Paula Patiño, entre las elegidas del Laboral Kutxa – Fundación Euskadi para la Vuelta a España Femenina 2026

El equipo español Laboral Kutxa – Fundación Euskadi anunció los siete nombres que conforman su alineación para la Vuelta a España Femenina 2026, que se celebrará del domingo 3 de mayo al sábado 9 de mayo con un exigente recorrido de siete etapas por el noroeste de España. Entre las elegidas se encuentra la pedalista antioqueña Paula Patiño, que correrá la ronda española por segunda vez bajo el nuevo formato.

Completan el siete la chilena Catalina Soto, la ucraniana Yuliia Biriukova, la italiana Alice María Arzuffi, la noruega Tiril Jørgensen y las españolas Idoia Eraso y Usoa Ostolaza, quien llega en buena forma tras ganar hace pocos días el Gran Premio Ciudad de Éibar.

Bajo la dirección deportiva de Ion Lazkano y Peio Goikoetxea, han elegido “un bloque versátil con posibilidades de brillar en todos los terrenos”, según indicó el equipo vasco.

La Vuelta Femenina comenzará este domingo, 3 de mayo, y se disputará en siete etapas hasta el próximo sábado, 9 de mayo. La carrera, que arrancará en Galicia, presenta un trazado de 815 kilómetros repartidos en siete etapas. Las dos jornadas claves serán en Asturias con dos finales en alto consecutivos: Les Praeres (etapa 6) y el Alto de L’Angliru (etapa 7), uno de los puertos más duros del ciclismo, que coronará a la ganadora final.