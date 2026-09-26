Ruta
Paul Magnier gana la quinta etapa de la CRO Race 2026 y Daniel Felipe Martínez permanece 11° en la general
En un final a pura velocidad, Paul Magnier se quedó con la victoria en la quinta etapa de la CRO Race 2026. El sprinter francés del Soudal Quick-Step fue el más rápido en el embalaje final, luego de recorrer 164,5 kilómetros entre las ciudades de Karlovac y Sveta Nedelja.
El corredor galo, que cosechó su undécima victoria de la temporada, cruzó la línea de meta en primer lugar superando holgadamente al portugués Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) y al alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano que sigue en competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) entró en el pelotón, en el puesto 26° con el mismo tiempo del ganador y se mantuvo en la casilla 11° en la clasificación general a 1:01 del líder, el danés Tobias Svarre (Uno-X Mobility).
La carrera croata del calendario UCI finalizará este domingo con una etapa llana de 159,5 kilómetros entre Samobor y Zagreb, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Brandon McNulty, ganador de las últimas dos ediciones.
CRO Race (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Karlovac – Sveta Nedelja (164,5 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:48:21
|2
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Carl-Frederik Bevort
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Dario Belletta
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|m.t.
|7
|Clement Izquierdo
|Cofidis
|m.t.
|8
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|9
|Sergi Darder
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|10
|Thomas Pesenti
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|26
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tobias Svarre
|Uno-X Mobility
|18:22:53
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:04
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|4
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|0:19
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:39
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:41
|7
|Emil Herzog
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|8
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:41
|9
|Steff Cras
|Soudal Quick-Step
|0:47
|10
|Aimé De Gendt
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:58
|11
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:01
Ruta
Alejandro Callejas se destaca en el segundo capítulo del Tour de Mentougou y se mantiene en el top 10 de la general
El pedalista bogotano Alejandro Callejas, perteneciente a las filas del equipo tailandés Roojai Insurance Winspace, tuvo una destacada actuación en la segunda etapa del Tour de Mentougou 2026. En una exigente jornada montañosa disputada en el escarpado oeste de Pekín, el escarabajo demostró sus condiciones de escalador para adueñarse el liderato de la clasificación de los premios de montaña, que estaba en manos de su compatriota, el nariñense Hernán Aguirre.
Además de enfundarse la camiseta de mejor escalador, Callejas consiguió mantenerse firme dentro del top 10 de la clasificación general individual, tras reportarse en la casilla 11° a 2:21 del ganador del día, el francés Joris Delbove (TotalEnergies), quien dio el gran golpe al protagonizar una espectacular escapada en solitario de más de 50 kilómetros, lo que le permitió celebrar en la población de Baipu y, de paso, convertirse en el nuevo líder de la carrera.
Con este resultado, Delbove le arrebató la camiseta de líder al rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien no pudo sostener el ritmo ante el implacable ataque del pedalista galo. La competición en territorio chino se prepara ahora para su jornada de clausura, donde se terminarán de definir los títulos de las diferentes modalidades y donde el escarabajo colombiano buscará ratificar su gran actuación.
La novel carrera china por etapas del UCI Asia Tour finalizará este domingo con el desarrollo de su tercer y último capítulo, que tendrá un recorrido totalmente llano de 114,2 kilómetros por los alrededores del distrito de Mentougou, donde conoceremos al sucesor del francés Clément Alleno, campeón de la primera edición.
Tour of Mentougou (2.2)
Resultados Etapa 2 | Mentougou – Baipu (116,8 km)
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|2:58:48
|2
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|0:36
|3
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|4
|Nicolás Sessler
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:36
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:36
|6
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:36
|7
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|8
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|+ 36
|9
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:36
|10
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|11
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:21
|37
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|11:42
Clasificación General Individual
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|5:40:29
|2
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:21
|3
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:25
|4
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:44
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:44
|6
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:45
|7
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:48
|8
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:33
|9
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|5:56
|10
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|6:36
|33
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|17:48
Ruta
¡Histórico triunfo! Gabriela Guerra conquista la Mirabelle Classic 2026
La ciclista brasilera Gabriela Guerra, representante del equipo alemán Wheel Divas Cycling Team, conquistó una histórica victoria en la quinta edición de la Mirabelle Classic, una prestigiosa competencia del calendario UCI disputada en territorio francés. La suramericana logró imponerse de manera contundente tras completar los exigentes 108 kilómetros del recorrido entre Jarny y Bouxières-aux-Chênes.
La destacada actuación de Guerra se consolidó gracias a un brillante ataque en solitario que le permitió cruzar la línea de meta con un tiempo oficial de 2 horas, 51 minutos y 40 segundos. Con este triunfo en la región de Meurthe-et-Moselle, la brasilera no solo rompió el dominio de las competidoras europeas en esta prueba, sino que también inscribió su nombre con letras de oro al suceder a la neerlandesa Quinty Schoens en el palmarés histórico de la cita ciclística.
El podio de la competencia celebrada en el noreste de Francia lo completaron dos ciclistas locales de renombre, quienes arribaron a la meta liderando el grupo perseguidor a 1 minuto y 3 de la ganadora. La destacada corredora Émilie Morier, del equipo St Michel – Preference Home – Auber93, se quedó con la segunda posición, mientras que la reconocida pedalista Victoire Berteau, del Cofidis Women Team, ocupó el tercer escalón en un disputado embalaje secundario.
Esta magnífica presentación ratifica el gran momento profesional de Gabriela Guerra, quien ha sabido brillar tanto en el ciclismo virtual como en las extenuantes carreras de ruta a nivel mundial. El resultado llena de confianza al Wheel Divas Cycling Team de cara a los próximos compromisos del calendario europeo, demostrando que su bloque está listo para pelear los primeros puestos en las citas más exigentes del circuito de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Resultados Mirabelle Classic (1.2)
Jarny – Bouxières-aux-Chênes (108 km)
|1
|Gabriela Guerra
|Wheel Divas Cycling Team
|2:51:40
|2
|Émilie Morier
|St Michel – Preference Home – Auber93
|1:03
|3
|Victoire Berteau
|Cofidis Women Team
|1:03
|4
|Malou Eisen
|VolkerWessels Cycling Team
|1:03
|5
|Clémence Latimier
|Ma Petite Entreprise
|1:06
|6
|Lea Fuchs
|SPAR CTO Women
|1:06
|7
|Noémie Abgrall
|Ma Petite Entreprise
|1:19
|8
|Nikola Nosková
|Cofidis Women Team
|1:19
|9
|Solène Marnoni
|Team Féminin Chambéry
|1:36
|10
|Nikol Płosaj
|Tenvels Le Dévoluy
|1:44
Ruta
Victoria de Tobiasz Pawlak en la séptima etapa del Tour del Lago Poyang; Alexander Konychev sigue líder
La séptima etapa del Tour del Lago Poyang 2026 la ganó Tobiasz Pawlak (ATT Investments). El polaco culminó con éxito una gran escapada y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 120,5 kilómetros por los alrededores del Lago de las Hadas (Fairy Lake), en la región centro-sureste de China.
Pawlak, de 30 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, le ganó el duelo en la definición al australiano Finn Walsh (Ccache x Bodywrap), mientras que el estonio Joonas Puuraid (Bike AID), ingresó en el tercer puesto a tres segundos del dúo puntero.
Con relación a los tres suramericanos en competencia, todos llegaron en el grupo principal a más de un minutos del ganador; el mejor ubicado fue el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) en el puesto 26°, luego entró su hermano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) en la casilla 36° y por último el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) en la posición 68°.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) a solo 7 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la octava etapa, de las diez pactadas, que tendrá un recorrido en su mayoría llano de 111,6 kilómetros por los alrededores del condado de Tonggu, en la provincia de Jiangxi.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 7 | Fairy Lake – Fairy Lake (120,5 km)
|1
|Tobiasz Pawlak
|ATT Investments
|2:33:37
|2
|Finn Walsh
|Ccache x Bodywrap
|m.t.
|3
|Joonas Puuraid
|Bike AID
|0:03
|4
|Stef Koning
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:03
|5
|Christoph Janssen
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:03
|6
|Asier Etxeberria
|Pingtan International Tourism Island Cycling Team
|0:12
|7
|Lorenzo Cataldo
|China Meitan Cycling Team
|1:13
|8
|Francesco Matteoli
|Gragnano Sporting Club
|1:13
|9
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|1:13
|10
|Marceli Bogusławski
|ATT Investments
|1:13
Clasificación General Individual
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|18:01:37
|2
|Michał Pomorski
|ATT Investments
|0:07
|3
|Jonas Rapp
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:08
|4
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|0:17
|5
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:19
|6
|Filip Řeha
|ATT Investments
|0:28
|7
|Niek Voogt
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:35
|8
|Yoel Habteab
|BIKE AID
|0:40
|9
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:55
|10
|Cyrus Monk
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|1:09