueltas).
Este mismo circuito será escenario, el sábado 21 de marzo, de la Ruta Damas Élite, pactada sobre 120,6 kilómetros (9 vueltas), y de la Ruta Hombres Sub-23, con un recorrido total de 160.8 kilómetros (12 vueltas, 11:30 a.m.).
El cierre del campeonato, el domingo 22 de marzo, estará reservado para la prueba de Ruta Hombres Élite, considerada la competencia reina del certamen. La carrera se disputará sobre un Circuito en Montería, de 12,9 kilómetros por vuelta, para un total de 206,4 kilómetros (16 vueltas), con partida a las 8:00 a.m. El trazado comprenderá la Circunvalar Carrera 68 frente al Centro Comercial Buenavista, la Glorieta Mocarí (retorno) y la Glorieta de la Calle 29 (retorno), configurando un circuito técnico y estratégico que exigirá el máximo rendimiento de los corredores del continente.
Con la confirmación oficial de los recorridos, Montería, Córdoba avanza en la consolidación de los aspectos operativos y logísticos para recibir a las delegaciones de América, en un campeonato que reunirá a los principales exponentes del ciclismo de ruta continental bajo estándares técnicos de alto nivel.
Programación oficial Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026
Lunes 16 de marzo
Congreso Técnico
Martes 17 de marzo
CRI Damas Juveniles – 14,5km (8:00 a.m.)
Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista
CRI Varones Juveniles – 22,6 km (9:20 a.m.)
Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones – Turipana Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista
CRI Damas Élite – 31,4 km (10:30 a.m.)
Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista
Miércoles 18 de marzo
Congreso COPACI
Jueves 19 de marzo
CRI Hombres Sub-23 – 36 km (8:00 a.m.)
Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Zeus 500 m.t. Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista
CRI Hombres Élite – 43,1 km (8:45 a.m.)
Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Zeus 500 m.t. Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista
Viernes 20 de marzo
Ruta Damas Juveniles – 67 km (8:00 a.m.)
Circuito Cereté – 5 vueltas 13.4 km
Ruta Hombres Juveniles (120,6 km)
Circuito Cereté – 9 vueltas 13.4 km
Sábado 21 de marzo
Ruta Damas Élite – 120,6 km (8:00 a.m.)
Circuito Cereté – 9 vueltas 13.4 km
Ruta Hombres Sub-23 – 160,8 km (11:30 a.m.)
Circuito Cereté – 12 vueltas 13.4 km
Domingo 22 de marzo
Ruta Hombres Élite – 206,4 km (8:00 a.m.)
Circuito Montería – 16 vueltas 12.9 km
Circunvalar Carrera 68 C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí Regreso –Glorieta Calle 29 Regreso – C.C. Buenavista
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Galicia acogerá la salida de la Vuelta Femenina 2026 by Carrefour
La comunidad gallega tomará el testigo de Barcelona como sede de la salida de la Vuelta Femenina 26 by Carrefour que celebrará su cuarta edición. Galicia será el punto de partida de carrera femenina el próximo 3 de mayo.
El territorio gallego, escenario habitual de La Vuelta, ya acogió en 2021 la Ceratizit Challenge by La Vuelta, cuyas cuatro etapas de aquella edición se disputaron íntegramente en Galicia.
La organización desvelará el recorrido de ronda española para las mujeres en una gala que se celebrará el próximo 9 de marzo en el Auditorio Municipal de Ribeira, en la Coruña.
La neerlandesa Demi Vollering es la actual bicampeona de la ronda española. El podio del año pasado lo completaron la suiza Marlen Reusser (Movistar Team) 2° y su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) 3°.
Puntos clave:
- Galicia acogerá la salida de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour el próximo 3 de mayo
- El recorrido completo se presentará el próximo 9 de marzo en el Auditorio Municipal de Ribeira, en La Coruña
*Con Información Prensa La Vuelta Femenina 26