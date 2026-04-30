Ruta
Paula Patiño, entre las elegidas del Laboral Kutxa – Fundación Euskadi para la Vuelta a España Femenina 2026
El equipo español Laboral Kutxa – Fundación Euskadi anunció los siete nombres que conforman su alineación para la Vuelta a España Femenina 2026, que se celebrará del domingo 3 de mayo al sábado 9 de mayo con un exigente recorrido de siete etapas por el noroeste de España. Entre las elegidas se encuentra la pedalista antioqueña Paula Patiño, que correrá la ronda española por segunda vez bajo el nuevo formato.
Completan el siete la chilena Catalina Soto, la ucraniana Yuliia Biriukova, la italiana Alice María Arzuffi, la noruega Tiril Jørgensen y las españolas Idoia Eraso y Usoa Ostolaza, quien llega en buena forma tras ganar hace pocos días el Gran Premio Ciudad de Éibar.
Bajo la dirección deportiva de Ion Lazkano y Peio Goikoetxea, han elegido “un bloque versátil con posibilidades de brillar en todos los terrenos”, según indicó el equipo vasco.
La Vuelta Femenina comenzará este domingo, 3 de mayo, y se disputará en siete etapas hasta el próximo sábado, 9 de mayo. La carrera, que arrancará en Galicia, presenta un trazado de 815 kilómetros repartidos en siete etapas. Las dos jornadas claves serán en Asturias con dos finales en alto consecutivos: Les Praeres (etapa 6) y el Alto de L’Angliru (etapa 7), uno de los puertos más duros del ciclismo, que coronará a la ganadora final.
Ruta
Iván Ramiro Sosa sigue en la cúspide del Tour de Turquía tras defender con éxito el liderato en la quinta jornada
El pedalista colombiano Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma, defendió con éxito el liderato en el Tour de Turquía 2026, tras disputarse la quinta etapa, de 180,7 kilómetros entre la ciudad de Patara y el balneario de Kemer, en la provincia de Antalya.
Sosa, supera por 13 segundos al australiano Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA). El tercer cajón del podio lo completa el francés Nicolas Breuillard (Team TotalEnergies) a 21 segundos del colombiano.
En lo que respecta a la jornada, esta quedó en manos del neerlandes Casper van Uden (Team Picnic PostNL), que le ganó en el embalaje al polaco Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort), mientras que sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se clasificó 126° a más de 14 minutos del ganador.
La carrera otomana continuará este viernes con la sexta etapa, una jornada con final en alto entre Antalya y Feslikan, con un recorrido de 127,9 kilómetros, en la que se pondrán a prueba nuevamente los escaladores.
Presidential Cycling Tour of Türkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Patara – Kemer (180,7 km)
|1
|Casper van Uden
|Team Picnic PostNL
|4:06:09
|2
|Marcin Budziński
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|,,
|3
|Nikita Tsvetkov
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|4
|Dario Igor Belletta
|Team Polti VisitMalta
|,,
|5
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|7
|César Macías
|Burgos Burpellet BH
|,,
|8
|Lorenzo Conforti
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|9
|Jonas Rickaert
|Alpecin-Premier Tech
|,,
|10
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|,,
|50
|Iván Ramiro Sosa
|Kerna Pharma
|m.t.
|126
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|14:08
Clasificación General Individual
|1
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|17:38:43
|2
|Sebastián Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:13
|3
|Nicolás Breuillard
|TotalEnergies
|0:21
|4
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:34
|5
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:40
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:50
|7
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:00
|8
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|1:03
|9
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|1:04
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:07
|110
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|38:45
Ruta
Robinson Chalapud terminó 4° en la HTV Cup vietnamita, una carrera de infrecuente duración con veinticinco etapas
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud terminó 4° en la general de la trigésimo octava edición de la HTV Cup vietnamita, prueba de infrecuente duración con veinticinco etapas, superando los registros de la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia.
“25 etapas de mucha candela y terminó 4° en la general. Fue una carrera larga, exigente, donde la clave fue la constancia y no fallar ningún día. Me voy contento con el rendimiento y con el equipo”, dijo Chalapud tras culminar la exigente carrera del calendario asiático.
En la larga competencia, el escarabajo, retirado hace una temporada del campo profesional, pero todavía activo en escenarios menores, quedó cerca del podio a tan solo 10 segundos del italiano Lucio Pierantozzi. Chalapud hizo un top 10 en la octava etapa y concluyó 3° en la décima jornada.
El podio de la tradicional prueba lo completaron el bielorruso Yarash Uladzislau, quien terminó consagrándose como campeón, escoltado por el ruso Sergei Kulikov, quien quedó a más de un minuto de su máximo rival.
La última etapa la ganó el bielorruso Dzianis Marchuk, quien estuvo intratable y no le dio espacio a sus rivales en las últimas dos jornadas, ganándolas de forma consecutiva.
La carrera vietnamita, uno de los eventos deportivos más importantes de un país donde la bicicleta se hizo popular por efecto de la antigua colonización francesa, quedará en las historia como la cuarta gran vuelta por etapas con ¡veinticinco jornadas en veintisiete días!
Noticias
Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz
El equipo de ciclismo Nu Colombia reanudará su calendario en Europa luego de los días de duelo vividos tras el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido la semana anterior mientras la escuadra disputaba la Vuelta a Asturias. En medio del profundo dolor por su pérdida, el conjunto morado ha decidido seguir adelante con su gira internacional como homenaje a la memoria de su compañero.
La decisión fue tomada en común acuerdo entre corredores, cuerpo técnico y directivos del equipo, quienes de manera unánime expresaron su voluntad de continuar con el calendario previsto en territorio europeo y dedicar cada una de las próximas competencias a Cristian Camilo, en reconocimiento a su vida, a su entrega como corredor y al lugar que siempre ocupó dentro del grupo.
Este miércoles, la delegación del Nu Colombia hizo público un video desde Portugal, donde el próximo viernes 1 de mayo volverá a la competencia con la disputa del GP de Anicolor, carrera que marcará el regreso del equipo a las carreteras europeas en un momento especialmente sensible para toda su estructura deportiva y humana.
“Han sido días muy duros para todos. La partida de Cristian Camilo nos dejó un dolor muy grande como equipo, como familia y como seres humanos. Después de conversar entre corredores, directivos y cuerpo técnico, tomamos la decisión de continuar esta gira por Europa como homenaje a su memoria. Fue una decisión unánime del grupo, porque sentimos que seguir en carrera, mantenernos unidos y competir en su nombre también es una forma de recordarlo y de honrar todo lo que entregó a este equipo”, señaló el director deportivo del Nu Colombia, Raúl Mesa.
El GP de Anicolor, previsto del 1 al 3 de mayo en territorio portugués, abrirá así una nueva etapa dentro de la gira internacional del Nu Colombia, que volverá al pelotón con el propósito de transformar el dolor en memoria, unión y homenaje a Cristian Camilo Muñoz.