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Paul Seixas le gana el duelo a Brandon McNulty y se queda con el Critérium de Saitama 2026

Publicado

Hace 47 mins

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El estadounidense Brandon McNulty perdió el duelo con el francés Paul Seixas en el Critérium de Saitama 2026. (Foto © A.S.O./ Quentin Joly)
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El caldense Daniel Hoyos defiende el liderato en la penúltima etapa y queda a un paso del título en la Vuelta a Trujillo 2026. (Foto © Prensa Vuelta a Trujillo)
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