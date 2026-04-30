Connect with us

Ruta

Paula Patiño, entre las elegidas del Laboral Kutxa – Fundación Euskadi para la Vuelta a España Femenina 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

La antioqueña Paula Patiño ganó este año dos carreras en El Salvador. (Foto © Ministerio de Obras Públicas de El Salvador)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Iván Ramiro Sosa sigue en la cúspide del Tour de Turquía tras defender con éxito el liderato en la quinta jornada

Publicado

Hace 33 mins

el

30 abril, 2026

Por

Ivan Ramiro Sosa continúa al frente de la clasificación general en el Tour de Turquía 2026. (Foto Equipo Kern Pharma © Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

Robinson Chalapud terminó 4° en la HTV Cup vietnamita, una carrera de infrecuente duración con veinticinco etapas

Publicado

Hace 3 horas

el

30 abril, 2026

Por

El nariñense Robinson Chalapud, cerca del podio en la HTV Cup vietnamita. (Foto © HTV Cup)
Seguir leyendo

Noticias

Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz

Publicado

Hace 4 horas

el

30 abril, 2026

Por

El DT Raúl Mesa y su equipo Nu Colombia anunciaron con un emotivo video la continuidad de su gira de carreras por Europa en memoria de Cristian Camilo Muñoz (Foto © NuColombia)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.