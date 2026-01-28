Ruta
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Equipos NU y GW entrenan en Boyacá para Nacionales de Ruta
Una muestra de la seriedad con la cual afrontarán estas dos escuadras el próximo torneo nacional, es su presencia en tierras boyacenses (Duitama) desde el fin de semana anterior a fin de preparar de la mejor manera el reto zipaquireño donde enfrentarán un grupo de los mejores corredores del mundo como Egan Bernal. Tanto Raúl Mesa como Luis Cely al frente de sus escuadras esperan alcanzar las mejores distinciones para sus patrocinadores en las diversas competencias en las que se harán presentes.
Rodada Specialized “Gran Fondo Giro de Italia” este sábado 31 de enero
Una formidable manera de conocer el trazado del Gran Fondo Giro de Italia programado para el 1 de marzo próximo será la rodada que organizan las dos tiendas Specialized de Bogotá este sábado 31 de enero. Con salida a las 6.30 am en las dos tiendas (Cra 11 calle 96 y Av. Boyacá No. 99-60) y regreso a los mismos lugares, la actividad se cumplirá con acompañamiento de carro y moto para los participantes que se quieran familiarizar con el recorrido del Gran Fondo de la Corsa Rosa.
Campeonatos Nacionales de ruta élite para grandes fondistas
Desde el punto de vista técnico, el trazado de los Torneos Nacionales de fondo en carretera que se cumplirán en Zipaquirá será de máxima exigencia para los participantes de la categoría Élite masculina con sus más de 200 kilómetros. Se trata de un “circuito largo” inicialmente a dos vueltas, saliendo de la entrada a la catedral de sal, con ida hasta el peaje de la vía hacia Ubaté y regresando para un circuito final de 13 vueltas que incluye una dura escalada en el municipio de Cogua, luego un auténtico laberinto urbano en Zipaquirá con una subida de 1 kilómetro considerada auténtica pared para rematar con el ascenso de 800 metros para llegar nuevamente a la entrada de la famosa Catedral. Será un formidable espectáculo para los aficionados y un desafío de enormes proporciones para quienes pretenden lucir la camiseta de campeón nacional en esta temporada ya en Colombia o en el exterior.
Jonas Vingegaard accidentado en España
Cuando adelantaba un entrenamiento en cercanías de Málaga, el gran campeón danés sufrió una violenta caída bajando un sector en el cual busco deshacerse de la incómoda compañía de un aficionado que venía a su rueda. El pedalista escandinavo se golpeó en el rostro, no quiso ser auxiliado por el propio aficionado y terminó ensangrentado y furioso sin lesiones graves que comprometan su temporada.
Jay Vine se fractura escafoides a causa del canguro en Australia
El flamante campeón del Santos Tour Down Under, que concluyó el domingo anterior en Australia, terminó con fractura del escafoides en la caída que ocasionó el canguro que apareció intempestivamente en el lote cuando sus integrantes avanzaban hacia el sitio de meta. La estrella australiana del equipo UAE espera recuperarse totalmente para enfrentar las próximas competencias de su equipo.
Miguel Ángel López, hombre de negocios
El formidable rutero boyacense quien sigue adelantando sus entrenamientos en forma normal a la espera de volver a competir, aprovecha igualmente su tiempo y se ha convertido en empresario de un expendio de carne en la ciudad de Sogamoso y un hotel con categoría Clamping en su municipio natal Pesca. El propio Miguel Ángel promociona sus actividades en las redes sociales.
El ciclismo sube en costos para los equipos WT
Al igual que todos los deportes profesionales, el ciclismo de élite también soporta el aumento anual de sus costos teniendo en cuenta no solo la cuestión salarial de sus corredores y empleados sino igualmente los costos operacionales. Es así como en 2024 se hablaba de un promedio de 20-25 millones de euros por equipo para la temporada- con algunas excepciones, el cual pasó en el 2025 a 30 millones y en 2026 la cifra está en 33 millones como promedio, pero hay 4 equipos que “se salen del presupuesto” con 50 millones por cada uno para la temporada (UAE-VISMA- RED BULL – INEOS) Y detrás de ellos, otros dos que fluctúan entre los 30 y los 40 millones (LIDL TREK y DECATHLON).
La Volta a Catalunya espera una participación de primer nivel para su 3ª edición femenina
Después de dos primeros años espectaculares con los triunfos de dos referentes del deporte mundial como son las neerlandesas Demi Vollering (2025) y Marianne Vos (2024), la Volta a Catalunya continúa haciendo pasos para consolidar su prueba femenina en el calendario internacional. Antes de conocer todos los detalles del recorrido de la prueba, que se harán públicos en la presentación oficial del próximo jueves 5 de febrero junto con los de la masculina, la ronda catalana reveló sus equipos participantes. Se trata de una lista de veintidós escuadras entre los cuales destacan cinco equipos UCI Women’s WorldTour, de la primera división mundial. AG Insurance-Soudal Team, FDJ United-Suez, Movistar Team, Team Visma-Lease a Bike y UAE Team ADQ. También estarán representados cinco equipos de la segunda división (UCI Women’s ProTeams): Cofidis Women Team, Mayenne Monbana My Pie, St Michel-Preference Home-Auber 93, Volkerwessels Cycling Team y el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, que cuenta en sus filas con la colombiana Paula Patiño.
Ruta
“Empezaré el proceso a que haya lugar para demostrar mi inocencia”: Germán Darío Gómez tras la suspensión de la UCI
Luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) anunciará la suspensión provisional del pedalista colombiano Germán Darío Gómez, el ciclista santandereano se pronunció al respecto.
“El ciclismo me ha dado todo, ha sido el pilar y el bastión de mi vida. Por eso nunca he considerado las malas prácticas para obtener ventaja. Nunca ha sido ni será un camino para alcanzar un objetivo”, indicó el ciclista santandereano en un comunicado.
El escarabajo defenderá su inocencia tras el ‘resultado analítico adverso’ por la presencia de boldenona en una muestra de orina recogida durante un control fuera de competición efectuado el pasado 28 de diciembre de 2025 en Colombia.
“A partir de este instante empezaré el proceso a que haya lugar para demostrar mi inocencia, limpiar mi buen nombre y poder continuar mi carrera deportiva, Haré todo lo que esté a mi alcancé para garantizar mi legítima defensa, tal como lo han hecho otros colegas implicados en casos similares al mío”, agregó Gómez.
COMUNICADO COMPLETO
Ruta
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador, en una carrera del calendario internacional UCI Women Éite.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último, el 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
Ruta
Top 5 de los mejores momentos de Ana Cristina Sanabria en su carrera profesional
Luego de más de 15 años de carrera como ciclista, Ana Cristina Sanabria anunció que no correrá más a nivel profesional. La santandereana, que hizo historia al convertirse en 2021 en la primera dama colombiana con récord de la hora, inscribió su nombre como pionera femenina.
Sanabria, de 35 años, que venía corriendo desde 2025 con el equipo Just Cycling Viem Team, puso fin a su carrera como ciclista tras 16 temporadas al más alto nivel, una trayectoria marcada por victorias memorables, cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano, tres títulos en la Vuelta a Colombia, además de cuatro campeonatos nacionales de CRI y múltiples triunfos de pruebas contrarreloj.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a la hija ilustre de Zapatoca, repasando los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.
*Cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano
*Tricampeona de la Vuelta a Colombia
*La primera dama colombiana con récord de la hora
*Campeona nacional de CRI en cuatro oportunidades
*Cinco títulos en la Vuelta a Boyacá