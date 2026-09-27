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Ruta

Pavel Bittner conquista la París-Chauny, tras un final de ‘photo-finish’ con Lionel Taminiaux

Publicado

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El checo Pavel Bittner ganó la septuagésima sexta edición de la París-Chauny. (Foto © Lotto-Intermarché)
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Ruta

Montreal presenció la categórica victoria de Brandon McNulty en el Mundial de Ciclismo en Ruta

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27 septiembre, 2026

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Brandon McNulty, nuevo campeón mundial de ciclismo en ruta. (Foto © UCI Cycling)
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Alejandro Callejas se corona campeón de la montaña y sella un brillante Top 10 en el Tour de Mentougou 2026

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27 septiembre, 2026

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El bogotano Alejandro Callejas luciendo en el podio la camiseta de las pepas rojas como el mejor escalador del Tour de Mentougou 2026. (Foto © Roojai Cycling)
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Ruta

Tobias Svarre se lleva el título de la CRO Race 2026 con Daniel Felipe Martínez en el puesto 12°

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27 septiembre, 2026

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El danés Tobias Svarre se consagró campeón de la CRO Race 2026. (Foto © Uno-X Mobility Cycling)
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