Paula Patiño, una de las escogidas del Laboral Kutxa-Euskadi para afrontar la Flecha Valona 2026

La pedalista antioqueña Paula Patiño viajó con su equipo el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi a territorio belga para disputar la Flecha Valona, una de las clásicas que conforman la ‘Trilogía de las Ardenas’, junto a la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastoña-Lieja.

La paisa, de 29 años, viene de hacer un top 10 en el Gran Premio Ciudad de Éibar, que precisamente fue ganado por su compañera Usoa Ostolaza, quien será la carta principal de la escuadra vasca en la importante carrera del calendario femenino.

La Flecha Valona va a poner en juego su 29ª edición el miércoles 22 de abril; en 2025, la victoria correspondió a la neerlandesa Puck Pieterse, quien defenderá el título obtenido el año pasado.

En la lista de grandes favoritas aparecen Demi Vollering, ganadora de la Flecha Valona en 2023, así como la campeona olímpica de MTB en París 2024, Pauline Ferrand-Prévot, del Team Visma | Lease a Bike.