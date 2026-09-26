Paul Magnier gana la quinta etapa de la CRO Race 2026 y Daniel Felipe Martínez permanece 11° en la general

En un final a pura velocidad, Paul Magnier se quedó con la victoria en la quinta etapa de la CRO Race 2026. El sprinter francés del Soudal Quick-Step fue el más rápido en el embalaje final, luego de recorrer 164,5 kilómetros entre las ciudades de Karlovac y Sveta Nedelja.

El corredor galo, que cosechó su undécima victoria de la temporada, cruzó la línea de meta en primer lugar superando holgadamente al portugués Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) y al alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación al único colombiano que sigue en competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) entró en el pelotón, en el puesto 26° con el mismo tiempo del ganador y se mantuvo en la casilla 11° en la clasificación general a 1:01 del líder, el danés Tobias Svarre (Uno-X Mobility).

La carrera croata del calendario UCI finalizará este domingo con una etapa llana de 159,5 kilómetros entre Samobor y Zagreb, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Brandon McNulty, ganador de las últimas dos ediciones.

CRO Race (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Karlovac – Sveta Nedelja (164,5 km)

1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 3:48:21 2 Rui Oliveira UAE Team Emirates-XRG m.t. 3 Tim Torn Teutenberg Lidl-Trek m.t. 4 Carl-Frederik Bevort Uno-X Mobility m.t. 5 Dario Belletta Team Polti VisitMalta m.t. 6 Edoardo Zambanini Bahrain Victorious m.t. 7 Clement Izquierdo Cofidis m.t. 8 Antonio Tiberi Bahrain Victorious m.t. 9 Sergi Darder Caja Rural-Seguros RGA m.t. 10 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta m.t. 26 Daniel Felipe Martínez Red Bull-BORA-hansgrohe m.t.



Tobias Svarre, líder de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)

Clasificación General Individual