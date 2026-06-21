Ruta
Paula Blasi es profeta en su tierra y conquista la Volta a Catalunya femenina; Marianne Vos gana la jornada final en Barcelona
En una vibrante definición con salida en Mataró y llegada a Barcelona, sobre un recorrido de 111,4 kilómetros se confirmó el título de la joven estrella española Paula Blasi (UAE Team ADQ) en la tercera edición de la prueba por etapas de la Volta a Catalunya, tomando el relevo de las neerlandesas Marianne Vos y Demi Vollering, campeonas las dos primeras ediciones.
Los puestos del podio de la carrera catalana lo completaron la francesa Célia Gery (FDJ United-SUEZ), segunda y la canadiense Sidney Swierenga (Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team), quien subió al tercer cajón.
En cuanto a las suramericana, la mejor fue la chilena Aranza Valentina Villalón (Eneicat – Be Call) en posiciones intermedias. La corredora austral venía de participar en la Vuelta a Colombia femenina.
En lo referente a la tercera y última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, esta la ganó la neerlandesa Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) por delante de sus compatriotas Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike) y Nicole Steigenga (AG Insurance – Soudal Team).
Volta Ciclista a Catalunya Femenina (2.1)
Resultados Etapa 3 | Mataró – Barcelona (111,4 km)
|1
|Marianne Vos
|Team Visma | Lease a Bike
|2:51:12
|2
|Nienke Veenhoven
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Nicole Steigenga
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|4
|Ally Wollaston
|FDJ United – SUEZ
|,,
|5
|Alicia González
|St Michel – Preference Home – Auber93
|m.t.
|6
|Alexandra Manly
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|7
|Noä Jansen
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|m.t.
|8
|Laura Ruiz
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Silvia Persico
|UAE Team ADQ
|m.t.
|10
|Valentine Fortin
|Cofidis Women Team
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|9:09:48
|2
|Célia Gery
|FDJ United – SUEZ
|1:24
|3
|Sidney Swierenga
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|1:42
|4
|Évita Muzic
|FDJ United – SUEZ
|2:34
|5
|Mireia Benito
|AG Insurance – Soudal Team
|2:36
|6
|Quinty Schoens
|VolkerWessels Cycling Team
|2:39
|7
|Karolina Perekitko
|Mayenne Monbana My Pie
|2:39
|8
|Marianne Vos
|Team Visma | Lease a Bike
|6:16
|9
|Silvia Persico
|UAE Team ADQ
|8:26
|10
|Laura Ruiz
|Movistar Team
|10:46
Ruta
Marlen Reusser, tricampeona de la Vuelta a Suiza Femenina con Ana Vitória Magalhães como la mejor suramericana
En un final donde no había espacios para dudas, la suiza Marlen Reusser ganó la etapa final y se llevó el título de campeona en la Vuelta a Suiza Femenina 2026, competencia que se desarrolló durante cinco días y que cumplió con un recorrido de 459,8 kilómetros.
La pedalista del Movistar Team, que conquistó su tercer título en la carrera helvética, se apoderó de la camiseta amarilla en la contrarreloj individual del día anterior que terminó en la ciudad de Aarburg, y la defendió con gallardía hasta Villars-sur-Ollon.
En segundo lugar se clasificó la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), que lo intentó por todos los medios, pero al final no pudo arrebatarle el primer puesto a Reusser. El podio lo completó la polaca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM).
En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se clasificó en el puesto 53°, a más de 55 minutos de la ganadora. La mejor suramericana de la carrera fue la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) en el puesto 39°.
Clasificación General Final
|1
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|11:58:35
|2
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|1:31
|3
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|2:02
|4
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|2:48
|5
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|2:54
|6
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx-Protime
|5:04
|7
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|5:26
|8
|Juliette Berthet
|FDJ United-SUEZ
|9:41
|9
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|10:16
|10
|Yara Kastelijn
|Fenix-Premier Tech
|11:02
|39
|Ana Vitória Magalhães
|Movistar Team
|44:28
|53
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|55:06
Ruta
¡Imbatible! Tadej Pogacar gana la crono, alcanza su segunda victoria en la Vuelta a Suiza y se encamina al título
El campeón del mundo, Tadej Pogacar, no le dio espacio a sus rivales y ganó la contrarreloj de la Vuelta a Suiza. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG fue el más rápido de la contrarreloj individual de 23,7 kilómetros, disputada por los alrededores de la ciudad histórica de Aarburg.
La superestrella eslovena paró los cronómetros en 26 minutos y 37 segundos, siendo tan solo por centésimas más rápido que Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech). Tercero se clasificó el noruego Tobias Foss (Netcompany INEOS Cycling Team) a 7 segundos.
En cuanto a los colombianos, el mejor fue Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 51° a 1:49 del ganador, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó 106° y Brandon Rivera (Netcompany INEOS Cycling Team) terminó en el puesto 109°.
La importante cita que sirve de preparación para el Tour de Francia terminará este domingo con la disputa de la quinta y útima etapa, una jornada súper montañosa de 150,7 kilómetros por los alrededores de Villars-sur-Ollon, donde conoceremos al sucesor del portugués João Almeida, campeón el año pasado.
Tour de Suisse (2.UWT)
Resultados Etapa 4 (CRI) | Aarburg – Aarburg (23,7 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|26:37
|2
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|0:01
|3
|Tobias Foss
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:07
|4
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:11
|5
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:13
|6
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates-XRG
|0:28
|7
|Sander De Pestel
|Decathlon CMA CGM Team
|0:28
|8
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:30
|9
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:32
|10
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:37
|51
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:49
|106
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:20
|109
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:26
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|10:56:29
|2
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|4:22
|3
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|4:27
|4
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|4:46
|5
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|5:16
|6
|Tobias Foss
|Netcompany INEOS Cycling Team
|5:19
|7
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|5:34
|8
|Wilco Kelderman
|Team Visma | Lease a Bike
|5:51
|9
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|6:04
|10
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|6:43
|13
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|7:02
|34
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|18:55
|74
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS Cycling Team
|33:51
Ruta
Heroica victoria de Aubin Sparfel en la séptima etapa del Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo siguen el podio
En un final lleno de emociones, el francés Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) ganó la séptima etapa del Giro Next Gen 2026, tras cubrir una distancia de 135 kilómetros sobre terreno ondulado, entre las localidades italianas de Sulmona y Piana delle Mele.
El corredor galo, que hizo parte de la fuga del día, se impuso por delante del británico Elliot Rowe (Team Visma | Lease a Bike Development). El líder, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) entró tercero a 5 segundos. Por otro lado, el colombiano Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) se retiró de la carrera.
En los kilómetros finales, se dio una pelea muy interesante, entre los fugados y el grupo de favoritos, en la que el francés Aubin Sparfel salió avante, siendo fue el más fuerte de la escapada para llevarse una heroica victoria tras estar varios kilómetros escapado.
En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) siguió firme en el liderato, escoltado por el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) . El podio parcial lo completa el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team).
La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 finalizará este domingo con la disputa de la octava y última etapa, una contrarreloj individual de 22,2 kilómetros entre Villa Sant’Angelo y L’Aquila, donde conoceremos al sucesor del esloveno Jakob Omrzel, campeon del año pasado.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 7 | Sulmona – Piana delle Mele (Guardiagrele) (135 km)
|1
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|3:38:32
|2
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:03
|3
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:05
|4
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:21
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:21
|6
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|0:26
|7
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:31
|8
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:33
|9
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:40
|10
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:45
Clasificación General Individual
|1
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|25:24:40
|2
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|1:16
|3
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:18
|4
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|2:23
|5
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|2:30
|6
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:42
|7
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|2:57
|8
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|3:26
|9
|Javier Cubillas
|Movistar Team Academy
|3:37
|10
|Adam Rafferty
|Hagens Berman Jayco
|4:15
|11
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|4:17