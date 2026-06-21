Paula Blasi es profeta en su tierra y conquista la Volta a Catalunya femenina; Marianne Vos gana la jornada final en Barcelona

En una vibrante definición con salida en Mataró y llegada a Barcelona, sobre un recorrido de 111,4 kilómetros se confirmó el título de la joven estrella española Paula Blasi (UAE Team ADQ) en la tercera edición de la prueba por etapas de la Volta a Catalunya, tomando el relevo de las neerlandesas Marianne Vos y Demi Vollering, campeonas las dos primeras ediciones.

Los puestos del podio de la carrera catalana lo completaron la francesa Célia Gery (FDJ United-SUEZ), segunda y la canadiense Sidney Swierenga (Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team), quien subió al tercer cajón.

En cuanto a las suramericana, la mejor fue la chilena Aranza Valentina Villalón (Eneicat – Be Call) en posiciones intermedias. La corredora austral venía de participar en la Vuelta a Colombia femenina.

En lo referente a la tercera y última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, esta la ganó la neerlandesa Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) por delante de sus compatriotas Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike) y Nicole Steigenga (AG Insurance – Soudal Team).



Marianne Vos ganó la última etapa de la Volta a Catalunya femenina. (Foto © Volta a Catalunya)

Volta Ciclista a Catalunya Femenina (2.1)

Resultados Etapa 3 | Mataró – Barcelona (111,4 km)

1 Marianne Vos Team Visma | Lease a Bike 2:51:12 2 Nienke Veenhoven Team Visma | Lease a Bike m.t. 3 Nicole Steigenga AG Insurance – Soudal Team m.t. 4 Ally Wollaston FDJ United – SUEZ ,, 5 Alicia González St Michel – Preference Home – Auber93 m.t. 6 Alexandra Manly AG Insurance – Soudal Team m.t. 7 Noä Jansen Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team m.t. 8 Laura Ruiz Movistar Team m.t. 9 Silvia Persico UAE Team ADQ m.t. 10 Valentine Fortin Cofidis Women Team m.t.

Clasificación General Final