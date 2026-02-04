Pedalazos en Colombia y el Mundo

Ultímas Notícias
NU en gira por Francia y España
En la presentación de sus nuevos refuerzos para 2026 en Bogotá, el equipo dirigido por Raúl y Gabriel Mesa anunció también de manera oficial la realización de una gira por territorio europeo del 17 de abril al 24 de mayo que incluye 7 carreras en Francia y España, entre las que sobresalen los 4 días de Dunkerque y la Vuelta a Asturias. Carreras por etapas y pruebas clásicas de un día con la presencia de equipos World Tour y Pro- continentales pondrán a prueba el nivel del equipo como referencia del ciclismo con el cual se corre en nuestro país.
Selección Colombia de pista entrena en Medellín
Con vistas a próximos compromisos como los Campeonatos Panamericanos Elite y Sub-23 en Santiago de Chile (16-22 de febrero) y la Copa Mundo en Perth (Australia) del 6-8 de marzo, se prepara en la capital antioqueña la selección colombiana al mando de Jhon Jaime Gonzáles. El conjunto nacional cuenta con el retorno de la gran campeona Martha Bayona después de un año de ausencia en las pistas tanto nacionales como internacionales.
Tadej Pogacar cambia de Look
Con el pelo completamente teñido y convertido en personaje de cabellos rubios aparecerá en público este año el formidable campeón esloveno. “Pogi” publicó en sus redes junto a su pareja la foto de su nuevo look el cual lucirá cuando no esté en competencia pues allí quedará el color de su cabello oculto por el casco protector.
Mathieu van Der Poel adiós al Ciclocross
Luego de obtener su octavo título mundial que lo convierte en el más grande campeón de esta modalidad, el formidable ciclista holandés ha expresado su intención de no correr más esta especialidad y concentrarse en objetivos específicos de la ruta como las grandes clásicas de un día en las cuales también es una de las grandes estrellas mundiales.
Velódromo con pista de aluminio en Tucson inaugurado el domingo anterio
El 1 de febrero se hizo la inauguración oficial del Velódromo de Tucson (USA) cuya novedad principal es la pista de 250 metros con superficie de aluminio que permitirá su utilización en todas las épocas del año. Los propietarios y organizadores de eventos están buscando abrieron las puertas del escenario a los practicantes del ciclismo en pista debidamente carnetizados y se intenta realizar una gran prueba de carácter internacional. El velódromo es totalmente descubierto, fue construido con fondos privados provenientes de una fundación y es el único existentes en el southwest (Arizona) norteamericano.
230.000 dólares en premios para torneo de critériums en USA
El ciclismo norteamericano tendrá como en años anteriores una intensa actividad y ya se anuncia un torneo con 17 años de existencia, basado en los famosos critériums que se corren en diferentes ciudades. En este año, entre el 11 de abril y el 23 de mayo se correrán 8 pruebas en diferentes ciudades con una premiación total de 230.000 dólares para los vencedores de una modalidad que atrae impresionantes cantidades de público y se convierte en un auténtico espectáculo.
Anunciados equipos participantes en Tirreno-Adriático, Strade Bianche y Milán-San Remo
RCS Sport reveló la lista de equipos participantes en sus tres carreras de primavera pertenecientes al calendario del UCI World Tour: Strade Bianche, Tirreno-Adriatico y Milán-San Remo. La gran novedad fue la invitación del Caja Rural – Seguros RGA, que cuenta en sus filas con Fernando Gaviria, que estará en la Carrera de los Dos Mares, tras haber sido también invitado para correr el Tour de Francia y el Tour Auvergne Rhône-Alpes, nueva denominación del Critérium du Dauphiné, además de clásicas del prestigio de Lieja-Bastoña-Lieja y Flecha Valona.
Preocupación en el ciclismo español
Los medios españoles y el movimiento ciclístico ibérico se encuentran preocupados ante la extraña y difícil situación a la que han llegado sus representantes tomando como referencia la edición de la Vuelta a España 2025 en la cual curiosamente no apareció ningún rutero del país entre los diez primeros de la clasificación general, lo que llama a la reflexión y la búsqueda de valores que rescaten las glorias de Induráin, Perico, Contador, auténticos campeones de España para el mundo.
Ruta
“Vamos sin miedo a ningún rival y darla toda”: Rodrigo Contreras antes de encarar los nacionales de ruta
El formidable rutero cundinamarqués Rodrigo Contreras habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre lo que será su tercera temporada con el NU Colombia y de lo que viene para él en el Campeonato Nacional de ruta, que tendrá como epicentro a Cundinamarca.
“La verdad que muy contento, muy motivado, se ha consolidado un gran equipo, con mucha ilusión de hacerlo bien en los Campeonatos Nacionales. En lo personal, la contrarreloj es un objetivo importante y en la ruta tenemos corredores fuertes que ya han ganado como Sergio Luis Henao y Óscar Quiroz, tenemos muchas cartas sobre la mesa para dar un bonito espectáculo” dijo Contreras.
El jefe de filas del conjunto morado, que cumple su tercera temporada en el equipo de Raúl y Gabriel Jaime Mesa, espera comportarse como un verdadero campeón, así como lo hiciera en 2024 en el Tour Colombia, donde venció a los World Tour y compañía.
“Obviamente Egan y Brandon son rivales fuertes, pero digamos que nada que no podamos enfrentar. Las sensaciones son buenas siempre con la mentalidad positiva y de ser el número uno, vamos sin miedo a ningún rival y darla toda como es nuestra característica”, añadió el nacido en Villapinzón, Cundinamarca, hace 31 años.
Por último, Contreras no desaprovechó la oportunidad para mencionar la experiencia que adquirió en el ciclismo europeo y las grandes diferencias que existen con el ciclismo nacional a la hora de afrontar las extensos ascensos.
“De correr en Europa a compararlo con lo que se hace en nuestro país es bastante diferente, para correr aquí en Colombia sí o sí tenemos que estar delgados para subir, en Europa los puertos son muy explosivos y con dos o tres kilos más lo pasamos sin problemas, pero aquí no, para ganar hay que saber escalar, ser delgado y con mucha fuerza en las piernas”, concluyó el pedalista del Nu Colombia.
Ruta
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador y del Grand Prix Longitudinal del Norte, dos carreras del calendario internacional UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
El 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último el 27 de enero, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador, al imponerse al sprint a la británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte. El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello.
Empresas y Marcas
GW presenta su nueva línea de zapatillas para ciclismo: evolución, diseño y una experiencia pensada para el ciclista de hoy
El comienzo de un nuevo año también es una invitación a evolucionar. En esa búsqueda constante por ofrecer mejores experiencias sobre la bicicleta, GW presenta su nueva línea de zapatillas para ciclismo, una propuesta que consolida el crecimiento de la marca en esta categoría y eleva su portafolio con nuevos diseños, materiales y soluciones pensadas para el ciclista apasionado.
Este lanzamiento no responde a una moda pasajera ni a una actualización superficial. Es el resultado de un proceso profundo de análisis, rediseño y entendimiento del mercado, donde la experiencia del ciclista, la relación precio–calidad y la versatilidad fueron el punto de partida.
“GW, como marca líder en permitir a los amantes de la bicicleta tener acceso a un portafolio completo y cercano en precio, está en constante evolución de diseño y estándares de calidad. Las zapatillas son un punto clave en la experiencia del deportista, sin importar la modalidad”, afirma Jorge Villegas, director de mercadeo de GW.
Una línea que entiende cómo y dónde se pedalea hoy
El ciclismo actual es diverso. Hay quienes entrenan en ruta, quienes buscan rendimiento en la montaña, quienes exploran el gravel, se mueven por la ciudad o entrenan indoor. Bajo esa realidad, GW desarrolló un portafolio de zapatillas amplio y coherente, capaz de responder a distintas formas de rodar sin perder identidad ni accesibilidad.
“Para nosotros es clave cubrir todos los puntos de contacto que tienen los ciclistas con la marca. No pensamos solo en ruta o MTB, también en quienes entrenan indoor, hacen spinning o usan la bicicleta como medio de transporte en la ciudad”, agrega Villegas.
Esta nueva línea está disponible en tallas de la 38 a la 46 y se divide en experiencias claras: ruta, montaña y uso versátil, permitiendo que cada ciclista encuentre una zapatilla alineada con su estilo, su nivel de exigencia y su día a día.
Diseño y materiales al servicio de la experiencia
Desde el desarrollo de producto, el objetivo fue claro: no solo mejorar especificaciones, sino repensar cómo se siente una zapatilla desde el primer momento.
“El ciclista actual es cada vez más consciente de sus decisiones de compra. Busca comodidad, rendimiento y durabilidad, pero también una buena propuesta de valor y un diseño que se adapte a su estilo y a distintos escenarios de uso”, explica Luisa González, jefe de desarrollo de producto de GW.
La incorporación de nuevas telas, mallas reforzadas, capelladas microperforadas y refuerzos estratégicos permitió crear zapatillas más ligeras, resistentes y visualmente modernas. El resultado es una sensación más natural al pedalear: mejor ajuste, mayor ventilación y estabilidad, sin sacrificar eficiencia.
“No se trataba solo de actualizar modelos, sino de repensar integralmente la experiencia, desde la capellada y el ajuste hasta la ventilación y la transferencia de potencia”, añade González.
“Queríamos que el ciclista sintiera comodidad, seguridad y confianza apenas se calza las zapatillas. Que note que fueron pensadas para su día a día, para terrenos reales y para distintos niveles de exigencia, y que además perciba que GW está dando un paso importante en diseño, materiales y experiencia”, concluye Luisa González.
Ruta, montaña y versatilidad: una propuesta completa
Para ruta, GW presenta Kronex y Cravon, dos modelos pensados para diferentes niveles de exigencia. Kronex está enfocada en ciclistas que disfrutan rodar con comodidad y constancia, acumulando kilómetros con un ajuste confiable y eficiente. Cravon, por su parte, responde a una mentalidad más competitiva, con un diseño orientado a la máxima eficiencia, ajuste preciso y transferencia directa de potencia.
En montaña y terrenos exigentes, Dustek y Krock representan el equilibrio entre control, durabilidad y rendimiento. Dustek está pensada para ciclistas que buscan eficiencia en terrenos variables y cross country, mientras que Krock apunta a un MTB más agresivo, donde la protección, la estabilidad y la tracción son fundamentales.
Para quienes buscan versatilidad, Nyro se posiciona como una zapatilla de uso mixto, ideal para MTB recreativo, gravel, ciclovía, urbano e incluso entrenamiento indoor. Su diseño moderno y funcional permite un uso cómodo tanto sobre la bicicleta como fuera de ella.
Cercanía, confianza y una invitación clara al ciclista
Más allá del diseño y la tecnología, este lanzamiento representa un mensaje directo al consumidor: GW sigue apostándole a masificar el ciclismo con productos bien pensados, actuales y accesibles.
“Más que hablar de lo que hace diferente esta línea, hablamos de lo que la hace cercana. Diseños actualizados, tecnologías, confort y ajustes que permiten que el ciclista llegue a la tienda y encuentre en GW una experiencia memorable”, señala Villegas.
Ese mensaje se traduce también en una invitación abierta a quienes aún no han probado la marca.
“Queremos decirle al ciclista que se arriesgue a usar GW, que pruebe nuestros productos y se enamore de una marca que piensa en ellos, con la promesa de ofrecer calidad, tendencia y un precio cercano”, concluye.
Con esta nueva línea de zapatillas, GW reafirma una nueva etapa en su portafolio: más sólida, más conectada con el ciclista y lista para competir en un mercado cada vez más exigente, sin perder su esencia.