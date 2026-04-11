Paul Seixas se consagra campeón de la Vuelta al País Vasco con tres victorias de etapa; Andrew August gana el último capítulo

En un final pasado por la lluvia, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) defendió su liderato en la última jornada y se consagró campeón de la edición 65 de la Vuelta al País Vasco. El joven corredor francés, que mostró su supremacía en las jornadas montañosas, terminó ganando tres etapas en la denominada Itzulia.

El podio de la ronda vasca lo completaron el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), quienes terminaron en el 2° y 3°, puesto respectivamente.



Podio final de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto Decathlon CMA CGM Team © Getty Images Sport)

En cuanto a los colombianos, el mejor fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) quien pasó un día difícil en la última jornada, reportándose en la casilla 53° a más de 20 minutos del ganador, lo que le significó salir del top 10 de la general.

La lluviosa jornada final concluyó con otro duelo entre los clasicómanos y los escaladores donde Brandon Rivera fue uno de los protagonistas de la fuga inicial, sin embargo, el zipaquireño del Ineos Grenadiers cedió en la fase definitiva y llegó en el puesto 34° a 9:53.

La última etapa de la carrera española la ganó el estadounidense Andrew August (INEOS Grenadiers), quien terminó llevándose la victoria en los últimos 135,2 kilómetros.



Andrew August ganó la última etapa de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto Itzulia Basque Country © Sprint Cycling)

Itzulia Basque Country (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Goizper-Antzuola – Bergara (135,2 km)

1 Andrew August INEOS Grenadiers 3:29:35 2 Raúl García Movistar Team 0:16 3 Frank van den Broek Team Picnic PostNL 0:34 4 Gal Glivar Alpecin-Premier Tech 0:34 5 Filippo Fiorelli Team Visma | Lease a Bike 1:07 6 Emiel Verstrynge Alpecin-Premier Tech 1:07 7 Simone Velasco XDS Astana Team 1:07 8 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 1:09 9 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech 1:26 10 Guillaume Martin-Guyonnet Groupama-FDJ United 1:33

34 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 9:53 53 Harold Tejada XDS Astana Team 20:45 DNF Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL No Finalizó



El podio de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto Itzulia Basque Country © Cycling Creative Agency)

Clasificación General Final

1 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 20:07:35 2 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 2:30 3 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 2:33 4 Ion Izagirre Cofidis 3:50 5 Clément Champoussin XDS Astana Team 4:43 6 Pello Bilbao Bahrain – Victorious 5:03 7 Javier Romo Movistar Team 5:05 8 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG 5:25 9 Alex Baudin EF Education – EasyPost 5:41 10 Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers 7:33