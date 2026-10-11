Paul Magnier gana la tercera edición de la Hong Kong Cyclothon

El joven pedalista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ganó la tercera edición de la carrera asiática Hong Kong Cyclothon. El sprinter galo demostró porque es considerado como uno de los velocistas con mayor proyección en la escena internacional.

La competencia de categoría UCI 1.1, celebrada en el Distrito Cultural de West Kowloon, ofreció un desenlace de alta velocidad tras un recorrido de 100,4 kilómetros. Después del gran esfuerzo del pelotón por neutralizar los intentos de fuga, el camino le quedó espedito a los hombres rápidos para que se jugaran la victoria.

Detrás de Magnier, el sprint final determinó las posiciones de honor. El ciclista alemán Max Kanter (XDS Astana Team), se quedó con la segunda posición tras un cerrado remate, mientras que el experimentado corredor italiano Matteo Moschetti, del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, completó el podio en el tercer escalón. El único suramericano en competencia, el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) se clasificó en la casilla 72° a más de 2 minutos del ganador.

Con este brillante triunfo en territorio hongkonés, Magnier se ratificó como uno de los mejores sprinters de la temporada, sumando una nueva victoria a su palmarés, la número trece en en el año. El joven francés sucedió al austriaco Lukas Pöstlberger, ganador de la última edición en 2023.

Sun Hung Kai Properties Hong Kong Cyclothon (1.1)

Hong Kong – Hong Kong (100,4 km)