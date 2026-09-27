Pavel Bittner conquista la París-Chauny, tras un final de ‘photo-finish’ con Lionel Taminiaux

El ciclista checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) conquistó la septuagésima sexta edición de la París-Chauny, tras imponerse en un final agónico que requirió de la revisión milimétrica de la tecnología. La clásica francesa se resolvió en un embalaje masivo de alta velocidad, donde el joven sprinter demostró su potencia y un golpe de riñón perfecto sobre la misma línea de meta para asegurar el trofeo.

La definición de la carrera fue tan ajustada que el belga Lionel Taminiaux (Lotto Intermarché) se quedó con el segundo puesto por apenas unos centímetros de diferencia, celebrando inicialmente de forma prematura. El podio de la prestigiosa prueba lo completó el alemán Tobias Müller (Unibet Rose Rockets), quien cruzó en la tercera posición liderando al resto del pelotón que disputó el vertiginoso sprint.

Por los lados de la representación colombiana, Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) le pesó notablemente la falta de ritmo competitivo en esta exigente jornada de clásicas, una situación que le impidió mantenerse con el grupo principal y lo obligó a retirarse antes de completar la prueba.

Con esta emocionante victoria, Bittner ratificó su excelente condición como una de las realidades más sólidas del sprint mundial en la presente temporada de 2026. El corredor checo sumó así un nuevo e importante triunfo a su palmarés, reafirmando por qué es uno de los nombres más codiciados del pelotón internacional, que el próximo año correrá con el Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

Resultados Paris-Chauny (1.1)

Margny-lès-Compiègne – Chauny (203,6 km)