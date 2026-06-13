Paula Blasi da clase en el Tourmalet y gana la segunda etapa del Tour Femenino de los Pirineos con Paula Patiño en el top 20

La campeona de la Vuelta a España, Paula Blasi, consiguió esta sábado una gran victoria en la segunda etapa del Tour Femenino de los Pirineos 2026, adjudicándose el triunfo en solitario tras coronar en primera posición el mítico puerto francés Tourmalet y recorrer 94,9 kilómetros entre Arrens-Marsous y Bagnères de Bigorre.

La corredora española del UAE Team ADQ fue la más fuerte de la jornada, superando por más de un minuto a su compañera de equipo, la polaca Dominika Włodarczyk y a la australiana Emily Dixon (CANYON//SRAM Generation), quienes ingresaron segunda y tercera.

En cuanto a las cuatro suramericanas en competencia, la mejor fue la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el puesto 18° a 7:59 de la ganadora, luego entró la paraguaya Agua Marina (Team Abadie Magnan) en la casilla 59°, mientras que las chilenas Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y Aranza Villalón (Eneicat – Be Call) se reportaron en las posiciones 88° y 99°, respectivamente.

La exigente carrera francesa para mujeres finalizará este domingo con la disputa de la tercera y última etapa, una jornada ondulada de 114,4 kilómetros entre Nay y Jurançon, donde conoceremos a la sucesora de la española Usoa Ostolaza, ganadora de las últimas dos ediciones.

CIC-Tour Féminin des Pyrénées (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Arrens-Marsous – Bagnères-de-Bigorre (94,9 km)

1 Paula Blasi UAE Team ADQ 2:42:15 2 Dominika Wlodarczyk UAE Team ADQ 1:59 3 Emily Dixon CANYON//SRAM Generation 1:59 4 Ema Comte Cofidis Women Team 1:59 5 Juliette Berthet FDJ United-SUEZ 1:59 6 Clémence Latimier Ma Petite Entreprise 1:59 7 Quinty Schoens VolkerWessels Cycling Team 3:46 8 Usoa Ostolaza Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi 3:46 9 Yuliia Biriukova Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi 3:46 10 Malou Eisen VolkerWessels Cycling Team 3:46 18 Paula Patiño Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi 7:59

Clasificación General Individual