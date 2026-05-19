Paula Blasi gana la Clásica Internacional de Durango con Paula Patiño en el top 10

¡Intratable! La joven pedalista española Paula Blasi (UAE Team ADQ) continuó con su racha victoriosa y conquistó este martes la Clásica Internacional de Durango, que contó con 113 kilómetros de recorrido.

Los puestos de honor de prueba vasca los completaron la francesa Evita Muzic (FDJ-SUEZ) y la británica Alice Towers (EF Education-Oatly), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.

Para resaltar la actuación de la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi), quien fue la suramericana más destacada de la carrera española de un día, cerrando el top 10 a 1:25 de la ganadora.

A la colombiana le siguieron la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan), quien se clasificó en la casilla 22° y la argentina Julieta Benedetti Venturella (Toyota Valencia | SAV Women’s Cycling Team) en el puesto 25°, ambas a más de dos minutos de Blasi.

En cuanto a las nacionales del equipo Ciclismo Capital, la más destacada fue Valentina Torres en la posición 64°, mientras que Valentina Ovalle, Gabriela Bocanegra y Paula Rueda no consigueron finalizar la carrera.

Resultados Durango Durango Emakumeen Saria (1.1)

Durango – Durango (113 km)

1 Paula Blasi UAE Team ADQ 2:56:13 2 Evita Muzic FDJ United-SUEZ 0:16 3 Alice Towers EF Education-Oatly 0:16 4 Lauren Dickson FDJ United-SUEZ 0:44 5 Riejanne Markus Lidl-Trek 0:44 6 Ema Comte Cofidis Women Team 0:44 7 Nikola Noskova Cofidis Women Team 1:01 8 Magdeleine Vallieres EF Education-Oatly 1:01 9 Frankie Hall Mayenne-Monbana-Mypie 1:23 10 Paula Patiño Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi 1:25