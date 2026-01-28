Pedalazos en Colombia y el Mundo

Equipos NU y GW entrenan en Boyacá para Nacionales de Ruta

Una muestra de la seriedad con la cual afrontarán estas dos escuadras el próximo torneo nacional, es su presencia en tierras boyacenses (Duitama) desde el fin de semana anterior a fin de preparar de la mejor manera el reto zipaquireño donde enfrentarán un grupo de los mejores corredores del mundo como Egan Bernal. Tanto Raúl Mesa como Luis Cely al frente de sus escuadras esperan alcanzar las mejores distinciones para sus patrocinadores en las diversas competencias en las que se harán presentes.

Rodada Specialized “Gran Fondo Giro de Italia” este sábado 31 de enero

Una formidable manera de conocer el trazado del Gran Fondo Giro de Italia programado para el 1 de marzo próximo será la rodada que organizan las dos tiendas Specialized de Bogotá este sábado 31 de enero. Con salida a las 6.30 am en las dos tiendas (Cra 11 calle 96 y Av. Boyacá No. 99-60) y regreso a los mismos lugares, la actividad se cumplirá con acompañamiento de carro y moto para los participantes que se quieran familiarizar con el recorrido del Gran Fondo de la Corsa Rosa.

Campeonatos Nacionales de ruta élite para grandes fondistas

Desde el punto de vista técnico, el trazado de los Torneos Nacionales de fondo en carretera que se cumplirán en Zipaquirá será de máxima exigencia para los participantes de la categoría Élite masculina con sus más de 200 kilómetros. Se trata de un “circuito largo” inicialmente a dos vueltas, saliendo de la entrada a la catedral de sal, con ida hasta el peaje de la vía hacia Ubaté y regresando para un circuito final de 13 vueltas que incluye una dura escalada en el municipio de Cogua, luego un auténtico laberinto urbano en Zipaquirá con una subida de 1 kilómetro considerada auténtica pared para rematar con el ascenso de 800 metros para llegar nuevamente a la entrada de la famosa Catedral. Será un formidable espectáculo para los aficionados y un desafío de enormes proporciones para quienes pretenden lucir la camiseta de campeón nacional en esta temporada ya en Colombia o en el exterior.

Jonas Vingegaard accidentado en España

Cuando adelantaba un entrenamiento en cercanías de Málaga, el gran campeón danés sufrió una violenta caída bajando un sector en el cual busco deshacerse de la incómoda compañía de un aficionado que venía a su rueda. El pedalista escandinavo se golpeó en el rostro, no quiso ser auxiliado por el propio aficionado y terminó ensangrentado y furioso sin lesiones graves que comprometan su temporada.

Jay Vine se fractura escafoides a causa del canguro en Australia

El flamante campeón del Santos Tour Down Under, que concluyó el domingo anterior en Australia, terminó con fractura del escafoides en la caída que ocasionó el canguro que apareció intempestivamente en el lote cuando sus integrantes avanzaban hacia el sitio de meta. La estrella australiana del equipo UAE espera recuperarse totalmente para enfrentar las próximas competencias de su equipo.

Miguel Ángel López, hombre de negocios

El formidable rutero boyacense quien sigue adelantando sus entrenamientos en forma normal a la espera de volver a competir, aprovecha igualmente su tiempo y se ha convertido en empresario de un expendio de carne en la ciudad de Sogamoso y un hotel con categoría Clamping en su municipio natal Pesca. El propio Miguel Ángel promociona sus actividades en las redes sociales.

El ciclismo sube en costos para los equipos WT

Al igual que todos los deportes profesionales, el ciclismo de élite también soporta el aumento anual de sus costos teniendo en cuenta no solo la cuestión salarial de sus corredores y empleados sino igualmente los costos operacionales. Es así como en 2024 se hablaba de un promedio de 20-25 millones de euros por equipo para la temporada- con algunas excepciones, el cual pasó en el 2025 a 30 millones y en 2026 la cifra está en 33 millones como promedio, pero hay 4 equipos que “se salen del presupuesto” con 50 millones por cada uno para la temporada (UAE-VISMA- RED BULL – INEOS) Y detrás de ellos, otros dos que fluctúan entre los 30 y los 40 millones (LIDL TREK y DECATHLON).

La Volta a Catalunya espera una participación de primer nivel para su 3ª edición femenina

Después de dos primeros años espectaculares con los triunfos de dos referentes del deporte mundial como son las neerlandesas Demi Vollering (2025) y Marianne Vos (2024), la Volta a Catalunya continúa haciendo pasos para consolidar su prueba femenina en el calendario internacional. Antes de conocer todos los detalles del recorrido de la prueba, que se harán públicos en la presentación oficial del próximo jueves 5 de febrero junto con los de la masculina, la ronda catalana reveló sus equipos participantes. Se trata de una lista de veintidós escuadras entre los cuales destacan cinco equipos UCI Women’s WorldTour, de la primera división mundial. AG Insurance-Soudal Team, FDJ United-Suez, Movistar Team, Team Visma-Lease a Bike y UAE Team ADQ. También estarán representados cinco equipos de la segunda división (UCI Women’s ProTeams): Cofidis Women Team, Mayenne Monbana My Pie, St Michel-Preference Home-Auber 93, Volkerwessels Cycling Team y el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, que cuenta en sus filas con la colombiana Paula Patiño.