Paul Seixas debutará en el Tour de Francia; se convertirá en el participante más joven desde 1937

El próximo sábado 4 de julio, Barcelona escribirá una de las páginas más importantes de su relación con el ciclismo mundial. Por primera vez en la historia, la capital catalana será escenario del Grand Départ del Tour de France, un acontecimiento que situará a la ciudad en el centro neurálgico de la carrera ciclista por etapas más prestigiosa del planeta y que reforzará su trayectoria como sede de grandes eventos deportivos internacionales.

La elección de Barcelona no es un hecho aislado, sino la consolidación de una relación construida durante décadas entre la ciudad, su gente y el Tour de Francia. Junto con Tarragona, Granollers y otras localidades catalanas, la ciudad condal protagonizará un inicio de carrera que pondrá en valor la diversidad del paisaje, la riqueza cultural y la capacidad organizativa de Cataluña, en una salida que combinará deporte, territorio y proyección global.



El afiche oficial del Grand Depart del Tour en Barcelona (Foto © Generalitat de Catalunya)

El Tour de Francia es mucho más que una competición ciclista. Con más de 120 años de historia y 113 ediciones, se ha convertido en una cita universal del deporte, una celebración del esfuerzo colectivo y un fenómeno cultural seguido en más de 190 países. Su dimensión mediática y social lo convierte cada año en una plataforma incomparable para mostrar al mundo los territorios que acogen su recorrido.

Desde su primera edición en 1903, el Tour ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo del ciclismo como deporte de equipo, resistencia y superación. Su inicio anual, el Grand Départ, ha dejado de ser únicamente el punto de partida de la carrera para transformarse en una vitrina cultural, paisajística y económica para las ciudades anfitrionas, que encuentran en el Tour de France una oportunidad única de conexión con millones de aficionados.

Barcelona ya había recibido al Tour de Francia en tres ocasiones anteriores, en 1957, 1965 y 2009, siempre con un protagonista común: la gente. En cada paso de la carrera, las calles se llenaron de expectación, actividades y compromiso ciudadano, confirmando que el vínculo entre la ciudad y la ronda francesa no se construye solo sobre el asfalto, sino también sobre la emoción de una afición que ha sabido convertir cada visita en una verdadera fiesta.

La primera llegada del Tour a Barcelona se produjo el 12 de julio de 1957, cuando la carrera cruzó la frontera para finalizar una etapa en la ciudad después de un exigente recorrido desde Perpiñán. Los ciclistas culminaron la jornada en el Estadio de Montjuïc, ante una gran expectación popular. Aquel día se abrió un vínculo nuevo entre Barcelona y la prueba más reconocida del ciclismo internacional.



En 1965 José Pérez Francés ganó la etapa entre Ax-les-Thermes y Barcelona tras una histórica escapada en solitario. (Foto © TDFGrandDepartBarcelona2026)

Ocho años después, el 2 de julio de 1965, el Tour de Francia volvió a Barcelona en una jornada que quedó marcada por la hazaña de José Pérez Francés. El corredor completó en solitario los 221 kilómetros desde Ax-les-Thermes, pasando por el collado de Toses, y logró una victoria memorable en Montjuïc. Su triunfo tuvo un fuerte eco entre la afición catalana y reforzó el carácter deportivo y simbólico de la ciudad.

El 9 de julio de 2009, Barcelona volvió a recibir al Tour con una etapa de recorrido íntegramente catalán que partió desde Gerona y concluyó nuevamente en Montjuïc con la victoria del noruego Thor Hushovd. La presencia de un público numeroso y participativo volvió a demostrar la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos con vocación internacional, manteniendo vivo un escenario que ya forma parte de la memoria ciclista barcelonesa.



En 2009 el Tour disputó una etapa entre Gerona y Montjuic. Fue la última vez que la carrera francesa visitó Barcelona (Foto © TDFGrandDepartBarcelona2026)

En 2026, esa historia dará un paso definitivo. Entre el 4 y el 6 de julio, Barcelona será por primera vez el punto de partida oficial del Tour de France. La ciudad ofrecerá un Grand Départ con una etapa inaugural 100% urbana, atravesando con una contrarreloj por equipos lugares emblemáticos como la Sagrada Família, el Paseo de Gràcia y Montjuïc. Este último, escenario habitual de llegadas y espacio clave de la actividad deportiva de la ciudad, simbolizará una vez más el vínculo entre territorio y deporte.

Como antesala de este momento histórico, Barcelona ya calienta motores con la Festa del Tour, una gran celebración ciudadana que del 26 de junio al 5 de julio llenará los diez distritos con más de 70 actividades gratuitas. Con conciertos, espectáculos itinerantes, cultura popular, gastronomía, comercio, mercados, actividades familiares y propuestas vinculadas al mundo de la bicicleta, la ciudad se prepara para vivir el Tour de Francia 2026 no solo como una carrera, sino como una fiesta colectiva que confirma que Barcelona y el ciclismo siguen pedaleando juntos hacia el futuro.