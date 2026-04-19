Paula Blasi hace historia y se convierte en la primera española en ganar la Amstel Gold Race femenina

En un final espectacular, Paula Blasi salió victoriosa en la Amstel Gold Race Femenina 2026. La pedalista española del UAE Team ADQ sorprendió a las grandes favoritas en el cierre y se impuso en solitario en la edición número 12 de la carrera neerlandesa, disputada este domingo entre Maastricht y Valkenburg, sobre un recorrido de 158,1 kilómetros.

“Voy a necesitar un par de semanas para darme cuenta de lo que ha pasado. Sabía que iba a ser un día duro. Estaba un poco nerviosa porque no es fácil estar delante en este tipo de pelotones”, indicó Blasi, quien hizo historia al convertirse en la primera española en ganar la Amstel femenina.

El podio lo completaron la polaca Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) y la local Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al segundo y tercer cajón, respectivamente.

La mejor suramericana, de las dos en competencia, fue la brasilera Ana Vitória Magalhães, del Movistar Team, en la casilla 57° a más de 10 minutos de la nueva campeona.

En cuanto a la única colombiana, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), no contó con las fuerzas suficientes para concluir la carrera.

Paula Blasi overleeft de Cauberg en soleert naar haar eerste zege in de Amstel Gold Race! 💥



Paula Blasi survives the Cauberg and solos to her first victory in the Amstel Gold Race! 💥#AGR26 #FLCS pic.twitter.com/8AxagfSAVx — Amstel Gold Race (@Amstelgoldrace) April 19, 2026

Resultados Amstel Gold Race Ladies Edition (1.WWT)

Maastricht – Valkenburg (158,1 km)