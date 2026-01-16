Paula Patiño, lista para debutar con el Laboral Kutxa-Euskadi en el Tour de El Salvador

La pedalista antioqueña Paula Patiño arranca una nueva fase en su carrera deportiva estrenando colores. La paisa, que dejó las filas Movistar tras siete años, ya esta lista para estrenarse con el Laboral Kutxa-Euskadi.

Patiño, de 28 años, ya encaminada en su nueva etapa como ciclista, se encuentra en territorio salvadoreño lista para debutar con los colores del equipo vasco, con el que hará su debut oficial.

“Ya preparada para competir en el Tour de El Salvador, es mi primera vez aquí en este país. Tengo un nuevo equipo y eso me llena de mucha ilusión, con ganas de hacerlo muy bien. Es la primera carrera de la temporada, así que espero iniciar con pie derecho”, dijo la colombiana.

Para esta nueva temporada, la escuadra vasca, que este año se medirá con las mejores escuadras del pelotón internacional, iniciará su calendario en Centroamérica con lo mejor de su nómina, alineando a la chilena Catalina Soto, la neerlandesa Marjolein van ‘t Geloof, la ucraniana Yuliia Biriukova, la uzbeka Yanina Kuskova y las españolas Idoia Eraso y Naia Amondarain.

La carrera salvadoreña para mujeres, que tendrá cinco etapas, arrancará este sábado en el Palacio Nacional con un prólogo de 2,7 kilómetros. La cita ciclística, que congrega a equipos de América, Europa y Asia, tendrá la participación de la Selección Colombia Femenina de Ruta, integrada por Jessenia Meneses, Angie Mariana Londoño, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Yalecza Valentina Marín y Vanesa Zuluaga.

La primera etapa en línea se disputará el domingo 18 de enero en la colonia Flor Blanca, zona reconocida por su infraestructura deportiva, donde las ciclistas recorrerán 69,5 kilómetros. La última jornada se llevará a cabo en en la ciudad capital del departamento cafetero de Santa Ana el miércoles 21 de enero.