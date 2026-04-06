Paul Seixas gana la crono inicial de la Vuelta al País Vasco con Isaac del Toro y Harold Tejada en el top 20

La jornada al cronómetro que abrió la Vuelta al País Vasco 2026 la ganó Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). El francés fue el mejor de la contrarreloj de 13,8 kilómetros que se disputó en Bilbao, la capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya.

La crono individual la ganó sobradamente el joven corredor galo, quien se mostró intratable en la lucha contra el reloj, imponiéndose con un tiempo de 17:09, a una velocidad media de 48,28 Km/hora.

Seixas estuvo escoltado en la jornada al cronómetro por su compatriota Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) y por el austriaco Felix Großschartner (UAE Team Emirates – XRG), mientras que el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) entró en el puesto 13°, siendo el latinoamericano más destacado del día.

En cuanto a los colombianos, Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el mejor de los nuestros, realizando un buen ejercicio en la CRI para terminar en la casilla 17° a 55 segundos del ganador, lo que le sirvió para superar a varios de los mejores escaladores.

La ronda vasca (Itzulia) continuará este martes con la segunda etapa, una jornada rompe-piernas de 164,9 kilómetros entre Pamplona-Iruña y Lekunberri. El punto clave llegará con la ascensión al Santuario de San Miguel de Aralar (casi 10 km al 8 %), antes del descenso hacia Lekunberri y el tramo final con la subida a las Cuevas de Mendukilo (1,2 km al 7%).

Itzulia Basque Country (2.UWT)

Resultados Etapa 1 (CRI) | Bilbao – Bilbao (13,8 km)