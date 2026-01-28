Connect with us

Ruta

Pedalazos en Colombia y el Mundo

Publicado

Hace 7 mins

el

El equipo NU Colombia se alista para aforntar los Campeonatos Nacionales de Ruta. (Foto © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

“Empezaré el proceso a que haya lugar para demostrar mi inocencia”: Germán Darío Gómez tras la suspensión de la UCI

Publicado

Hace 37 mins

el

28 enero, 2026

Por

Germán Darío Gómez, buscará limpiar su buen nombre y poder continuar con su carrera deportiva. (Foto © Karen Lambrecht)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia

Publicado

Hace 2 horas

el

28 enero, 2026

Por

La antioqueña Jessenia Meneses, ganadora de la montaña en la Vuelta a Andalucia 2023. (Foto © Vuelta a Andalucia Women)
Seguir leyendo

Ruta

Top 5 de los mejores momentos de Ana Cristina Sanabria en su carrera profesional

Publicado

Hace 3 horas

el

28 enero, 2026

Por

Ana Cristina Sanabria, considerada como una de las máximas referentes del ciclismo femenino nacional en los últimos años. (Foto © RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.