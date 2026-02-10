Pedalazos en Colombia y el Mundo

Ruta
Recorridos inéditos para la Vuelta al Tolima 2026
El ciclismo colombiano volverá a ser protagonista en las carreteras del departamento con la XXIV edición de la Vuelta al Tolima 2026, competencia que se disputará del 24 de febrero al 1 de marzo y que reunirá a las categorías Élite, Sub-23 y Femenina, reuniendo a los mejores exponentes del ciclismo en el país. Uno de los grandes atractivos de esta versión será su recorrido, que incluye la llegada por primera vez a Venadillo y San Luis, así como el regreso de Guamo, municipio que no era visitado desde hace varios años. A esto se suma la tradicional y exigente etapa reina con llegada a Murillo, una de las jornadas más esperadas por los ciclistas. “Esperamos a los mejores equipos del país como siempre. Vamos a tener municipios que nunca habíamos tocado como Venadillo y San Luis; además, una etapa épica como la llegada a Murillo, que tanto les gusta a los ciclistas”, dijo Nazario Arango, presidente de la Liga de Ciclismo del Tolima.
Fedeciclismo fortaleció la asistencia internacional de sus deportistas
La Federación Colombiana de Ciclismo formalizó una alianza estratégica y de patrocinio con Terrawind Global Protection, compañía que, a partir de la fecha, se convierte en la Asistencia Internacional Oficial en Viajes especializada del Ciclismo Colombiano y de las Selecciones Colombia de Ciclismo. “Para la Federación Colombiana de Ciclismo es fundamental consolidar alianzas que impacten de manera directa el bienestar y la seguridad de nuestros deportistas. Esta unión con Terrawind Global Protection nos permite ofrecer una asistencia internacional especializada, acorde con las exigencias del ciclismo moderno, fortaleciendo las condiciones en las que nuestras Selecciones Colombia y nuestros ciclistas representan al país en el exterior”, dijo Rubén Darío Galeano, presidente de Fedeciclismo.
Ramiriquí se alista para la sexta Clásica Club Deportivo Provimar
Siguen os preparativos para la sexta edición Clásica Club Deportivo Provimar -Tecniseg- Alcaldía de Ramiriquí, carrera que se desarrollará los días 28 y 29 de marzo. La novel prueba tendrá en competencia ocho categorías; preinfantil masculino, infantil masculino, prejuvenil, juvenil, damas infantil, damas única, sub-23 y élite. La carrera boyacense iniciará con un prólogo de 3,5 kilómetros y finalizará con un circuito que llegará al mítico Alto Mano de Dios. Las inscripciones para los interesados la pueden hacer a través del celular 322 273 7268 con el señor Omar Soler Hernández, Tesorero-Organizador.
El Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro entra en su recta final de inscripciones
Más de 2.000 ciclistas de todo el país ya están listos para vivir una experiencia única el próximo 1 de marzo. El Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like A Pro, uno de los eventos ciclísticos más esperados de la temporada en Colombia, entra en su última etapa de inscripciones de cara a su realización el 1 de marzo. Esta fase final de registros es clave para quienes sueñan con vivir la experiencia de correr como un ciclista profesional, en un evento que combina rutas cuidadosamente seleccionadas, altos estándares de seguridad, control total del recorrido y cronometraje oficial, lo que garantiza resultados comprobables y absolutamente confiables. El trazado atravesará municipios emblemáticos como Sesquilé, Machetá, Tibirita en Cundinamarca y Guateque en Boyacá, cada uno aportando su identidad cultural, paisajística y gastronómica. Las inscripciones continúan abiertas a través de la página oficial: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com
Presentados dos equipo nuevos del ciclismo trujillano
En el Foro Bolivariano de la ciudad de Valera se realizó la presentación del nuevo Team del ciclismo trujillano con miras a las competencias nacionales en internacionales de este 2026. El gobernador Gerardo Márquez, fue el encargado de presentar el nuevo equipo de 15 pedalista que sale de la fusión de La Gobernación de Trujillo y La Guacamaya de Jimmy Flores. Los nuevos equipos serán Gobernación de Trujillo -Confiteria La Guacamaya-Ministerio de Industria y Comercio dirigido por «El Conejo» Alexis Méndez y Trululu-Criket-Indet bajo la dirección del trujillano Daniel Medina. En el equipo Gobernación de Trujillo-Confiteria La Guacamaya-Ministerio de Industria y Comercio aparece el nombre de Juan Ruiz, quien es bicampeón de la Vuelta a Trujillo, Campeón del primer Clásico Dr José Gregorio Hernández y carta fuerte para este año en las competiciones nacionales e internacionales donde participarán la nueva escuadra.
Leonel Rodríguez le gana al World Tour y consagra campeón de ruta en Uruguay
Entre el viernes y el domingo se corrió en Rocha el Campeonato Nacional de Ruta. La última prueba, la élite masculina, donde estaban puestas las miradas en Thomas Silva (XDS Astana Team), el campeón defensor, se resolvió con una fuga donde el mejor embalador fue Leonel Rodríguez (Náutico Boca del Cufré), consagrándose campeón uruguayo tras una actuación marcada por la lectura inteligente del desarrollo y el respaldo del trabajo de su equipo. Rodríguez ganó en el sprint de la prueba élite masculina; Roderick Asconeguy fue el más rápido en la contrarreloj masculina, mientras que Luciana Wynants y Mariana García se quedaron con los títulos femeninos.
Enric Mas interrumpe su temporada por una caída en un entrenamiento
Tras disputar la contrarreloj por equipos del Trofeo Ses Salines y el Trofeo Serra Tramuntana -pruebas ambas de la Challenge Mallorca- el UAE Tour era la siguiente carrera prevista en el calendario de Enric Mas, camino hacia su debut en el Giro de Italia. Pero el ciclista español no estará finalmente en la ronda emiratí, que se disputará del 16 al 22 de febrero, a consecuencia de una caída entrenando que le ha provocado una herida en su mano derecha, que requirió asistencia hospitalaria y sutura, según informó el Movistar Team. «Durante una sesión de entrenamiento, tras caída, Enric Mas ha requerido asistencia hospitalaria debido a una herida en la mano derecha. La lesión ha precisado sutura y, tras la realización de las correspondientes pruebas complementarias y diagnósticas, por ahora no se han detectado otras afecciones, en espera de más evaluaciones médicas en los próximos días. Por este motivo, se descarta su participación en el UAE Tour», indicó la escuadra telefónica en sus redes sociales.
Presentada la 72ª Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía
El Auditorio Edgar Neville acogió la presentación oficial de la 72ª edición de la Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía, una cita que volverá a reunir a algunas de las principales figuras del pelotón internacional entre el 18 y el 22 de febrero. La ronda andaluza contará con cinco etapas y un recorrido exigente, ideal para rodadores y clasicómanos, con la presencia de ciclistas de talla mundial como el multimedallista olímpico y campeón del mundo Tom Pidcock, el vigente ganador Pavel Sivakov, su compañero de UAE Team Emirates Tim Wellens, así como Maxim Van Gils, el sevillano Juan Pedro López o el actual campeón de España Iván Romeo.
Ruta
Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales
Luego de una nueva edición de la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ruta ganada por Egan Bernal, el zipaquireño de 29 años se unió a un pequeño grupo de corredores que cuentan con título consecutivo en la competencia que entrega el tricolor nacional.
Con su victoria Bernal se convirtió en el quinto ciclista colombiano en coronarse dos veces campeón de la prueba de gran fondo en la categoría élite de forma consecutiva. Desde la primera edición que se corrió en 1946, Efraín Forero fue el primer pedalista en ganarla en dos ocasiones, en 1953 y 1954.
A continuación la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los cinco escarabajos que salieron campeones de forma consecutiva en la prueba de ruta en los nacionales de ciclismo.
EGAN BERNAL – CAMPEÓN 2025 Y 2026
SERGIO LUIS HENAO – CAMPEÓN 2017 Y 2018
JORGE LEÓN OTALVARO – CAMPEÓN 1991 Y 1992
REYNEL MONTOYA – CAMPEÓN 1987, 1988 Y 1989
EFRAÍN FORERO – CAMPEÓN 1953 Y 1954
Ruta
El Team GW Erco Sporfitness dio la pelea y dejó su huella en el Campeonato Nacional de Ruta 2026
En la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales que quedará enmarcada para la historia del ciclismo colombiano, el Team GW Erco Sporfitness dejó su huella de clase y combatividad. Primero con Camilo Gómez en la fuga. Luego con Róbinson López y Santiago Garzón activos y participativos en el grupo de favoritos.
“La carrera estuvo bonita, muy exigente al final, siempre guardamos a Robinson y a Santiago, pensando que tendrían al final un buen puesto, estuvimos muy cerca de la medallería. Creo que lo importante es que mostramos lo preparados que estuvimos. No fue fácil este evento, en la categoría Sub-23 sufrimos varios accidentes con nuestros corredores con los que buscábamos las medallas, pero nos mostramos combativos y poniéndole picante a las carreras, buscando siempre en las escapadas”, dijo el Manager General, Luis Alfonso Cely.
Desde el comienzo de la prueba de ruta que tuvo 209,9 kilómetros de recorrido con llegada al Mirador de Salinas (Catedral de Sal de Zipaquirá), el equipo dirigido por Luis Alfonso Cely y Cristian Carmona, se puso en sintonía y fue allí donde Camilo Gómez junto a cuatro ciclistas más conformaron la fuga inicial del día, que llegó a tener más de dos minutos sobre el pelotón.
Camilo, por su pasado en el MTB y quien conocía bastante bien el recorrido y las calles por las que tuvieron que pasar los más de 140 pedalistas, estuvo siempre dispuesto a mostrar el trabajo por el que estuvo concentrado por más de 15 días en el municipio de Zipaquirá.
Para la definición de la carrera, se escaparon Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa, donde el boyacense Róbinson López quedó en el segundo grupo y se ubicó séptimo en la línea de meta a 57” del campeón, Egan Bernal.
“Una mala información de los jueces me hizo confundir, pensé que faltaban dos vueltas y faltaba era una, pero bueno quedo contento porque tenemos buena pierna, lo intentamos faltando cuatro vueltas para dar emoción y bueno, como por tercera vez de nuevo soy séptimo en el Nacional”, dijo López.
Por su parte, Santiago Garzón tampoco bajó los brazos y se acomodó en un buen grupo para las últimas vueltas, lo que lo hizo llegar en el puesto 13° a 2’36”. Camilo Gómez fue 17° a 4’12”, Alexander Gil 23°, Brandon Vega 29° y Juan Carlos López 38°.
“Contento de que pude estar ahí, gran parte de la carrera adelante. Quise dar más pero vamos poco a poco, vengo de una recuperación larga, esto me da motivación para seguir haciendo las cosas bien. Felicito a mi equipo y a mi compañero que terminó en el Top-10″, dijo Garzón.
La próxima competencia del equipo será la Vuelta a Tolima que se disputará del 25 de febrero al 1 de marzo.
*Con Información Prensa GW Erco Sporfitness
Ruta
“He pasado una época difícil y ahora estoy muy contento de volver a sentirme bien”: Iván Ramiro Sosa tras su podio en el nacional de ruta
Solo le faltó el triunfo al impresionante retorno a la competición de Iván Ramiro Sosa tras superar su lesión. Después de una larga recuperación, el ciclista cundinamarqués volvió a disputar una carrera en el campeonato nacional de ruta y lo hizo mostrando un formidable rendimiento que lo dejó subcampeón.
“Ha sido una carrera muy bonita, he pasado una época difícil y ahora estoy muy contento de volver a sentirme bien. Seguiré trabajando para estar entre los mejores”, dijo Sosa, tras su podio en los nacionales.
Sosa se mostró durante todo el día como uno de los ciclistas más fuertes sobre un durísimo recorrido en Zipaquirá que incluyó 13 pasos por las rampas de La Concepción. Siempre en los primeros puestos, en la última vuelta el escalador de Pasca lanzó un gran ataque en busca de la victoria en solitario.
Atrapado por Egan Bernal en los kilómetros finales, ambos afrontaron juntos el imponente ascenso al Mirador de Salinas, donde en el sprint final, tras dejarse hasta el último esfuerzo sobre el asfalto, Iván Ramiro Sosa se tuvo que conformar con un más que meritorio segundo puesto. “Quiero agradecer a todos, al equipo y a mi familia por el apoyo que me dieron”, concluyó el corredor del Kern Pharma.
*Con Información Prensa Kern Pharma