Ruta
Paula Blasi hace historia y se convierte en la primera española en ganar la Amstel Gold Race femenina
En un final espectacular, Paula Blasi salió victoriosa en la Amstel Gold Race Femenina 2026. La pedalista española del UAE Team ADQ sorprendió a las grandes favoritas en el cierre y se impuso en solitario en la edición número 12 de la carrera neerlandesa, disputada este domingo entre Maastricht y Valkenburg, sobre un recorrido de 158,1 kilómetros.
“Voy a necesitar un par de semanas para darme cuenta de lo que ha pasado. Sabía que iba a ser un día duro. Estaba un poco nerviosa porque no es fácil estar delante en este tipo de pelotones”, indicó Blasi, quien hizo historia al convertirse en la primera española en ganar la Amstel femenina.
El podio lo completaron la polaca Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) y la local Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al segundo y tercer cajón, respectivamente.
La mejor suramericana, de las dos en competencia, fue la brasilera Ana Vitória Magalhães, del Movistar Team, en la casilla 57° a más de 10 minutos de la nueva campeona.
En cuanto a la única colombiana, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), no contó con las fuerzas suficientes para concluir la carrera.
Resultados Amstel Gold Race Ladies Edition (1.WWT)
Maastricht – Valkenburg (158,1 km)
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|4:02:15
|2
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:27
|3
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:27
|4
|Letizia Paternoster
|Liv AlUla Jayco
|0:43
|5
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|0:43
|6
|Karlijn Swinkels
|UAE Team ADQ
|0:43
|7
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|0:43
|8
|Riejanne Markus
|Lidl-Trek
|0:43
|9
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:43
|10
|Puck Pieterse
|Fenix-Premier Tech
|0:43
|57
|Ana Vitória Magalhães
|Movistar Team
|10:03
|DNF
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|No Finalizó
Ruta
Usoa Ostolaza conquista el Gran Premio Ciudad de Eibar 2026 con Paula Patiño en la 10° posición
La pedalista española Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) ganó el Gran Premio Ciudad de Eibar 2026. La ciclista local, de 28 años, se unió a un grupo de fuga justo antes de la empinada subida final a Ixua (6.3 km à 6.2%) y resultó ser la más fuerte de la escapada.
El podio de la carrera española lo adornaron dos compatriotas suyas: Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) y Sandra Alonso (Eneicat – Be Call), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Por el lado de la única colombiana en competencia, Paula Patiño (Movistar Team) cumplió una destacada actuación y terminó en el 10° puesto a 1:28 de su compañera de equipo.
Para la sexta edición del GP Ciudad de Eibar, la organización eligió un recorrido montañosa. A lo largo del trayecto se presentaron cuatro subidas, dos en la parte inicial de tercera categoría, mientras que en la fase final los dos ascensos restantes terminaron por definir la carrera de una día, que contó con 108,5 kilómetros.
Resultados Gran Premio Ciudad de Eibar (1.1)
Eibar – Eibar (108.5km)
|1
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:56:54
|2
|Maite Urteaga
|Eulen-Amenabar
|0:14
|3
|Sandra Alonso
|Eneicat – Be Call
|0:40
|4
|Adèle Normand
|Massi-Baix Ter
|0:43
|5
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|1:07
|6
|Maier Olano
|Massi-Baix Ter
|,,
|7
|Irene Cagnazzo
|Vini Fantini – BePink
|,,
|8
|Olha Kulynych
|Eneicat – Be Call
|,,
|9
|Alba Codony
|Massi-Baix Ter
|1:09
|10
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|1:28
Pista
Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, presidida por Jarlinson Pantano, confirmó la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil que estará en Bucaramanga para participar en el Campeonato Nacional de Pista y Ruta.
El equipo vallecaucano, dirigido técnicamente por los profesores Rodrigo Barros y Carlos Julio Monroy, estará en la capital del departamento de Santander, donde se desarrollará este importante certamen nacional entre el 21 y el 26 de abril.
La delegación cuenta con un total de 24 deportistas que representarán al “Valle, Paraíso del Deporte”, distribuidos de la siguiente manera:
Categoría Prejuvenil (9 deportistas):
Manuela Carrasquilla, Lousiana Valencia, Isabella Pinilla, Isabel Bonilla, Santiago Arias, José Miguel Cardona, José Gabriel Molina, Juan Felipe Peláez y Hugo Valencia.
Categoría Juvenil (16 deportistas):
Isabella Erazo, Ashly Daliana Gálvez, Laura Sofía Montaño, Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Danna Alejandra Arias, Isabel Flórez, Sheylin Gómez, Nicolás Pinilla, Lucas Tabares, Juan José Caicedo, Antony Martínez, Daniel García, Mateo González, Simón Vásquez y Juan Miguel Rojas.
El cuerpo técnico y multidisciplinario está conformado, además de los entrenadores Barros y Monroy, por:
Juanes Cruz (fisioterapia)
Juan Alejandro Gutiérrez (masajista)
María Camila Velasco (psicóloga)
Cristian Ochoa y Antony Melo (mecánicos)
La Selección Valle tendrá su primer turno de entrenamientos oficiales el próximo lunes en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz. Las competencias del ciclismo de pista iniciarán el martes 21 de abril.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Ruta
Thomas Silva consigue su primer título con el XDS Astana Team en el Tour de Hainan 2026
La prestigiosa carrera asiática del calendario UCI, Tour de Hainan 2026, quedó en manos del uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team). El charrúa de 24 años, que ganó dos etapas, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final, disputada entre las localidades chinas de Baoting y Sanya.
Los puestos de honor de la carrera los completaron el español español Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi) y el italiano Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el joven boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) terminó en la casilla 24° a 1:48 del campeón.
La última etapa la ganó el danés Alexander Salby (Li Ning Star), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su cuarta victoria en la temporada, luego de recorrer 154,6 kilómetros.
Tour of Hainan (2.Pro)
Resultados Última Etapa | Baoting – Sanya (154,6 km)
|1
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|3:20:46
|2
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|3
|Norman Vahtra
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|4
|Lionel Taminiaux
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|5
|Iúri Leitão
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|6
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Enrico Zanoncello
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Luca Colnaghi
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|9
|Oscar Gallagher
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|66
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|20:00:18
|2
|Xabier Berasategi
|Euskaltel – Euskadi
|0:10
|3
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|,,
|4
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|0:17
|5
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:18
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:19
|7
|Clément Alleno
|Burgos Burpellet BH
|0:22
|8
|Fabrizio Crozzolo
|Team Polti VisitMalta
|,,
|9
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|10
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:24
|24
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|1:48