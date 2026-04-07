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Ruta

Paul Seixas repite la dosis y se queda con la primera etapa en línea de la Itzulia con Harold Tejada en el top 10

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Hace 14 mins

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El joven francés Paul Seixas ganó la primera etapa línea de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto Itzulia Basque Country © Cxcling Creative Agency
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Óscar Fernández se impone en el prólogo y le da a Nu Colombia el liderato en Anapoima

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7 abril, 2026

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El cundinamarqués Óscar Fernández ganó el prólogo de Clásica de Anapoima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Ethan Vernon se lleva la jornada inaugural del Tour de la Región Pays de la Loire; Fernando Gaviria el mejor colombiano

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7 abril, 2026

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El británico Ethan Vernon ganó la primera etapa del Tour de la Región Pays de la Loire (Foto © Pays de la Loire)
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Clásica de Anapoima: Angie Mariana Londoño gana el prólogo en la rama femenina

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7 abril, 2026

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Angie Mariana Londoño ganó el prólogo de Clásica de Anapoima 2026 en la rama femenina. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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