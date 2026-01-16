Ruta
Paula Patiño, lista para debutar con el Laboral Kutxa-Euskadi en el Tour de El Salvador
La pedalista antioqueña Paula Patiño arranca una nueva fase en su carrera deportiva estrenando colores. La paisa, que dejó las filas Movistar tras siete años, ya esta lista para estrenarse con el Laboral Kutxa-Euskadi.
Patiño, de 28 años, ya encaminada en su nueva etapa como ciclista, se encuentra en territorio salvadoreño lista para debutar con los colores del equipo vasco, con el que hará su debut oficial.
“Ya preparada para competir en el Tour de El Salvador, es mi primera vez aquí en este país. Tengo un nuevo equipo y eso me llena de mucha ilusión, con ganas de hacerlo muy bien. Es la primera carrera de la temporada, así que espero iniciar con pie derecho”, dijo la colombiana.
Para esta nueva temporada, la escuadra vasca, que este año se medirá con las mejores escuadras del pelotón internacional, iniciará su calendario en Centroamérica con lo mejor de su nómina, alineando a la chilena Catalina Soto, la neerlandesa Marjolein van ‘t Geloof, la ucraniana Yuliia Biriukova, la uzbeka Yanina Kuskova y las españolas Idoia Eraso y Naia Amondarain.
La carrera salvadoreña para mujeres, que tendrá cinco etapas, arrancará este sábado en el Palacio Nacional con un prólogo de 2,7 kilómetros. La cita ciclística, que congrega a equipos de América, Europa y Asia, tendrá la participación de la Selección Colombia Femenina de Ruta, integrada por Jessenia Meneses, Angie Mariana Londoño, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Yalecza Valentina Marín y Vanesa Zuluaga.
La primera etapa en línea se disputará el domingo 18 de enero en la colonia Flor Blanca, zona reconocida por su infraestructura deportiva, donde las ciclistas recorrerán 69,5 kilómetros. La última jornada se llevará a cabo en en la ciudad capital del departamento cafetero de Santa Ana el miércoles 21 de enero.
Ruta
Con homenaje a Diego Camargo se cumplirá una nueva edición del Circuito de Tuta-Memorial Miguel Sanabria
Como ha sido costumbre en los últimos años el municipio boyacense de Tuta, se encuentra listo para llevar a cabo una nueva edición del Circuito nacional de ciclismo Memorial Miguel Sanabria. La carrera boyacense programada para este sábado 17 de enero tendrá en línea de partida a varias figuras del pelotón nacional.
La organización manifestó a la Revista Mundo Ciclístico que este año los coterráneos de Diego Camargo le rendirán un merecido homenaje al pedalista del Team Medellín-EPM, que el año pasado ganó el Clásico RCN Sistecrédito 2025.
Asimismo, nos confirmaron la presencia del colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), el boyacense Adrián Bustamante, que viene de ganar en Jenesano, Juan Diego Alba (NU Colombia), entre grupo de ciclistas muy destacados a nivel nacional.
El año anterior el campeón del circuito fue el antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), quien estuvo acompañado en el podio por el tutense Diego Camargo y por el sprinter paipano Jonathan Guatibonza.
La carrera de un día tendrá un recorrido de 60 kilómetros con 20 vueltas al circuito de 3 km, saliendo y llegando al parque principal del municipio boyacense.
Ruta
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?
Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.
Los primeros en entrar en acción en Australia serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.
Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Clásica Camp de Morvedre – 23 de enero
Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Ruta
La Challenge de Mallorca con sus cinco Trofeos y la estelar participación de Remco Evenepoel; por Colombia estará Diego Pescador
Poco a poco se van conociendo más detalles de la edición 35 de la Challenge de Mallorca, que se disputará entre el miércoles 28 de enero hasta el domingo 1 de febrero 2026 con sus tradicionales cinco trofeos y en el que aparecen preinscritos el joven quindiano Diego Pescador con el Movistar Team y nada menos que el belga Remco Evenepoel con el Red Bull – BORA – hansgrohe.
Como es habitual la Challenge se compone de cinco pruebas independientes (los equipos pueden alinear a diferentes ciclistas cada día) con recorridos diferentes para todos los gustos. Los Trofeos son de categoría UCI 1.1.
La primera carrera será el Trofeo Calvià, que contará con la participación de Pescador; el Trofeo Ses Salines, que se disputará en el novedoso formato de contrarreloj por equipos; el Trofeo Serra de Tramuntana; el Trofeo Andratx-Pollença, que ganó Winner Anacona en 2021 y el Trofeo Palma, rebautizado este año como Trofeo Mallorca Fashion Outlet – Passeig Marítim Palma.
Para las competencias están inscritos 22 equipos en total, ocho del World Tour, diez Pro-Teams, tres equipos continentales y la Selección Española sub-23.
Entre los ciclistas que disputarán alguno de los Trofeos aparecen ilustres nombres del pelotón internacional como, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), el español Enric Mas (Movistar Team), el australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla), el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), el suizo Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) y el neerlandés Dylan Groenewegen, quien se estrenará con el Unibet Rose Rockets), entre otros.
RECORRIDO DE LOS CINCO TROFEOS
PRIMERO *Miércoles 28 enero > Trofeo Calvià (148,5 km) | Palmanova – Palmanova |
SEGUNDO *Jueves 29 enero > Trofeo Ses Salines (Crono X Equipos – 24 km) | Ses Salines – Colònia de Sant Jordi |
TERCERO *Viernes 30 enero > Trofeo Selva – Santuari de Lluc (154,3 km) | Selva – Santuari de Lluc |
CUARTO *Sábado 31 enero > Trofeo Andratx – Mirador d’Es Colomer (147,8 km) | Andratx – Mirador d’Es Colomer, Pollença |
QUINTO *Domingo 1 febrero > Trofeo Mallorca Fashion Outlet – Passeig Marítim Palma (158,3 km) | Mallorca Fashion Outlet – Paseo Marítimo Palma |